Sono state diffuse le novità Netflix di aprile 2023. Da segnalare il film Power Rangers: Una volta e per sempre e la seconda stagione di Sweet Tooth dalla serie a fumetti scritta da Jeff Lemire pubblicata da DC.

Le novità Netflix di aprile 2023

JoJo’s Bizarre Adventures: Diamond is Unbreakable – 1 aprile

After 2 – 1 aprile

Weathering – 1 aprile

War Sailor: La serie – 2 aprile

Alfred Garnes è un marinaio della classe operaia con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l’uomo lavora in compagnia dell’amico d’infanzia Sigbjørn Kvalen (Wally) su una nave mercantile in mezzo all’Oceano Atlantico. Insieme si ritrovano disarmati e in prima linea a combattere un conflitto a cui non hanno mai chiesto di partecipare e lottano per la sopravvivenza in una spirale di violenza e morte mentre da un momento all’altro i sottomarini tedeschi potrebbero attaccare le loro preziose navi. Il loro obiettivo è uno solo: salvarsi e tornare a casa. Nel frattempo Cecilia fa del proprio meglio per sopravvivere da sola assieme ai tre figli senza sapere se riuscirà mai a rivedere il marito. Quando gli aerei britannici tentano di bombardare il bunker sottomarino tedesco a Bergen, colpiscono invece la scuola elementare di Laksevåg e alcune abitazioni di Nøstet provocando centinaia di morti tra i civili. Alfred e Wally apprendono della notizia mentre si trovano in Canada e si chiedono se al loro ritorno ci sarà qualcuno ad aspettarli.

Il sacro male – 3 aprile

My name is Mo’Nique – 4 aprile

Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now – 5 aprile

Lo scontro Stagione 1 – 6 aprile

LO SCONTRO racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l’imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall’umorismo cupo profondamente commovente.

Sorellanza Stagione 1 – 7 aprile

La vita di una giornalista precipita nel caos quando protegge il fratello dalla legge, coinvolgendo inavvertitamente la propria famiglia nel piano spietato di un boss della droga.

Transatlantic Stagione 1 – 7 aprile

Marsiglia 1940-1941. Transatlantic è ispirata alla vera storia di Varian Fry, Mary Jayne Gold e dell’Emergency Rescue Committee. Un gruppo internazionale di giovani supereroi rischia la vita per aiutare oltre duemila profughi a fuggire dalla Francia occupata dai nazisti, inclusi molti artisti tra i più ricercati dal regime. Assieme ai loro famosi protetti occupano una villa ai margini della città, dove la minaccia di un pericolo mortale lascia il posto a collaborazioni inaspettate e amori intensi.

Oh belinda – 7 aprile

Chupa – 7 aprile

Il timido tredicenne Alex (Evan Whitten) vola da Kansas City al Messico per incontrare per la prima volta la sua famiglia allargata. Qui incontra il nonno nonché ex campione di lucha libre Chava (Demián Bichir), l’energico cugino ossessionato dal wrestling Memo (Nickolas Verdugo) e la coraggiosa cugina alla moda Luna (Ashley Ciarra). Alex inizia a sentirsi a casa, ma presto scopre una creatura mitica che vive nel capanno del nonno: un giovane cucciolo di chupacabra, che riconosce grazie alle storie sui temuti esemplari adulti, conosciuti perché si nutrono di bestiame. Alex scopre che il suo nuovo amico “Chupa” ha una storia segreta con la sua famiglia e che l’ostinato e pericoloso scienziato Richard Quinn (Christian Slater) sta dando la caccia alla creatura incompresa per cercare di sfruttarne i poteri. Per proteggere Chupa dalle minacce imminenti, Alex intraprende l’avventura di una vita, che metterà alla prova i legami con la famiglia appena ritrovata e gli ricorderà che nella vita le responsabilità che gravano su di noi sono più facili da sopportare quando non si è da soli.

Florida Man Stagione 1 – 13 aprile

Quando un ex poliziotto in difficoltà (Edgar Ramírez) è costretto a tornare in Florida per trovare la fidanzata in fuga da un criminale di Philadelphia, quello che doveva essere un semplice incarico diventa un viaggio che presto coinvolge segreti familiari e un inutile tentativo di fare la cosa giusta in una situazione tutta sbagliata. Florida Man dell’ideatore Donald Todd è una folle odissea in un luogo pieno loschi individui.

Ossessione Stagione 1 – 13 aprile

The Last Kingdom: sette re devono morire – 14 aprile

La guerra tra gli abitanti e gli invasori danesi ha imperversato sul territorio per un secolo. Ora che si è stabilita la pace, il paese è quasi unito e solo Uhtred da Bebbanburg, che governa la Northumbria, deve ancora consegnare le sue terre al trono. Ma quando re Edoardo muore la pace è in pericolo: i suoi due potenziali eredi Aethelstan e Aelfweard si danno battaglia per rivendicare la corona. Uhtred viene a sapere che il suo ex pupillo e protetto Aethelstan combatterà e parte in sella per aiutarlo ad assicurarsi la vittoria, ma il giovane principe è caduto sotto un’influenza oscura e non è più il ragazzo che Uhtred conosceva un tempo. Quando le azioni di Aethelstan minacciano la vita a cui è abituato, Uhtred deve decidere a chi giurare lealtà: al re o alla sua patria. Nel frattempo, una nuova minaccia raggiunge questi lidi: è arrivato il re guerriero danese Anlaf, che spera di seminare il caos e usare la discordia per i suoi scopi. Mentre Aethelstan con le sue azioni si procura nemici in tutte le isole britanniche, Anlaf riunisce gli oppositori del re in una grande alleanza che compromette il piano di unire l’Inghilterra. E quando l’alleanza gli chiede aiuto per realizzare i suoi progetti, Uhtred è costretto a fare una scelta tra le persone a cui tiene di più e il suo sogno di un regno unito.

Queenmaker Stagione 1 – 14 aprile

Queenmaker è una serie Netflix che segue la storia di Hwang Do-hee, la geniale responsabile delle pubbliche relazioni e direttrice della strategia aziendale presso il Gruppo Eunsung. Hwang Do-hee è impegnata in una campagna elettorale per l’avvocata per i diritti umani Oh Kyung-sook, soprannominata Rinoceronte per essere stata eletta sindaca di Seul dopo aver superato innumerevoli alti e bassi.

Fenómenas – Indagini occulte – 14 aprile

Alla fine degli anni ’90, Sagrario (Belén Rueda), Paz (Gracia Olayo) Gloria (Toni Acosta) e padre Girón (Emilio Gutiérrez Cava) fondano Hepta, una squadra di detective specializzata in fenomeni paranormali. Nonostante si trovino in una situazione tutt’altro che ottimale, gli investigatori accettano di indagare all’interno di un negozio di antiquariato dove avvengono strani eventi. Quello che sembra un caso come tanti altri si rivela come il più difficile di tutta la loro vita. Per risolverlo dovranno rimanere uniti.

Al passo con i Kardashian Stagione 13 – 15 aprile

Come diventare ricchi Stagione 1 – 18 aprile

Il denaro ha potere su di noi, ma non dovrebbe. L’esperto di finanza Ramit Sethi lavora con persone di tutti gli Stati Uniti per aiutarle a ottenere vite più remunerative.

L’appuntamento più lungo di sempre – 18 aprile

Scocca la scintilla quanto Matt e Khani si incontrano su Hinge. La connessione è così intensa che volano in Costa Rica per il loro terzo appuntamento, ma restano bloccati quando il mondo si ferma nel marzo 2020. Una permanenza prolungata in paradiso mette alla prova la loro compatibilità.

Power Rangers: Una volta e per sempre – 19 aprile

The Marked Heart Stagione 2 – 19 aprile

Dopo aver scoperto che sua moglie Camila si è innamorata di Simón e ha messo in scena la propria morte per scomparire dalla sua vita, Zacarías Cienfuegos è accecato dall’ossessione ed escogita un piano per farla tornare da lui. La sua spietata vendetta prevede di assassinare la moglie di Simón e di sottoporre Camila a un trapianto usando il cuore della donna. Zacarías è il braccio destro del presidente e ha il sostegno di una sinistra organizzazione di trafficanti di organi. Forte dei suoi contatti, l’uomo condannerà Simón allo stesso inferno che ha vissuto lui. La sua intenzione è chiara: dimostrare che a volte uccidere per amore è l’unica opzione possibile.

L’impero degli scimpanzé Stagione 1 – 19 aprile

Sotto le lussureggianti fronde della foresta di Ngogo in Uganda vive la più grande società di scimpanzé mai scoperta. Negli ultimi 25 anni scienziati ed esperti sul campo hanno vissuto insieme alla tribù, osservando i primati mentre costruiscono una sofisticata struttura politica e familiare stringendo alleanze, stabilendo rapporti di fiducia, prendendosi cura gli uni degli altri e spesso scontrandosi in una lotta infinita per il potere. Quando il regista James Reed (Il mio amico in fondo al mare) ha dispiegato un team munito di telecamere per riprendere in modo unico e intimo gli scimpanzé di Ngogo, non c’era modo di sapere che l’anno in corso avrebbe portato ad alcune delle più agguerrite battaglie e a drammatici cambiamenti nella storia del branco. Nel corso di quattro imperdibili episodi, narrati nella versione originale dal premio Oscar® Mahershala Ali, i cuccioli crescono, le relazioni maturano e i leader assumono il potere per poi perderlo. Si tratta di un’opportunità più unica che rara di avvicinarsi agli animali più simili a noi, oltre che di scoprire di più sulla nostra società attraverso le affascinanti vite di questi scimpanzé.

La diplomatica Stagione 1 – 20 aprile

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell). Ideata dalla showrunner Debora Cahn (WEST WING – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE, HOMELAND – CACCIA ALLA SPIA), LA DIPLOMATICA è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva.

Guida turistica per innamorarsi – 21 aprile

Dopo una separazione inaspettata, una dirigente del settore turistico (Rachael Leigh Cook) accetta l’incarico di recarsi sotto copertura in Vietnam per scoprire l’industria del turismo locale. Il suo percorso prende una piega avventurosa e romantica quando decide di modificare l’itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita (Scott Ly) per esplorare la vita e l’amore allontanandosi dal tragitto prestabilito.

One more time – 21 aprile

Dopo essere stata investita da un camion la sera del suo quarantesimo compleanno, Amelia (Hedda Stiernstedt) si risveglia nel 2002 al suo diciottesimo e ha la possibilità di rivivere la giornata più bella, trasformando la sua vita nel modo che sperava… Ma quando si rende conto di essere intrappolata in un loop temporale, destinata a rivivere la stessa giornata ripetutamente, decide di capire cosa deve fare per lasciarsi il passato alle spalle e ritornare nel presente.

La stretta del passato – 21 aprile

Indian Matchmaking Stagione 3 – 21 aprile

Sima è tornata ed è più indaffarata che mai! In questa stagione la principale mediatrice matrimoniale di Mumbai aiuterà millennial single da tutto il mondo a trovare l’anima gemella. Da Londra a Nuova Delhi, Miami e New York, Sima gestirà come non mai ancora più aspettative da parte di clienti vecchi e nuovi. Attingendo a decenni di esperienza, a un’intuizione geniale e a metodi tradizionali, Sima fa di tutto per aiutare un gruppo di fortunati single a realizzare il proprio destino!

Benvenuti a Eden Stagione 2 – 21 aprile

In questa nuova stagione aumentano sull’isola i misteri e i pericoli, mentre la Fondazione Eden dà il benvenuto a due nuovi personaggi, interpretati da Carlos Torres e Nona Sobo, che si uniscono al cast. Tra gli altri, riprendono i loro ruoli Amaia Aberasturi, Amaia Salamanca, Belinda Peregrín, Berta Castañé, Lola Rodríguez, Sergio Momo, Begoña Vargas, Tomy Aguilera, Guillermo Pfening, Diego Garisa, Lucía Guerrero, Carlos Soroa, Dariam Coco e Irene Dev.

Il giorno sbagliato – 23 aprile

John Mulaney: Baby J – 25 aprile

El amor después del amor: vita e musica di Fito Páez Stagione 1 – 26 aprile

Questa serie biografica su Fito Paez getta uno sguardo intimo sulla vita e sulla carriera di uno degli artisti più famosi dell’Argentina e traccia il suo percorso musicale accanto a icone del rock come Charly García, Fabiana Cantilo, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto e altri.

The Matchmaker – 27 aprile

L’estate in cui imparammo a volare Stagione 2 Parte 2 – 27 aprile

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l’una dell’altra.

Sweet Tooth Stagione 2 – 27 aprile

Gus e i suoi compagni ibridi sono imprigionati dagli Ultimi uomini per cercare una cura per l’Afflizione. Per salvare i suoi amici, Gus dovrà trovare nuove forze mentre scopre l’origine del Grande Crollo.

The Goldin Touch: i re dei memorabilia – 28 aprile

Ken Goldin e il suo team di esperti controllano le entusiasmanti attività in questa serie che apre le porte di una casa d’aste specializzata in rari articoli da collezione.

Film e Serie TV in scadenza ad aprile 2023 su Netflix

FILM IN SCADENZA: 21 (2008), 30 Minutes or Less (2011), A Sort of Family (2017), Akbar Birbal (2019), Bal Ganesh (2019), Big Daddy (1999), Brokeback Mountain (2005), Daddy Day Camp (2007), Daddy Day Care (2003), Daddy’s Little Girls (2007), Forrest Gump (1994), G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009), Grease (1978), I Now Pronounce You Chuck and Larry (2007), It (2017), Labyrinth (1986), Made of Honor (2008), Minority Report (2002), Molly’s Game (2017), Monsters vs. Aliens (2009), Oblivion (2013), Penguins of Madagascar… (2014), Pinky Memsaab (2018), Raw (2016), RV (2006), Seabiscuit (2003), Seven Pounds (2008), Small Chops (2020), The American Game (2019), The Aviator (2004), The Bye Bye Man (2017), The F**k-It List (2019), The Interview (2014), The Little Vampire (2017), The Longest Yard (2005), The Lord of the Rings: Fellowship of the Ring (2001), The Lord of the Rings: The Return of the King (2003), The Lord of the Rings: The Two Towers (2002), The Trap (2017), Top Gun (1986), Transformers: Dark of the Moon (2011), Transformers: Revenge of the Fallen (2009), Tree House Tales (2019), Tyler Perry’s I Can Do Bad All by Myself (2009), Unknown (2011), Zathura: A Space Adventure (2005), Babamın Ceketi (2018), Escape from Planet Earth (2013), The Fisherman’s Diary (2020), What Lies Below (2020), Alien Warfare (2019), Hush (2016), Seven (2019), Ojukokoro: Greed (2016), Dil (1990), Disco Dancer (1982), Fida (2004), Hunterrr (2015), Phir Hera Pheri (2006), The Legend of Bhagat Singh (2002), Awon Boyz (2019), A Man For The Week End (2018), Deranged (2020), Generation Iron 3 (2018), Strain (2020), Table Manners (2018), Alelí (2019), Doctor Bello (2013), Hail, Caesar! (2016), Jem and the Holograms (2015), Puerto Ricans in Paris (2015), No Direction Home: Bob Dylan (2005), The Wonderful: Stories from the Space Station (2021), A Love So Beautiful (2017), Oloibiri (2015), We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (2013), Bill Nye: Science Guy.



SERIE IN SCADENZA: Cyborg 009 VS Devilman, God Calling (Season 1), Resurrection: Ertugrul (Statgioni 1-4), Tabula Rasa (tutte le stagioni), That Winter, the Wind Blows (Stagione 1), Turbo FAST (Stagioni 1-4), El Reemplazante (Stagione 1), New Girl (Stagioni 1-7), The Miracle (Stagione 1), The Baker and the Beauty (Stagione 1), Cuckoo (Stagioni 1-5), The Mr. Peabody and Sherman Show (Stagioni 1-4), The IT Crowd (Stagioni 1-5), Señora Acero (Stagioni 1-5), Ash vs Evil Dead (Stagioni 1-3).