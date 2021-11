In una recente sinossi diffusa da Warner Bros., si apprende che il Batman che Robert Pattinson interpreterà nel film The Batman sarà il miglior detective del mondo.

The Batman: nella nuova sinossi il Cavaliere Oscuro è il miglior detective del mondo

È stata diffusa una nuova sinossi per il film The Batman di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson interpretare Bruce Wayne e il suo alter ego mascherato Batman. Si tratterà di un reboot rispetto ai film in cui il Cavaliere Oscuro è stato interpretato da Ben Affleck, che ha abbandonato il personaggio in seguito ai suoi problemi di dipendenza, che però si è ormai lasciato alle spalle. Insieme a Pattison, The Batman vedrà nel suo cast anche Zoë Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano come l’Enigmista, Jeffrey Wright sarà il Commissario Jim Gordon del Gotham City Police Department, John Turturro sarà il boss criminale Carmine Falcone, Andy Serkis interpreterà Alfred Pennyworth, mentre Colin Farrell sarà Oswald Cobblepot, meglio conosciuto come il villain Pinguino.

The Batman mescolerà le atmosfere dei fumetti Batman Anno Uno e Batman Il Lungo Halloween, due storie tra le più importanti per il personaggio dei fumetti DC, che vi consigliamo di recuperare su Amazon. Il film sarà ambientato nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham, affrontando il crimine della città e alcuni dei suoi più iconici villain. L’uscita del film, inizialmente prevista per il 2021, è stata rimandata anche per via dei ritardi che le riprese hanno subito per via dell’epidemia di COVID-19, venendo fissata per il prossimo Marzo 2022.

Proprio a così pochi mesi di distanza, Warner Bros. ha diffuso una nuova sinossi di trama per The Batman, in cui il protagonista di Pattinson viene descritto come il miglior detective del mondo, una delle caratteristiche preponderanti dello stesso personaggio dei fumetti DC.