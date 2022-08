Sono state diffuse le novità Netflix di settembre 2022. Da segnalare Cobra Kai Stagione 5, Rick and Morty Stagione 6, il film d’animazione La casa tra le onde, Fate: The Winx Saga Stagione 2, Brooklyn Nine-Nine Stagione 8 e il film live action Fullmetal Alchemist: Alchimia finale. In attesa di queste novità potete recuperare il nostro articolo con le Migliori Serie TV Netflix.

Eccovi in rapida successione trailer e sinossi (ove disponibili) delle uscite principali.

Le novità Netflix di settembre 2022

Off the Hook Stagione 1 – 1° settembre

Le trentenni Léa e Manon decidono di stravolgere le loro vite e di seguire un percorso di disintossicazione digitale che coinvolgerà anche le loro famiglie.

Love in the Villa – Innamorarsi a Verona – 1° settembre

Dopo essersi lasciata con il fidanzato, una giovane donna (Kat Graham) parte per Verona, la città dell’amore, dove scopre che la villa che ha prenotato è stata affittata per errore anche a un inglese cinico e molto affascinante (Tom Hopper) con il quale dovrà condividere la vacanza.

SKAM Italia Stagione 5 – 1° settembre

Considerato dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati, SKAM ITALIA torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra università e liceo, continuano le storie degli storici protagonisti di Skam Italia ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e l’importante percorso di accettazione che dovrà compiere. La complicità degli amici di sempre, determinante per raggiungere questo obiettivo, si intreccerà alle vicende di Elia alle prese con i nuovi personaggi.

Vicini per forza – 1° settembre

A causa dello stress Walter un giorno sviene. Su consiglio del medico, abbandona la vita di città e cerca la pace e la tranquillità in un piccolo centro immerso nella natura. Ma il vicino Toninho da Vila sconvolge i suoi piani quando si mette a fare le prove con la scuola di samba proprio nella casa accanto.

Non ci resta che piangere – 1° settembre

La rivincita delle bionde – 1° settembre

Paura e delirio a Las Vegas – 1° settembre

Ely + Bea – 2 settembre

Ely e Bea non avrebbero mai pensato di diventare amiche. Ely (Keslee Blalock) è silenziosa, riflessiva e attenta. Bea (Madison Skye Validum) è vivace, esuberante e coraggiosa. Eppure le avventure spesso dimostrano che l’amicizia vera può nascere nonostante le differenze. Tratto dalla serie di bestseller del New York Times di Annie Barrows Ely + Bea.

Ely + Bea: Ballerine a tutti – 2 settembre

Il diavolo in Ohio Stagione 1 – 2 settembre

Quando la psichiatra ospedaliera Suzanne Mathis dà rifugio a una misteriosa ragazza evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto e la sua stessa famiglia rischia di essere distrutta.

Dated and Related Stagione 1 – 2 settembre

Immagina di doverti occupare della vita sentimentale di tuo fratello o tua sorella, dal corteggiamento al modo in cui tratta la sua dolce metà, fino alle sue mosse distintive. In questo nuovo reality di appuntamenti, coppie di fratelli osserveranno da vicino le reciproche vite amorose, mentre in tandem cercheranno “la persona giusta”. Avere accanto chi ti conosce meglio di chiunque altro dovrebbe aiutarti a navigare nel complesso mondo degli incontri, ma i fratelli si sosterranno e si daranno davvero una mano per trovare l’amore? O invece romperanno le uova nel paniere e faranno notare ogni singolo errore? In entrambi i casi potrebbe essere imbarazzante, anzi un vero inferno!

Il festival dei cantastorie – 2 settembre

I destini dell’avvocato Yusuf e del padre ashik Heves Ali si incrociano per un lungo e forse ultimo viaggio dopo 25 anni di separazione. I due cercano di risolvere sia i problemi del loro passato sia quelli del loro futuro. Durante il commovente percorso per perdonare, farsi perdonare e aggrapparsi alla vita, “Il festival dei cantastorie” esplora un’anima tormentata dai rimpianti.

Ely + Bea: Il fantasma della scuola – 2 settembre 2022

Quando Ely scopre che il bagno della scuola è infestato, Bea la aiuta a usare i suoi poteri da strega. Con l’aiuto dei loro compagni di classe, le due bambine organizzano un rituale per liberare i fantasmi, salvare la scuola e… creare scompiglio nella giornata di Nancy. Tratto dalla serie bestseller del New York Times Ely + Bea di Annie Barrows.

Non sei niente di speciale Stagione 1 – 2 settembre

Amaia stessa pensa che la sua vita sia terribile. All’improvviso deve lasciare Barcellona, dove vivono tutti i suoi amici e dove è abituata alla sua routine, per trasferirsi nel villaggio della madre dove non succede mai NIENTE. Tuttavia presto scopre qualcosa che potrebbe sconvolgerle l’esistenza… forse ha ereditato i poteri della nonna: una donna che non ha mai conosciuto, ma con la reputazione di essere l’unica strega mai vissuta a Salabarria.

Rick and Morty Stagione 6 – 5 settembre

UNTOLD: La regata del secolo – 6 settembre

Cronaca dell’emozionante Coppa America del 1983, “La regata del secolo” è una classica storia di rivincita degli sfavoriti e ripercorre la vicenda dello scalcinato gruppo di australiani che fanno squadra per spodestare il New York Yacht Club, ponendo così fine alla più lunga serie di vittorie consecutive della storia (132 anni!) nella più prestigiosa competizione velica del mondo. I membri principali degli equipaggi statunitensi e australiani del 1983 rilasciano interviste e condividono l’esperienza vissuta durante questa epocale impresa per la vittoria.

Get Smart With Money: come gestire al meglio le tue finanze – 6 settembre

Questo documentario che affianca guru finanziari a persone normali nel corso di un anno sembra uno spinoff di Queer Eye ambientato nel mondo dell’economia. Da una barista che fatica ad arrivare a fine mese a una famiglia che si chiede se i genitori potranno andare in pensione anticipata, queste storie presentano molti consigli pratici utili a tutti, oltre a lezioni su come vivere una vita più ricca al di là del proprio conto in banca.

CHEF’S TABLE: PIZZA – 7 settembre

La celebre docu-serie torna con una stagione dedicata all’arte della pizza nel mondo dal 7 settembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. In questo nuovo viaggio nell’arte culinaria, a rappresentare l’Italia gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe. La famosa serie culinaria ritorna con una stagione in cui la protagonista assoluta è la pizza. Dall’Italia al Giappone, da Portland a Phoenix, entrerete nelle cucine degli chef che, con la loro creatività, elevano questo piatto della nostra tradizione ad una forma d’arte attraverso i loro sapori unici, i loro background stimolanti e la passione per creare la fetta perfetta. Composta da 6 episodi, la serie vede l’alternarsi di 6 diversi chef, che presentano la propria visione e interpretazione della pizza: Chris Bianco (Phoenix, Arizona, USA), Gabriele Bonci (Roma, Italia), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Franco Pepe (Caiazzo, Italia), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA).

The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace – 8 settembre

Dal regista candidato agli Oscar Dan Krauss (Extremis, The Kill Team), The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace narra la storia degli attentati con l’antrace avvenuti negli Stati Uniti nel 2001, che hanno scatenato una delle più articolate e complesse indagini dell’FBI della storia. Cinque americani sono stati uccisi e almeno diciassette si sono ammalati in uno dei peggiori attacchi biologici della storia statunitense, avvenuto appena una settimana dopo gli attentati dell’11 settembre. Spaziando in America e oltre, questa incredibile indagine scientifica di veleni letali, ossessioni e paranoia è raccontata sullo sfondo della guerra al terrorismo. Oltre a interviste e ricostruzioni sceneggiate in base alle email e alle note dell’FBI, il documentario condivide anche storie scioccanti e tragiche da parte di investigatori, sopravvissuti e famiglie di coloro che sono stati contagiati. The Anthrax Attacks: l’indagine sul killer dell’antrace è una produzione di BBC Studios, con Clark Gregg nel ruolo del dottor Bruce Ivins.

End of the Road – 9 settembre

In questo thriller d’azione adrenalinico, un viaggio in macchina attraverso il paese si trasforma in un inferno per Brenda (Queen Latifah), i suoi due figli e il fratello Reggie (Chris “Ludacris” Bridges): dopo aver assistito a un brutale omicidio, la famiglia si ritrova nel mirino di un misterioso assassino. Rimasta sola nel deserto del New Mexico e isolata da qualsiasi forma di aiuto, Brenda si ritrova coinvolta in una lotta mortale per salvare i suoi cari. Diretto da Millicent Shelton, END OF THE ROAD è interpretato anche da Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon e Frances Lee McCain.

Narcosantos Stagione 1 – 9 settembre

Narcosantos è una serie Netflix su un uomo coinvolto in un’operazione dei Servizi Segreti dopo essere stato incastrato da un narcoboss che controlla il Suriname.

Senza limiti – 9 settembre

Roxana (Camille Rowe) incontra il campione mondiale di immersioni in apnea Pascal Gauthier (Sofiane Zermani) e se ne innamora perdutamente. Quando Pascal la avvicina a uno sport estremo che è tanto entusiasmante quanto pericoloso, lei diventa sua amante nonché studentessa. Passando da una gara di immersioni all’altra in varie località in giro per il mondo, Roxana inizia a superare ogni limite, completamente coinvolta dagli eventi di questa storia passionale… ma fin dove si spingerà? No Limit è ispirato a una storia vera.

Cobra Kai Stagione 5 – 9 settembre

Dopo i risultati scioccanti del torneo di All Valley, nella quinta stagione Terry Silver espande l’impero di Cobra Kai cercando di dominare il karate con il suo stile “nessuna pietà”. Kreese è dietro le sbarre e Johnny Lawrence mette da parte il karate per rimediare ai danni causati, così Daniel LaRusso deve chiedere aiuto a una vecchia conoscenza.

Judas and the Black Messiah – 9 settembre

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum – 13 settembre

Jo Koy torna su Netflix con il suo quarto speciale originale e sale sul palco del leggendario Los Angeles Forum. Fedele al suo stile, Jo scherza sulla sua relazione con il figlio adolescente, sulle difficoltà di vivere con le apnee notturne e molto altro.

Broad Peak – Fino alla cima – 14 settembre

Broad Peak – Fino alla cima è basato sulla storia vera di Maciej Berbeka, il leggendario alpinista polacco membro degli Ice Warriors che voleva raggiungere la vetta di una delle montagne più pericolose al mondo.

Heartbreak High Stagione 1 – 14 settembre

Scomparsa a Lørenskog Stagione 1 – 14 settembre

La scomparsa di Anne-Elisabeth Hagen nel 2018 ha scioccato un’intera nazione. Questa serie fiction si concentra sugli investigatori, i giornalisti e gli avvocati che sulla scia del rapimento vengono risucchiati in un vortice di teorie, congetture e indiscrezioni. Il mistero continua a rimanere irrisolto e i personaggi scopriranno fino a dove sono disposti a spingersi per trovare la verità. Questa serie rivela quanto siamo suscettibili all’elaborazione di conclusioni affrettate in mancanza di una risposta definitiva.

Sins of Our Mother Stagione 1 – 14 settembre

Per amici e famiglia Lori Vallow era una madre dedita ai tre figli, una moglie amorevole e una persona molto religiosa, ma negli ultimi tre anni qualcosa è andato storto: Lori è ora in carcere in attesa del processo per cospirazione nell’occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli. Colby, l’unico figlio sopravvissuto della donna, fornisce per la prima volta informazioni esclusive sul passato della sua famiglia e sulle tensioni attuali, proprio nel momento in cui Lori sta per essere processata. Al centro di questa serie in tre parti c’è una sola scottante domanda: come ha potuto una donna all’apparenza normale diventare la madre più tristemente nota d’America?

Terim Stagione – 15 settembre

Una docuserie sulla vita e sulla storia di Fatih Terim, calciatore e famoso allenatore turco. Amato e odiato, da soldato a imperatore: ecco la storia dell’ascesa di una leggenda del calcio.

La casa tra le onde – 16 settembre

Cresciuti come fratello e sorella, Kosuke e Natsume si conoscono fin dall’infanzia, ma il loro rapporto inizia a incrinarsi alle medie dopo che viene a mancare il nonno di Kosuke. Un giorno durante le vacanze estive, Kosuke e i suoi compagni di scuola si intrufolano in un condominio che sta per essere demolito e che si pensa sia stregato. Kosuke e Natsume sono cresciuti lì, quindi quel luogo contiene tanti ricordi per loro. Kosuke si imbatte in Natsume, che gli chiede se conosce il misterioso Noppo. Ma improvvisamente restano coinvolti in uno strano fenomeno e quando riprendono conoscenza, vedono solo il mare intorno a loro. All’interno del condominio che fluttua in un mare misterioso, Kosuke e gli altri uniscono le forze per sopravvivere. Ci sono tante lacrime e lotte… seguite poi forse dalla riconciliazione. Riusciranno a tornare alla loro vita precedente? Inizia così un viaggio estivo di addio…

DO REVENGE – 16 settembre

Drea (Camila Mendes) ha un tremendo potere nella sua scuola superiore come it girl alfa, finché un suo video erotico non è diffuso tra gli studenti facendo crollare tutto. Pare sia opera del suo ragazzo, il re della scuola Max (Austin Abrams). La nuova studentessa timida Eleanor (Maya Hawke) non sopporta di essersi dovuta trasferire nella stessa scuola di Carissa (Ava Capri), che l’aveva bullizzata al campo estivo ancora tredicenne, spargendo chiacchiere su di lei. Dopo un incontro in segreto al campo da tennis, Drea ed Eleanor creano un’inaspettata amicizia clandestina per vendicarsi di chi le tormenta.

Fate: The Winx Saga Stagione 2 – 16 settembre

La scuola è ricominciata sotto l’occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è “scomparsa” e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all’anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre… dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l’Oltre Mondo.

Skandal! Il caso Wirecard – 16 settembre

Un documentario thriller su uno dei più grandi crimini finanziari di tutti i tempi. In un’esclusiva mondiale il giornalista del Financial Times Dan McCrum rivela lo scoop della sua indagine durata sei anni sulla società finanziaria tedesca Wirecard e sugli sporchi trucchi usati contro di lui mentre cercava di esporre una frode per miliardi di euro. La mafia, i re del porno e i servizi segreti russi sono coinvolti in questa storia contorta che esige risposte dal CEO dell’azienda in attesa di giudizio e dal misterioso COO, ora latitante.

Brooklyn Nine-Nine Stagione 8 – 19 settembre

Patton Oswalt: We All Scream – 20 settembre

Patton debutta alla regia con il suo quarto speciale comico su Netflix We All Scream, girato al Paramount Theatre di Denver in Colorado, e parla di ciò che accade ai nostri corpi quando invecchiamo, di chi avrebbe potuto essere se avesse seguito l’elenco di buoni propositi che aveva stilato durante il lockdown, dell’ultimo scatto d’ira dei baby boomer e di molto altro ancora.

Wanna Stagione 1 – 21 settembre

Questa docuserie crime ricca di riferimenti alla cultura pop esplora lati meno noti della storia di Wanna Marchi e di un momento cruciale della TV italiana.

The Real Bling Ring: rapine a Hollywood Stagione 1 – 21 settembre

Nonostante abbia ispirato un reality e un film di Hollywood, la vera storia delle rapine del “Bling Ring” non è mai stata raccontata… almeno finora. A dieci anni dai noti crimini, i colpevoli hanno scontato la pena in carcere e adesso ripercorrono gli eventi reali dietro le effrazioni compiute a Hollywood Hills che hanno tenuto la nazione col fiato sospeso. Oltre a rappresentare un racconto con una morale per gli adolescenti di oggi, la docuserie mostra cosa può accadere quando una società ossessionata dalla fama e dalla celebrità si scontra con l’ascesa dei social media e perde il controllo della situazione. Con interviste ad Alexis Haines (Neiers), Nick Norgo (Prugo), Andrea Arlington-Dunne, Gabrielle Hames, Audrina Patridge e Perez Hilton.

Designing Miami – Ristrutturare è una sfida Stagione 1 – 21 settembre

I due migliori designer d’interni di Miami non sono solo in competizione tra loro, sono anche marito e moglie. Eilyn e Ray Jimenez rendono le abitazioni del Sud della Florida più chic una alla volta: lei usa un’estetica minimalista, lui invece ha un approccio massimalista. Non è facile giostrarsi tra clienti facoltosi ed esigenti, i giovani designer dello staff, le famiglie affiatate (tra cui ci sono anche alcuni costruttori) e gestire il loro rapporto, ma questo duo abile ed elegante riesce a ottenere risultati straordinari mantenendo anche un certo senso dell’umorismo.

Iron Chef: Messico Stagione 1 – 21 settembre

La leggendaria competizione culinaria iniziata in Giappone e diventata un fenomeno globale sarà offerta per la prima volta in spagnolo e con un tocco decisamente messicano. I migliori chef residenti in Messico si troveranno faccia a faccia nell’Arena contro gli Iron Chef residenti in una lotta contro il tempo che include un ingrediente segreto molto particolare. La serie è ispirata al formato di Fuji Television.

Soltanto per amore Stagione 1 – 21 settembre

Ambientata nello stato di Goiás, la serie trae ispirazione dalla musica “Sofrência” per raccontare una storia di cuori infranti, sogni, ambizione e fama. Gli innamorati Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) decidono di fondare un gruppo musicale chiamato Só se for por amor. Appena raggiungono il successo, però, Deusa riceve la proposta di una carriera da solista. Mentre intraprendono strade diverse, la relazione tra i due diventa difficile e la band si mette alla ricerca di una nuova vocalist. Ed è qui che entra in gioco l’enigmatica Eva (Agnes Nunes).

Snabba Cash Stagione 2 – 22 settembre

È trascorso un anno dalla prima stagione e Leya è una delle maggiori star nel mondo delle startup svedesi. L’IPO di TargetCoach è imminente e Leya ha sempre più successo, ma è anche tormentata dal ricordo di Salim. Jamal ha divorziato da poco ed è il responsabile operativo della vecchia scuola elementare di Leya. Si batte per dare ai suoi giovani studenti migliori opportunità, ma la direzione preferisce continuare a tagliare il budget. Il clima nelle strade è più brutale che mai. Ravy si trova con le spalle al muro, messo sotto pressione sia dalla polizia con i loro nuovi metodi, sia dal nuovo avversario Zaki. Il mercato chiede più droga e i cartelli sono pronti a distribuirla, ma alle gang mancano i giovani spacciatori. Leya è costretta suo malgrado a ricordarsi dei precedenti legami con la malavita e la sua strada si incrocia ancora una volta con quelle di Ravy, Nala e Osman, tutti alla spregiudicata ricerca di denaro facile.

ATHENA – 23 settembre

La vita di tre ragazzi è travolta dal caos poche ore dopo la tragica morte del fratello minore in circostanze poco chiare.

Le ragazze dell’ultimo banco Stagione 1 – 23 settembre

Le ragazze dell’ultimo banco racconta la storia di cinque trentenni che si conoscono dai tempi della scuola e che ogni anno. senza eccezioni, organizzano una gita di una settimana insieme. Quest’anno però un imprevisto le costringe a reinventare le regole del gioco: a una di loro è stato diagnosticato il cancro. Certi viaggi cambiano per sempre la vita… e certe vite cambiano per sempre con un viaggio.

Lou – 23 settembre

Pensando di essersi lasciata il pericolo alle spalle, Lou (Allison Janney) scopre che la sua vita tranquilla è interrotta da una madre disperata (Jurnee Smollett) che la prega di salvare la figlia rapita. Mentre infuria una forte tempesta, le due donne rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti e terribili segreti del loro passato. L’attrice premio Oscar Allison Janney e la candidata agli Emmy Jurnee Smollett recitano in “Lou” al fianco di Logan Marshall-Green e Ridley Asha Bateman. Il film sceneggiato da Maggie Cohn e Jack Stanley è diretto da Anna Foerster, mentre la produzione è affidata a JJ Abrams, Hannah Minghella e Jon Cohen di Bad Robot.

Dynasty Stagione 5 – 24 settembre

Fullmetal Alchemist: Alchimia finale – 24 settembre

Morbius – 24 settembre

Blonde – 28 settembre

Tratto dal bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa con audacia la vita di una delle icone più leggendarie di Hollywood: Marilyn Monroe. Dalla sua infanzia imprevedibile come Norma Jeane, attraverso l’ascesa alla fama e i legami sentimentali, Blonde mescola realtà e finzione per esplorare la sempre più vasta differenza tra l’immagine pubblica e quella privata dell’attrice. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast straordinario con Ana de Armas al fianco di Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Eat the Rich: la saga GameStop Stagione 1 – 28 settembre

Cuori Stagione 1 – 28 settembre

L’imperatrice Stagione 1 – 29 settembre

Quando la ribelle Elisabetta (“Sisi”) incontra l’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, l’amore inebriante della giovane coppia stravolge completamente la gerarchia di potere presso la corte viennese. Dopo il matrimonio la giovane imperatrice deve farsi valere non solo nei confronti della suocera Sofia, sovrana assetata di potere, ma anche con il cognato Maxi, che desidera il trono (e anche Sisi). Mentre le truppe nemiche si assembrano al confine dell’impero asburgico, i viennesi si ribellano contro l’imperatore. Elisabetta deve scoprire di chi si può fidare e qual è il prezzo da pagare per essere una vera imperatrice e un esempio di speranza per il popolo.

Entergalactic – 30 settembre

Scott “Kid Cudi” Mescudi e Kenya Barris uniscono le forze per presentare Entergalactic, una storia di animazione originale su un giovane artista di nome Jabari (doppiato da Mescudi) che cerca di raggiungere l’equilibrio tra amore e successo. Una volta trovato quest’ultimo, Jabari si trova anche a un passo dal primo quando traslocando nell’appartamento dei suoi sogni conosce la nuova vicina, l’affascinante fotografa Meadow doppiata da Jessica Williams nella versione originale. Traboccante di arte, musica e moda, Entergalactic si svolge nell’unica città dove questi tre elementi possono convivere: New York. Oltre a Mescudi e a Williams, Entergalactic vanta un cast stellare che comprende Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro e Macaulay Culkin.

Rainbow – 30 settembre