Sport-entertainment e arti marziali miste sotto lo stesso tetto. Per molti sembrava un’utopia, ma alla fine è diventata realtà: la WWE di Vince McMahon è stata ufficialmente venduta e si fonderà con la UFC (Ultimate Fighting Championship) di Dana White in un unico, mega conglomerato dal valore di oltre 21 miliardi di dollari. L’accordo è stato siglato con Endeavour Group che deterrà una partecipazione di controllo del 51% nella nuova società, mentre attuali azionisti WWE avranno il 49% di controllo.

Vince McMahon ha venduto la WWE

La nuova compagnia sarà guidata da Ari Emanuel, CEO di Endeavor, mentre Vince McMahon resterà in carica come executive chairman della WWE dopo il ritiro dalle scene per via di diversi scandali. Il CEO della compagnia di Stamford rimarrà Nick Khan mentre Dana White continuerà a essere il presidente della UFC. Il nuovo board sarà composto da 11 membri e verrà annunciato in seguito. Secondo le prime stime l’accordo avrebbe attribuito alla UFC un valore aziendale di ben 12,1 miliardi di dollari mentre alla WWE quello di 9,3 miliardi. Queste le dichiarazioni di Ari Emanuel:

Si tratta di una rara opportunità per creare un player globale di sport e intrattenimento dal vivo. Vince e il suo team hanno dimostrato per decenni di saper creare valore e innovazione per gli azionisti, e siamo fiduciosi del fatto che Endeavor possa offrire un valore aggiunto significativo riunendo UFC e WWE.

Vince McMahon ha invece dichiarato: “Dato l’incredibile lavoro che Ari ed Endeavor hanno svolto per far crescere il marchio UFC – quasi raddoppiando le sue entrate negli ultimi sette anni – e l’immenso successo che abbiamo già avuto collaborando con il loro team in una serie di iniziative, credo che questo sia senza dubbio il miglior risultato per i nostri azionisti e le altre parti interessate”.

Today, @Endeavor announced it has signed an agreement to form a $21+ billion global live sports and entertainment company made up of @UFC and @WWE. https://t.co/lPrkBmKJXm pic.twitter.com/ZBk95c5exU — Endeavor (@Endeavor) April 3, 2023

Cosa ne sarà di Triple H?

A meno di cambiamenti all’ultimo momento Jean Paul Levesque aka Triple H dovrebbe rimanere ben saldo a capo del reparto creativo in WWE, continuando a gestire le storyline dei vari atleti come accaduto in questi giorni con WrestleMania. Senza dubbio una giornata storica e rivoluzionaria per i fan del wrestling di tutto il mondo.