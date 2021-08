L’anime di Hilary ritorna su Italia 1 in una nuova edizione

Yamato Video, dopo avere annunciato l’arrivo di Hilary, altrimenti noto come La leggenda di Hikari, adattamento anime tratto dall’omonimo manga di Izumi Aso, sul suo canale YouTube, ora il grande classico sportivo della ginnastica ritmica sbarca su Italia 1, per la prima in una nuova versione rimasterizzata in alta definizione.

Yamato Video ha dato l’annuncio attraverso la sua pagina Facebook.

Hilary su Italia 1

L’anime di Hilary ha come protagonista una giovane ragazza con una passione smisurata per la ginnastica ritmica, e con questa passione e il massimo impegno vuole realizzare il suo sogno nel cassetto ovvero gareggiare alle olimpiadi. Un sogno che condivide con Debby, amica e rivale non solo nello sport, ma anche in amore.

Hilary vi aspetta su Italia 1 da lunedì 16 agosto a partire dalle 8:40 con un doppio episodio fino a giovedì 19 agosto, per poi proseguire quotidianamente.

Nel cast italiano abbiamo Paola Maralli che dà la voce alla protagonista Hilary Kamiji, Luigi Rosa doppia Federico, Patrizia Salmoiraghi è Debby Shina, Gabriele Calindri doppia Willy Ousu, Daniela Fava dà la voce a Michela Kamiji, Rossana Bassani è la madre di Hilary e Giovanni Battezzato il padre. Angela Cicorella doppia la Sig.ra Shina, Marcella Silvestri è Maria Renova, Alessandra Karpoff è Caterina e Dania Cericola dà la voce Rita Megumi.

La leggenda di Hikari: manga e anime

La leggenda di Hikari è un manga shōjo scritto e disegnato da Izumi Aso, pubblicato inizialmente sulla rivista Margaret dal luglio 1985 al marzo 1988 e successivamente serializzato in 16 tankōbon dalla Shūeisha, pubblicati tra il febbraio 1986 e il dicembre 1988. Il manga è arrivato in Italia grazie a Star Comics che lo ha pubblicato dal maggio 2003 all’agosto 2004.

L’adattamento anime è stato prodotto da Tatsunoko ed è andato in onda in Giappone su TV Asahi tra il maggio e il settembre 1986. Dei 26 episodi inizialmente previsti sono stati trasmessi solo 19 poiché la serie non ha riscosso il successo sperato. In Italia l’anime è stato acquistato da Mediaset che lo ha trasmesso, con il titolo Hilary, su Italia 1, tra il gennaio e il febbraio 1988.

