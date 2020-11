L’attacco dei Giganti 4 – i titoli dei primi 2 episodi e voci sulla durata della stagione

Nella giornata di ieri sono stati diffusi i titoli ufficiali dei primi due episodi dell’attesissima L’attacco dei Giganti 4 ovvero l’ultima stagione della fortunata serie anime insieme ad una voce sul numero totale degli episodi che qualora fosse confermato getterebbe più di un dubbio sull’adattamento animato rispetto alla sua controparte cartacea.

Sono trapelati online i titoli dei primi due episodi del L’attacco dei Giganti 4 che daranno il via all’arco narrativo di Marley, eccoli:

Contemporaneamente a questi titoli sono però iniziate a circolare voci sulla durata stessa de L’attacco dei Giganti 4 che consterebbe solo di 16 episodi. Ovviamente i fan hanno iniziato subito a manifestare il loro dissenso tenendo bene a mente la mole di avvenimenti ancora da adattare rispetto alla controparte cartacea.

Le soluzioni prospettate, si tratta sempre di voci, potrebbe essere legate alla divisione della stagione in due blocchi di episodi oppure meno probabile una serie di film o OAV che concludano la serie raggiungendo gli avvenimenti del manga.

Dynit ha annunciato l’arrivo in simulcast de L’attacco dei Giganti 4 a partira dall’8 dicembre sulla piattaforma streaming gratuita VVVVID.

Ma non è tutto perché a partire dal 19 di dicembre invece L’attacco dei Giganti 4 sarà disponibile doppiato in italiano sia su VVVVID che su Amazon Prime Video.

Lasciandovi con il trailer, vi ricordiamo che L’attacco dei Giganti 4 è l’ultima stagione del fortunato anime!

Eccovi invece Dynit ha presentato la serie:

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà. Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale. Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria. “Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”. Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

L’attacco dei Giganti è pubblicato in Italia da Planet Manga con 29 volumi sui 32 già disponibili in Giappone.

Eccovi la sinossi della serie:

In un medioevo alternativo i Giganti, altissime e mostruose creature che si cibano di carne umana, minacciano con la loro presenza l’umanità. Nonostante la costruzione di una città protetta da ben tre mura di cinta, nell’anno 845 i Giganti, guidati da un Gigante Colossale, torneranno all’attacco. In questa battaglia il protagonista Eren perderà sua madre, divorata viva davanti ai suoi occhi. Straziato dal dolore, insieme al suo amico d’infanzia Armin e alla sua sorella adottiva Mikasa, entrerà a far parte dell’esercito e cercherà, con tutte le sue forze, di vendicarsi.