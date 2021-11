L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama vince il Noma Publishing Culture Awards

Hajime Isayama, autore del manga L’Attacco dei Giganti, edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, ha vinto il Noma Publishing Culture Awards, il premio assegnato annualmente ai migliori libri pubblicati in Giappone appartenenti a vari generi letterari che onora coloro che hanno dato contributi eccellenti all’editoria, in particolare quelli che hanno contribuito a “reinventarla”.

Secondo quanto riferito da Kodansha, Isayama ha vinto il premio grazie all’impatto globale che il suo manga ha avuto: la tiratura cumulativa de L’Attacco dei Giganti supera infatti le 100 milioni di copie.

Non solo Isayama alla cerimonia dei Noma Publishing Culture Awards

Non solo Isayama è stato premiato in questa edizione dei Noma Publishing Culture Awards ma anche l’autore Shizuka Ijūin (Kikansha Sensei) e il duo musicale YOASOBI (sigle dei BEASTARS).

Nel 2019 i Noma Publishing Culture Awards di Kodansha sono stati assegnati al regista di film anime Makoto Shinkai (Your Name, Weathering With You), gli editori di manga Ribon e Nakayoshi, l’acclamato romanziere Keigo Higashino e le modelle di riviste Mai Shiraishi ed Erika Ikuta, entrambe membri del gruppo idol Nogizaka46.

Nel 2020 Kodansha ha premiato Koyoharu Gotouge per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Animal Crossing di Nintendo e il romanziere Jun Ikeido.

L’Attacco dei Giganti: il franchise

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone è stato pubblicato mensilmente da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 capitoli e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte esordirà a gennaio 2022 mentre la prima parte è disponibile integralmente per la visione sia con sottotitoli che con doppiaggio su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

A proposito del finale, vi ricordiamo, che la Planet Manga ha pubblicato a ottobre 2021 l’ultimo volume, il numero 34 e se volete sapere altri dettagli leggete anche questo nostro articolo mentre andate su Amazon per recuperare la vostra copia!