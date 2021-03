Edens Zero – le sigle di apertura e chiusura

Manca oramai pochissimo all’esordio dell’anime di Edens Zero in Giappone, che ricordiamo avverrà su Netflix e su NTV il prossimo 11 aprile mentre nel resto del mondo dovremo attendere un momento imprecisato del 2021, e per l’occasione sono state diffuse le sigle di apertura e chiusura.

Edens Zero, l’anime

L’anime di Edens Zero sarà sviluppato dallo Studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma). La regia sarà affidata a Yuji Suzuki (Fairy Tail Stagione 3) mentre la sceneggiatura sarà di Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation). Il character design invece sarà di Yurika Sato (già direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

Lo scorso settembre al Tokyo Game Show (che ricordiamo si è svolto in versione completamente digitale a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus) durante ik panel intitolato “Edens Zero Game and Anime Live Stream” sono stati forniti i primi dettagli dell’anime, compresi i primi character design dei protagonisti Shiki, Rebecca e Happy:

Eccovi la sigla di apertura:

Mentre questo è la sigla di chiusura:

Questo invece il trailer precedentemente diffuso:

Edens Zero, il manga

Edens Zero è ancora in corso di pubblicazione in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove ha esordito il 27 giugno 2018; all’attivo ci sono 12 volumi con il 13° previsto per il prossimo 15 gennaio 2021 in Giappone. Mentre in Italia Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il 7° volume.

Nelle intenzioni di Hiro Mashima la serie dovrebbe essere più lunga di Rave, che durò 35 volumi, ma più corta di Fairy Tail che invece arrivò a ben 63 volumi.

Eccovi la sinossi tratta da Edens Zero Vol. 1: