Yasuke: grandi piani per il franchise

Sembra proprio che ci siano grandi progetti in arrivo per il franchise di Yasuke, l’anime storico basato sulla figura il samurai proveniente dal Mozambico, conosciuto anche come Yusufe, sbarcato su Netflix il 29 aprile.

A rivelarlo il direttore LeSean Thomas e il produttore Studio MAPPA sull’account Twitter ufficiale dell’anime.

Questo il tweet originale:

Il tweet recita:

“Ci auguriamo che questi 6 episodi servano da introduzione a questo mondo e ti facciano venire voglia di saperne di più. Abbiamo grandi progetti per la serie. È solo l’inizio.”

Che questo sia un possibile suggerimento per una seconda stagione? Speriamo davvero che questo sia solo l’inizio perché il debutto dell’anime, avvenuto in tutto il mondo il 29 aprile su Netflix, ha ottenuto solo riscontri positivi.

Yasuke: tutti i dettagli sull’anime

Yasuke è un anime storico che narra la vera storia dell’omonimo samurai di origine africana che combatté durante il periodo giapponese degli Stati in guerra nel XVI secolo, servendo Oda Nobunaga. L’anime è composto da soli 6 episodi.

Netflix descrive così la trama:

In un Giappone feudale dilaniato dalla guerra, il più grande ronin mai conosciuto, Yasuke, lotta per mantenere un’esistenza pacifica dopo una vita passata di violenza. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di sconvolgimento sociale tra guerra daimyo, Yasuke deve prendere la sua spada e aiutare un bambino misterioso, bersaglio di forze oscure. La storia di Yasuke, il primo afro samurai che in realtà serviva il leggendario Oda Nobunaga, verrà rivelata al mondo.

Lo staff vede LeSean Thomas, già conosciuto per opere come Children of Ether, Cannon Busters, The Boondocks, come creatore, regista e produttore esecutivo dell’anime. Flying Lotus si è occupato della musica e ha anche ricoperto il ruolo di produttore esecutivo. Takeshi Koike (Redline) ha disegnato i personaggi e lo Studio MAPPA (Yuri!!! on Ice, Kakegurui) si è occupato dell’animazione.

Lakeith Stanfield (Atlanta, Sorry to Bother You) ha dato la voce a Yasuke nella versione inglese mentre Jun Soejima ha ricoperto il ruolo di protagonista nella versione Giapponese.

Se vuoi approfondire la vera storia del samurai africano ti consiglio di comprare su Amazon il libro: Yasuke: The true story of the legendary African Samurai.