Last Aurora: il gioco in scatola. Al via la campagna Kickstarter

Pendragon Game Studio lancia una campagna Kickstarter per la produzione del gioco da tavolo Last Aurora, ambientato in un inverno post-apocalittico.

È iniziata ieri alle 17:00 la campagna Kickstarter per il finanziamento di Lasta Aurora, gioco in scatola di produzione tutta italiana pubblicato da Pendragon Game Studio.

Questa l’ambientazione del gioco:

La polvere radioattiva dell’ultima guerra ha congelato i paesi del nord. Nel deserto di ghiaccio, i pochi sopravvissuti vivono in un inferno gelido mentre le risorse del “vecchio mondo” sono ormai esaurite e viaggiare verso sud è troppo lungo e pericoloso. Ma un messaggio radio sta riaccendendo la speranza: l’ultima nave rompighiaccio, l’Aurora, sta navigando lungo la costa, alla ricerca di sopravvissuti. L’inverno sta arrivando e tra pochi giorni quelli che non potranno salire a bordo saranno condannati.

Last Aurora sarà un gioco post-apocalittico competitivo per 2-4 giocatori ambientato in una terra desolata e ghiacciata. Ogni giocatore dovrà gestire il proprio equipaggio per raccogliere risorse, reclutare sopravvissuti, migliorare il proprio veicolo e combattere i propri nemici.. il tutto in una corsa contro il tempo per raggiungere l’Aurora, l’ultima nave rompighiaccio prima che salpi e sia troppo tardi.

Last Aurora sarà ambientato all’interno di un desolato e brutale mondo post-apocalittico. Un mondo che metterà a dura prova la sopravvivenza dei giocatori, e che chiederà loro di gestire al meglio il proprio gruppo. In alcuni casi sarà necessario prendere decisioni moralmente difficili. Lo scopo finale sarà quello di raggiungere l’Aurora, l’unica speranza di salvezza.

Last Aurora offrirà ai giocatori la possibilità di potenziare il proprio veicolo durante la partita. Grazie a un innovativo sistema di personalizzazione, ogni veicolo sarà infatti differente di partita in partita, rendendo l’esperienza di gioco sempre unica. I potenziamenti comprenderanno armi che effettuano attacchi speciali, nuove abilità difensive e la possibilità di aumentare la capacità di carico, oltre a tutta una serie di poteri davvero speciali.

Last Aurora combinerà meccaniche tipiche dei racing games con quelle dei giochi noti come di “gestione risorse”.

I giocatori dovranno porre molta attenzione nel gestire il cibo per il proprio gruppo, oltre a tenere sempre sotto controllo il carburante per la propria carovana, senza dimenticare di controllare il consumo delle inestimabili munizioni. Inoltre, dovranno decidere chi, tra i sopravvissuti che incontreranno lungo il tragitto verso l’Aurora, sarà sufficientemente utile da potersi unire al gruppo.

Particolarmente interessante sarà anche la componente visiva del gioco: gran parte delle illustrazioni sono state realizzate dai ragazzi della Skeleton Crew, un gruppo di artisti che si è fatto notare per avere reinterpretato, all’interno di un mondo devastato da un gelido inverno nucleare, alcune delle più famose produzioni post-apocalittiche.

Al momento in cui scriviamo, la campagna Kickstarter di Last Aurora è già stata finanziata al 97% e non ci sono dubbi che riuscirà tranquillamente a raggiungere il proprio obiettivo, oltre a sbloccare tutti i contenuti bonus previsti.

Inoltre, a chi volesse finanziare il progetto, consigliamo di farlo entro quarantotto ore dall’inizio della campagna Kickstarter, così da godere di un piacevole sconto sul proprio pledge.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina della campagna Kickstarter.