Labyrinth: The Card Game, una nuova avventura con il Re dei Goblin per River Horse Games

Labyrinth: The Card Game di River Horse Games è un gioco di carte per la famiglia che ricalca le meccaniche dei classici giochi di carte come la Briscola.

E’ di questi giorni l’annuncio da parte di River Horse Games, noto studio di game design britannico, della produzione di Jim Henson’s Labyrinth: The Card Game, terzo titolo per la casa editrice legato al brand di Labyrinth, la celebre pellicola fantastica degli anni Ottanta con un superbo David Bowie.

Gli altri prodotti del brand sono: Jim Henson’s Labyrinth: The Board Game (già disponibile dal 2017) e Jim Henson’s Labyrinth: The Adventure Game (annunciato in aprile e disponibile in pre-order).

Jim Henson’s Labyrinth: The Card Game inserirà gli iconici personaggi del mondo infestato di goblin del film in un prodotto per la famiglia basato sui giochi di carte “di prese” (trick-taking in inglese) popolari fin dal Medioevo. Il gioco si svolgerà tra coppie di giocatori che agiranno in concerto per prendere “la mano” mentre cercano di preservare le loro carte migliori. Una versione avanzata del gioco aggiungerà regole aggiuntive, come ad esempio il seguire il “seme”, un po’ come accade nei grandi classici Briscola, Tresette e Scopa.

Jim Henson’s Labyrinth: The Card Game presenterà un mazzo di carte da gioco delle dimensioni tipiche dei Tarocchi, illustrato da Ralph Horsley, il cui portfolio comprende opere d’arte per prodotti quali Magic: The Gathering, Lords of Waterdeep, Shadows of Brimstone e Talisman (4a Edizione).

La data di rilascio del gioco non è stata annunciata, mentre si conosce già il prezzo, che sarà di € 19,99.