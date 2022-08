Uno degli aspetti meno considerati della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe è la preminenza avuto dalle figure femminili. Se nei precedenti capitoli del franchise le eroine era quasi sempre poste in una posizione subalterna rispetto al ricco parterre di eroi maschili, a partite da WandaVision si è visto una diversa valorizzazione della figura femminile, che ha toccato per il momento il suo picco nella gestione della Scarlet Witch di Doctor Strange nel Multiverso della Follia o nella serie di Ms. Marvel. Un tratto peculiare della Fase Quattro che sarà centrale nell’imminente serie dedicata a Jennifer Walters, tanto che Kat Coiro ha spiegato l’anima femminile di She-Hulk: Attorney at Law.

L’anima femminile di She-Hulk: Attorney at Law svelata dalla produttrice Kat Coiro

Prevista su Disney+ il prossimo 18 agosto, She-Hulk-Attorney at Law vede come protagonista Jennifer Walters (Tatiana Maslany), cugina di Bruce Banner, che dopo un incidente automobilistico assieme a Banner viene contagiata dal suo sangue, assumendo parte dei suoi poteri. Dopo essersi ritirata su un’isola sperduta assieme a Banner, ora capace di controllare al meglio il suo Hulk, Jennifer decide di tornare alla sua vita da avvocato, diventando la legale dei metaumani.

She-Hulk: Attorney at Law avrà, come comprensibile, una prospettiva femminile forte, fondamentale per trasmettere la personalità della protagonista. Parlando con Entertainment Weekly, Kat Coiro, regista e produttrice esecutiva della serie, ha spiegato come è stata concepito lo show. Dal trailer è emerso come una componente essenziale sarà la comicità, con un tono quasi assurdo grazie alla presenza dello sfondamento della quarta parete, eredità della gestione di John Byrne dei comics di She-Hulk. Tuttavia, la vera sfida era riuscire a creare una storia in cui una supereroina dalla forza titanica fosse al contempo un avvocato, cercando di trovare un punto di equilibrio tra queste due nature.

Particolarmente importante per la Coiro è il fatto che ci sia una forte anima femminile in She-Hulk: Attorney at Law, non solo in termini di personaggi sullo schermo, ma anche in relazione alle maestranze che hanno lavorato allo show:

Sarò davvero entusiasta il giorno in cui questo non sarà un grande evento. Non siamo ancora a quel punto, ma spero che questo spettacolo contribuisca al movimento, dove sia accettato che alcuni show siano prettamente guidati da donne perché è come gira il mondo. E’ un argomento di cui abbiamo parlato molto, curando l’inclusività e assicurandoci che la storia fosse vista tramite un’ottica femminile. I fumetti, tradizionalmente, sono presentati da un punto di vista maschile; quindi, c’è stata parecchia discussione su quale fosse una prospettiva femminile e come potessimo creare la storia dal nostro punto di vista.

La quadra trovata dagli sceneggiatori della serie è stata concentrarsi non solamente sulla vita sentimentale di Jennifer Walters, ma anche sul suo esser una donna con una carriera, offrendo un punto di vista particolare, quello di una donna che, grazie ai suoi poteri, riesci a muoversi nel mondo in modo solitamente non consentiti alle donne.

Una delle cose su cui continuavo a tornare era realizzare il desiderio di vederla camminare in un vicolo buio , con qualcuno che prova a infastidirla, ma lei si rivela capace di reagire. È un qualcosa che ogni donna può recepire, qualunque donna di qualunque età. Quanto sarebbe piacevole poter tornare a casa al buio e non dover essere in ansia? She-Hulk è in grado di tornare a casa, anche con indossando le cuffie, senza preoccuparsi, perché ha il potere di non sentirsi fisicamente vulnerabile. E credo sia un aspetto unico che solo un gruppo di donne potrebbe provare.

Pur avendo visto nel trailer mostrato al San Diego Comic-Con un momento simile, la Coiro ha tenuto a precisare che non sarà solamente questo momento a mostrare Jennifer alle prese con i suoi poteri, ma avremo modo di vedere questa sua atipicità in altri piccoli frangenti:

Abbiamo discusso molto sulla necessità delle donne di esser sempre educate. Se un tizio ti abborda in un bar, è chiaro ciò che vuole, ma non vuoi offenderlo per non esser considerata sgarbata. Jennifer Walters ha questa nuova parte della sua personalità che non deve stemperare questo aspetto, e non deve sottostare a cose che non vuole.

