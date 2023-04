L’evento più importante dell’anno in casa WWE è giunto al termine. Dopo una Night 1 al cardiopalma, ieri sera si è conclusa la seconda notte di WrestleMania 39 dinnanzi al caldissimo pubblico del SoFi Stadium di Los Angeles. Non sono mancati momenti controversi e tanto discussi sui social, ma lo spettacolo è stato assicurato. Ecco i risultati completi.

I risultati della Night 2 di WrestleMania

Brock Lesnar batte Omos

In un match durato meno di cinque minuti Lesnar si è portato a casa la vittoria dopo tre german suplex e una F-5 ben assestata. Omos ha completamente dominato le fasi iniziali, ma “The Beast” è riuscito a recuperare nel finale tra gli applausi del pubblico di LA.

Fatal 4 Way Tag Team Match: Ronda Rousey & Shayna Baszler battono Raquel Rodriguez & Liv Morgan vs Chelsea Green & Sonya Deville vs Shotzi & Natalya

Ronda Rousey e Shayna Baszler hanno imposto la loro dominanza sugli altri tre team nel match femminile a 4 coppie. Le due hanno vinto grazie alla ArmBar di Ronda su Shotzi, senza però aver fatto praticamente quasi nulla durante l’incontro.

Triple Threat for the Intecontinental Championship : GUNTHER (C) batte Drew McIntyre & Sheamus

In quello che potrebbe essere stato il miglior match per il titolo intercontinentale nella storia di WrestleMania GUNTHER si è confermato campione schienando Drew McIntyre dopo avergli scaraventato addosso Sheamus con una powerbomb. Continua in maniera esuberante e inarrestabile, dunque, il regno del “ring general”.

Raw Women’s Championship: Bianca Belair (C) batte Asuka

Un anno dopo il successo su Becky Lynch a WM 38, Bianca Belair è ancora Raw Women’s Champion. La Est ha ribaltato una manovra di sottomissione di Asuka utilizzando la sua straordinaria forza e connettendo con la Kod decisiva.

Snoop Dogg batte The Miz

In un’altra contesa improvvisata come quella di ieri sera con Pat McAfee, Shane McMahon ha compiuto il suo clamoroso ritorno in WWE per sfidare The Miz. A causa di un infortunio al ginocchio, però, a sostituirlo ci ha pensato Snoop Dogg che ha steso il presentatore di WrestleMania con un destro e con la People’s Elbow di The Rock.

Hell in a Cell Match: Edge batte Finn Bálor

Il ritmo del match è stato purtroppo spezzato per via della brutta ferita alla testa riportata dall’irlandese, ma si è ripreso nel finale. A vincere ci ha pensato Edge dopo il patentato Con-Chair-To, sigillando con il lucchetto la rivalità con il Judgment Day durata ormai da quasi un anno. Spettacolari le entrate con la “Rated R Superstar” in versione Brood e Finn in versione “Demon King” che non utilizzava dal 2021.

WWE Undisputed Universal Championship: Roman Reigns (C) batte Cody Rhodes

945 giorni and counting. Il più grande regno dell’era moderna non finisce neanche nella notte in cui Cody Rhodes provava a trasformarsi da American Nightmare a American Dream. Un match pieno di interferenze davanti a un SoFi Stadium di Inglewood completamente impazzito: prima quelle di The Usos che provano ad aiutare Roman, ma vengono fermati da Owens e Zayn. Poi quella di Solo Sikoa, che ferma la serie di Cross Rhodes di Cody e consegna a Reigns la possibilità di chiudere con la sua Spear. Straordinari gli ingressi, con Cody che, visibilmente commosso, ha abbracciato tutta la sua famiglia presente all’arena e con Roman accompagnato da un team di pianisti nella sua marcia verso il ring.

Dove vedere WrestleMania 39

Se non siete riusciti a vederla in diretta la prima notte di WrestleMania è disponibile in differita sul WWE Network.