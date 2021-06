L’anime storico Yasuke avrà un adattamento manga

Yasuke, l’anime storico di LeSean Thomas e MAPPA che narra la vera storia dell’omonimo samurai di origine africana che combatté durante il periodo giapponese degli Stati in guerra nel XVI secolo, servendo Oda Nobunaga, godrà di un adattamento manga.

A confermare la notizia il numero di agosto di quest’anno della rivista Monthly Spirits di Shogakukan. Il manga uscirà con il prossimo numero della rivista il 27 luglio e sarà disegnato da Satoshi Okunishi.

Yasuke: l’anime originale di Netflix

L’anime ha debuttato il 2 aprile in tutto il mondo su Netflix.

Netflix descrive la storia:

In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata di violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimento sociale tra guerra daimyo, Yasuke deve prendere la sua spada e aiutare un bambino misterioso, bersaglio di forze oscure. La storia di Yasuke, il primo afro samurai che in realtà serviva il leggendario Oda Nobunaga, verrà rivelata al mondo.

Lo staff vede LeSean Thomas, già conosciuto per opere come Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks, come creatore, regista e produttore esecutivo dell’anime. Flying Lotus si è occupato della musica e ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Takeshi Koike (Redline) ha disegnato i personaggi e lo Studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Kakegurui) si è occupato dell’animazione.

Satoshi Iwataki (A Certain Magical Index, Dororo ) era il direttore principale dell’animazione e Takeru Satō era il direttore tecnico principale. Kenichi Shima (Parasyte -the maxim-) era responsabile del design dei personaggi e Minoru Nishida (Dagashi Kashi 2) era responsabile del design artistico mondiale e dell’ambientazione artistica. Yuki Nomoto (Dorohedoro) è stato il direttore della 3D CG e Hyo Gyu Park è stato il direttore della fotografia. Azusa Sasaki (Zombie Land Saga) si è occupato del colore e Mutsumi Takemiya ( Dororo, Azur Lane) ha curato lo spettacolo.

Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) ha dato la voce a Yasuke nella versione inglese mentre Jun Soejima ha ricoperto il ruolo di protagonista nella versione Giapponese.

Il musicista Flying Lotus ha anticipato a maggio che i sei episodi dell’anime servono come “introduzione a questo mondo” e ha aggiunto che hanno grandi progetti per Yasuke .

Se volete approfondire la vera storia del samurai africano acquistate su Amazon il libro: Yasuke: The true story of the legendary African Samurai.