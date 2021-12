La Warner è indecisa sul montaggio finale di The Batman, ecco i dettagli

Non c’è alcun dubbio sul fatto che la nuova iterazione cinematografica dedicata al cavaliere oscuro sia attesissima da tutti i fan della DC e non solo. A quanto pare, però, regna ancora l’incertezza sul prodotto finale da mostrare. Secondo le indiscrezioni di The Hollywood Reporter la Warner è indecisa sul montaggio finale di The Batman.

La major americana avrebbe mostrato a una fascia selezionata di pubblico due versioni differenti, una delle quali sarebbe priva di un attore in particolare. Sono in molti a pensare che il personaggio in questione possa essere il Joker, interpretato dalla star di Eternals Barry Keoghan.

Il giovane attore è stato ingaggiato per interpretare Stanley Merkel, agente di polizia di Gotham, ma diverse indiscrezioni lo hanno descritto come un ruolo fittizio per lasciare spazio alla principale nemesi di Batman. Al momento, però, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze perchè non vi è nulla di confermato.

La Warner è indecisa sul montaggio finale di The Batman

Sempre stando a quanto scritto da The Hollywood Reporter, la decisione finale della Warner arriverà nelle prossime settimane. Per scoprirla, però, toccherà attendere marzo 2022, periodo in cui il film uscirà ufficialmente nelle sale.

A vestire i panni di un cavaliere oscuro più giovane e arrabbiato ci penserà Robert Pattinson. La sinossi del film promette anche l’esplorazione del suo lato da detective, ben noto ai fan dei fumetti. Nel cast troviamo anche Zoe Kravitz come Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, John Turturro in quelli di Carmine Falcone e Jeffrey Wright come il Commissario Gordon.

Tra le fila dei cattivi troveremo anche un irriconoscibile Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot aka Pinguino. Oltre al film, l’attore continuerà a interpretare il personaggio in una serie spin-off in arrivo su HBO Max. L’universo creato da Matt Reeves, dunque, si espanderà anche sul piccolo schermo.

