Lo spin-off sul Pinguino di The Batman si farà, ufficiale

L’uscita nelle sale di The Batman, il nuovo film dedicato al personaggio DC Comics diretto questa volta da Matt Reeves, è sicuramente in cima alla lista dei cinecomic più attesi tra quelli in arrivo nel 2022. Robert Pattinson vestirà infatti i panni del crociato di Gotham City, sebbene in queste ore sia stato confermato in veste ufficiale anche lo spin-off prodotto da HBO, ossia una serie TV incentrata sul Pinguino interpretato da Colin Farrell, di cui si era parlato a grandi linee nelle scorse settimane.

Del progetto televisivo dedicato al celebre villain dell’universo DC si sa al momento molto poco, se non che approfondirà l’ascesa al potere del Pinguino nella malavita di Gotham e che vedrà la luce in esclusiva sul catalogo streaming di HBO Max (qui la notizia originale). Non è la prima volta che il Pinguino appare in una serie live-action dedicata all’universo di Batman: era il 1966 quando Burgess Meredith vestì i panni del personaggio nello show “camp” targato ABC e con Adam West nei panni del crociato incappucciato, oltre alla ben più seriosa interpretazione di Robin Lord Taylor nella serie Gotham prodotta da FOX, il cui debutto è avvenuto nel 2014.

La più iconica rappresentazione del Pinguino resta in ogni caso legata a doppio filo alla magistrale interpretazione di Danny DeVito, il quale lo ha portato sul grande schermo in Batman Returns, diretto da Tim Burton nel 1992 (qui a prezzo speciale). Proprio DeVito, lo scorso 3 dicembre, ha lasciato intendere che amerebbe tornare a vestire i panni di Oswald Cobblepot, magari proprio in una storia che funga da sequel per la seconda avventura di Keaton nei panni di Batman.

The Batman arriverà in ogni caso nei cinema americani a partire dal 4 marzo 2022: nel cast, oltre a Pattinson e Farrell, troviamo anche Andy Serkis nei panni del maggiordomo Alfred Pennyworth, Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle/Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista infine e Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon.