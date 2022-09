La triste perdita di Chadwick Boseman, il primo Black Panther del Marvel Cinematic Universe e sontuoso interprete del personaggio, ha costretto i Marvel Studios a rivedere l’evoluzione del protettore del Wakanda per Black Panther: Wakanda Forever. Dopo aver giustamente deciso di non ricreare digitalmente l’attore scomparso, gli studios hanno quindi puntato a trovare un nuovo portatore del titolo. O una portatrice, considerato come diversi indizi hanno portato a credere che la nuova Black Panther sia la sorella minore di T’Challa, Shuri. Tema caldo, considerato che il film uscirà tra poco al cinema, e che in queste ore è stato affrontato anche dall’interpreta dell’eroina wakandiana, Laetitia Wright, parlando di Black Panther: Wakanda Forever ha commentato la possibilità che Shuri sia la nuova Black Panther.

Laetitia Wright affronta il futuro di Shuri in Black Panther: Wakanda Forever

Nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever, l’entrata in scena di Black Panther è stata seguita da un’attenta analisi dei fan, che hanno riscontrato movenze e fisicità femminili del personaggio, portando a identificare Shuri come la nuova portatrice del titolo di protettrice del Wakanda. Parlando con Empire durante un’intervista per la promozione del film, Laetitia Wright ha affrontato questo tema, offrendo una risposta abbastanza criptica:

È davvero una domanda ingannevole a cui dare una risposta. Ho avuto una chiacchierato in merito con Ryan (Ryan Coogler, il regista dei due film di Black Panther, NdR) e Chad (Chadwick Boseman, precedente interprete del personaggio, NdR), quando stavamo girando il primo Black Panther, e ne abbiamo parlato brevemente. Quando avevo realizzato che avrei interpretato Shuri, era qualcosa che avrei voluto davvero.

Nei fumetti Marvel, Shuri arriva davvero a indossare i panni di Black Panther, ragione per cui la presenza delle movenze femminili di Black Panther nel trailer di Black Panther: Wakanda Forever ha spinto i fan del franchise a vedere nel personaggio di Laetitia Wright l’erede di T’Challa. Tuttavia, non possiamo dimenticare che in diverse occasioni i film del Marvel Cinematic Universe hanno mostrato di sapere trarre ispirazione dagli originali cartacei, muovendosi poi in direzioni profondamente differenti. Questo potrebbe significare che altre figure femminili del film potrebbero indossare la tuta del protettore del Wakanda, come Nakia o Okoye, che da comandate delle Dora Milaje avrebbe un addestramento sufficiente per poter rendere onore al nome di Black Panther.

La risposta a questo quesito sarà data solamente a fine novembre, quando Black Panther: Wakanda Forever chiuderà la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.

