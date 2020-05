Latte e Cartoni: il nuovo palinsesto dal 22 maggio

Attraverso la guida ufficiale Mediaset è stato ufficializzato il nuovo palinsesto di Latte e Cartoni, il contenitore mattutino di Italia 1 dedicato ai cartonati animati, che entrerà in vigore a partire dal venerdì 22 maggio.

Eccovelo nel dettaglio:

07:25 – Porky Pig

07:40 – Magica Magica Emi

08:10 – L’Isola della Piccola Flo

08:35 – Il Mistero della Pietra Azzurra

Francia, 1899. Nadia è una ragazza di 14 anni con un passato molto burrascoso: orfana, ignora le sue origini, lavora come acrobata in un circo. Jean, piccolo genio, è venuto a Parigi con lo zio per prendere parte alla gara di volo durante l’esposizione mondiale. L’incontro tra lui è Nadia è fatale: il ragazzo se ne innamora a prima vista e la segue indifferente a ogni rischio, facendosi coinvolgere in una grande avventura. I due, infatti, si ritroveranno inseguiti da vari malviventi, tutti attratti dalla pietra che Nadia porta al collo. Si ritroveranno ben presto a bordo del Nautilus del capitano Nemo, a viaggiare per il mondo in fuga dall’organizzazione di Neo-Atlantide capeggiata dal perfido Gargoyle, anch’egli deciso a impadronirsi dalla pietra di Nadia, necessaria per i suoi piani di conquista.

09:00 – Mimì e la nazionale di pallavolo (2 episodi)

Kozue Ayuhara (Mimì Ayuhara nell’adattamento italiano) è una studentessa del ginnasio appassionata di pallavolo, sport che l’ha aiutata a guarire quand’era una bambina dalla tubercolosi. A causa dell’aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute, si trasferisce da Tokyo in una cittadina di mare dall’aria salubre, per cercare di ristabilirsi completamente. In un primo momento, vive con lo zio e la moglie, sino a che suo padre viene trasferito per motivi di lavoro.

Superata l’ostilità iniziale da parte di alcune compagne, il suo notevole talento impressiona l’allenatore. Mimì scoprirà presto che la strada verso il successo è irta di ostacoli, incompatibilità personali ed altri dilemmi. Mimì dovrà percorrere un difficoltoso cammino ed allenamenti durissimi, ma riuscirà comunque a farcela, per merito soprattutto della sua positiva ambizione, anche quando a volte le complicazioni causate dalle varie situazioni sembrano davvero essere senza speranza. Spesso affonda addirittura nell’autocommiserazione, ma nonostante tutto non si arrende mai.

Entra a far parte della squadra della sua scuola, il Fujimi, in cui si impone grazie alle sue doti e capacità, ed è subito scelta come capitano