Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 359 dal quale apprendiamo tutte le novità Panini Marvel di agosto 2021. Da segnalare l’evento Gala Infernale che coinvolgerà tutte le testate mutanti. Parte anche la nuova serie dedicati agli Eterni firmata da Kieron Gillen mentre nella collana Marvel Must Have viene riproposto il classico Daredevil – Rinascita.

Potete recuperare anche le novità Panini Marvel annunciate per agosto 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Panini Marvel di settembre 2021

MARAUDERS 18

Autori: Gerry Duggan, Matteo Lolli, Chris Claremont, John Bolton

Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Marauders (2019) #21

Finalmente l’evento mondano dell’anno: il Gala Infernale! Emma Frost apre le porte della sua villa nel Mare del Nord a ospiti da tutto il mondo. Possibile che fili tutto liscio? Naaah! In appendice: un classico di Chris Claremont e John Bolton con il primo Gala Infernale.

X-FORCE 17

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #20

Dopo l’apertura dei giunti su Marauders 18, il Gala Infernale continua, ma con tanti ospiti in giro X-Force non può abbassare la guardia! Bestia, Domino, Kid Omega, Sage e Wolverine dovranno darsi da fare… perché i nemici si nascondono dappertutto, anche tra le loro file! E c’è sempre chi cerca di imbucarsi alle feste senza invito…

HELLIONS VOL. 2: GALA INFERNALE

Autori: Zeb Wells, Stephen Segovia

Settembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Hellions (2020) #7/12

Torna la super squadra guidata da Psylocke, in sei nuovi esplosivi racconti nei quali i protagonisti… non si divertiranno affatto! Cameron Hodge, il Right, Mastermind, Lady Mastermind, Arcade… e ovviamente le goffe e subdole macchinazioni di Sinistro! Inoltre… i Satiri al Gala Infernale!

X-MEN 20

Autori: Jonathan Hickman, Nick Dragotta, Russell Dauterman, Sara Pichelli, AA.VV.

9 settembre • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: X-Men (2019) #21, Hellfire Gala: Official Guide (2021) #1

Arriva il primo momento clou del Gala Infernale: l’elezione e la presentazione dei nuovi X-Men! Oltre a Ciclope e Marvel Girl, chi farà parte del super gruppo che rappresenterà Krakoa nel mondo? Un albo che vede la nascita di nuove alleanze, unioni e trame segrete… con retroscena, interviste e bozzetti degli abiti firmati dal grande stilista Jumbo Carnation!

EXCALIBUR VOL. 3: GALA INFERNALE

Autori: Tini Howard, Marcus To

Settembre • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Excalibur (2019) #16/21

Nel torneo di Altromondo, fra Krakoa e Arakko, Betsy Braddock si è sacrificata per riportare in vita il Corpo dei Capitan Bretagna… ma è davvero morta? I membri della nuova Excalibur e i fratelli Brian e Jamie sono decisi a scoprirlo! Sei racconti con false tracce, sette malvage, druidi e possessioni “maliziose”… con un finale che cambierà i rapporti fra Krakoa, Wisdom e il Regno Unito!

X-MEN: GALA INFERNALE

Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz

30 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Planet Size X-Men (2021) #1

Il Gala Infernale raggiunge il suo apice! Un evento sorprendente cambierà per sempre le sorti dei mutanti… e di Krakoa! Uno speciale firmato dai prossimi autori di X-Men: Gerry “Marauders” Duggan e Pepe “House of X” Larraz! Fidatevi: in questo albo ci sono alcune delle tavole più belle che ammirerete quest’anno!

NEW MUTANTS 16

Autori: Vita Ayala, Alex Lins

Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: New Mutants (2019) #19

È tempo di Gala Infernale per tutti i Nuovi Mutanti… ma è anche il momento dei confronti! Danielle e Rahne, Magik e Karma, Warlock e Doug (con Bei). E intanto, sull’isola, il Re delle Ombre continua a tessere la sua tela… e Gabby “Scout” Kinney scrive una lettera alla sorella Laura, appena risorta!

S.W.O.R.D. 6

Autori: Al Ewing, Valerio Schiti

Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: S.W.O.R.D. (2021) #6

Il Gala Infernale è terminato ed è tempo di fare delle riflessioni sugli ultimi sviluppi… ma anche per il dopo party! Ora Krakoa è una potenza galattica degna di sedere al tavolo degli imperi cosmici… e spetterà ad Abigail Brand e all’ambasciatrice Frenzy gestire i rapporti. Inoltre, Magneto riceve una visita inaspettata alla fine del Gala!

WOLVERINE 15

Autori: Benjamin Percy, Scot Eaton

30 settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Wolverine (2020) #13

Dopo gli eventi di X-Force 17, il Gala Infernale arriva sulla serie dell’artigliato canadese! Logan, Domino e gli altri membri di X-Force devono vedersela con un imbarazzante e ciarliero “imbucato” al party dell’anno… ma anche con i problematici rappresentanti di Terra Verde! E alla fine del grande party… i problemi continuano!

X-FACTOR 9

Autori: Leah Williams, David Baldeón

Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Factor (2020) #10

La nuova X-Factor si raduna per partecipare al Gala Infernale… senza sapere di essere giunta al capolinea! L’anima del gruppo abbandona il team! Prodigy scopre chi l’ha ucciso, Daken chi ha ucciso Aurora, e Trevor… be’, è Trevor! Alla fine, però, ci sarà un nuovo misterioso caso di omicidio da risolvere!

X-FORCE 18

Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara

Ottobre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: X-Force (2019) #21

Dopo il Gala Infernale, la routine di X-Force non può più essere la stessa ed è cancellare giunto il momento di un’importante resa dei conti! Gli esperimenti di Bestia a Terra Verde sono stati scoperti… e X-Force deve darsi da fare per rimediare! Sempre che Forge, Quentin Quire e Wolverine sopravvivano!

HEROES REBORN 5

Autori: Jason Aaron, Ed McGuinness

9 settembre • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Heroes Return (2021) #1

Il ritorno degli eroi! Blade è riuscito nel proprio intento e ora, a capo di un gruppo di superesseri, si appresta a sferrare l’attacco finale allo Squadrone Supremo d’America. Ma chi è che tira davvero le fila di questo mondo senza Avengers? E quali sono i suoi veri scopi? La deflagrante conclusione della saga ideata da Jason Aaron che apre inquietanti spiragli sul presente e sul futuro dell’Universo Marvel…

AMAZING SPIDER-MAN 69

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Ed Brisson, Marcelo Ferreira, AA.VV.

9 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #68/69

Continua Il complotto del Camaleonte! I grandi ritorni dei numeri scorsi vi hanno sconvolto? Aspettate di leggere questo! Mentre Teresa Parker cerca di scoprire la verità su di sé, suo fratello se la vede con la banda di Chance! In appendice, prosegue il preludio a Sinister War!

AMAZING SPIDER-MAN 70

Autori: Nick Spencer, Mark Bagley, Ed Brisson, Carlos Gomez, AA.VV.

30 settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Giant-Size Amazing Spider-Man: Chameleon’s Conspiracy (2021) #1

Il complotto del Camaleonte si conclude qui! Riusciranno Dmitri Smerdyakov e il suo maestro a far luce sui genitori di Peter e Teresa? Lo Straniero e Chance giocano l’ultima carta per sbarazzarsi dei loro avversari! Chi saranno i nuovi membri dei Sinistri Sei per Sinister War?

AVENGERS 35

Autori: Jed MacKay, Carlos Magno

9 settembre • 17×26, S., 72 pp., col. • Euro 6,90

Contiene: Avengers Mech Strike (2021) #3/5

A bordo dei loro Mach, gli Avengers combattono gli inarrestabili biomechanoidi! Un Vendicatore è caduto, ma i suoi compagni non hanno il tempo per piangerlo perché il pianeta è nel caos. La Terra è in pericolo e gli Eroi più potenti della Terra dovranno chiedere aiuto al più impensato degli alleati… La conclusione della miniserie robotica Avengers Mech Strike!

IRON MAN 10

Autori: Christopher Cantwell, Cafu

9 settembre • 17×26, S., 24 pp., col., • Euro 3,00

Contiene: Iron Man (2020) #10

Dov’è finito Iron Man? Tony Stark è misteriosamente scomparso su un pianeta remoto, e la cosa non sembra far parte del piano diabolico di Korvac. Mentre i suoi alleati non mollano la presa su Taa II, il Vendicatore d’oro ha l’occasione di schiarirsi le idee sul luogo in cui è finito e sui volti che lo circondano, alcuni dei quali piuttosto noti… Un nuovo capitolo nell’avvincente saga di Iron Man firmata dal creatore di Halt and Catch Fire!

CAPITAN AMERICA 34

Autori: Ta-Nehisi Coates, Leonard Kirk

9 settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Captain America (2018) #30

Il capitolo finale del ciclo di storie scritto da Ta-Nehisi Coates! Con un’avventura tutta azione, ecco Capitan America contro l’Elite al Potere e il Teschio Rosso, in uno scontro che è destinato a fare storia. Giunge al culmine una saga che ha messo alla prova l’etica e gli ideali di Steve Rogers. La fine di un’era, con l’ultima parte di Tutti muoiono giovani!

L’IMMORTALE HULK 41

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Alex Paknadel, Juan Ferreyra, AA.VV.

Settembre • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #46, Immortal Hulk: Time of Monsters (2021) #1

Pensavamo che fossero morti! Pensavamo che fossero stati cacciati, controllati, resi inermi! Ci sbagliavamo! I mostri gamma sono tornati! E si stanno tutti dirigendo a New York City! Chi può fermarli ora? Chi può salvarci dall’Immortale Hulk? Diecimila anni fa, qualcosa di verde e lucente cominciò ad avvelenare la Terra!

FANTASTICI QUATTRO 34

Autori: Dan Slott, R.B. Silva, Luca Maresca

9 settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Fantastic Four (2018) #33

Siete cordialmente invitati a Latveria per la cerimonia nuziale più imponente nella storia dell’Universo Marvel! Molto più imponente di quella di Reed e Sue! Il matrimonio di Victor Von Doom con la sua più nobile e devota servitrice! Ospiti d’onore: Namor il Sub-Mariner e Pantera Nera! Ah, la presenza è obbligatoria!

GUARDIANI DELLA GALASSIA 13

Autori: Al Ewing, Juan Frigeri

30 settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #13

Un nuovo inizio per i Guardiani della Galassia in uno speciale numero di 32 pagine! Ai disegni, l’artista di Spectacular Spider-Man e Ghost Rider! Nuovi nemici! Nuovi alleati! E una nuova prospettiva per la squadra di Peter Quill! E Al Ewing ha in mente un nuovo membro per il gruppo che non indovinerete mai!

SAVAGE AVENGERS 22

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher

30 settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Savage Avengers (2019) #21

Un nuovo incontro/scontro per Conan… anzi due! Il Barbaro è diventato proprietario di un palazzo di New York, ma a qualcuno la cosa potrebbe non stare bene. Intanto, mentre Kulan Gath porta avanti i propri piani criminali, un altro eroe entra in gioco: Ghost Rider. Sapete cosa fa di solito il Cimmero quando si trova di fronte un teschio fiammeggiante? Lo spegne con la sua spada!

DAREDEVIL 28

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto, Mike Hawthorne

7 ottobre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Daredevil (2019) #30

Tempi duri per il Diavolo Rosso! Mentre Elektra prende in mano la situazione a Hell’s Kitchen, Matt Murdock trova un improbabile alleato in prigione! Intanto, Wilson Fisk riceve la telefonata che tutti stavamo aspettando! Alice, l’allieva di Elektra, continua il suo addestramento! E nei vicoli dimenticati della grande città, si allunga l’ombra della Mano!

MILES MORALES: SPIDER-MAN 16

Autori: Saladin Ahmed, Carmen Carnero

Settembre • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #26/27

La saga del clone di Miles Morales entra nel vivo! Per fortuna, il nostro eroe può contare su uno che c’è “già passato”: lo Spider-Man originale! Qual è il piano dei cloni? E chi è il loro creatore? L’intera famiglia Morales rischia di essere travolta, mentre Brooklyn inizia a dubitare del suo eroe!

VENOM 37

Autori: Philip Kennedy Johnson, Manuel Garcia

9 settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Extreme Carnage Alpha (2021) #1

Comincia qui la saga in cinque parti Extreme Carnage! Un numero perfetto per cominciare a leggere il mensile del V-Man! Dopo gli eventi di King in Black, New York pullula di simbionti… compreso il Grande C! Fortunatamente è tornato l’Anti-Venom, e Scream gli darà man forte!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 9

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

30 settembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #180/184

Si conclude la saga Il bambino dentro, una pietra miliare illustrata da Sal Buscema! Harry Osborn inizia a perdere la ragione… e anche Spider-Man! Si ritorna all’epoca in cui gli Osborn vivevano nello stesso edificio dei Parker! Inoltre, l’origine del bambino che divenne Vermin!

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 33

Autori: Chris Claremont, Al Milgrom, John Romita Jr.

9 settembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Kitty Pryde & Wolverine (1984) #5/6, Uncanny X-Men (1963) #187/188

Si conclude la storica miniserie Kitty Pryde & Wolverine! Chris Claremont e Al Milgrom cambiano per sempre la vita di Kitty! Nelle storie disegnate da John Romita Jr., gli Spettri Neri attaccano Tempesta! Riuscirà Ororo a difendersi senza l’aiuto dei suoi poteri?

ETERNI VOL. 1: SOLO LA MORTE È ETERNA

Autori: Kieron Gillen, Esad Ribic

Settembre • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Eternals (2021) #1/6

Il primo volume della serie Marvel più attesa, celebrata e discussa degli ultimi anni! Per millenni, cento Eterni hanno agito nell’ombra per proteggere l’umanità da pericoli di ogni sorta, ma nulla li aveva preparati a ciò che li attende ora: il cambiamento! Un Eterno è morto, e forse a ucciderlo è stato uno di loro. Ma se le cose fossero andate diversamente? E Thanos cos’ha a che fare con tutto questo? Un team creativo stellare per le nuove avventure dei protagonisti del prossimo blockbuster dei Marvel Studios!

GLI ETERNI: SFIDA ALL’APOCALISSE

Autori: Charles Knauf, Daniel Knauf, Daniel Acuña, Pascal Alixe, AA.VV.

Ottobre • 18,3×27,7, C., 264 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Eternals (2008) #1/9, Eternals Annual (2009) #1

Le storie degli Eterni mai pubblicate prima in Italia! Nell’antichità, i Celestiali vennero sulla Terra e crearono una razza di esseri immortali. Inizialmente trattati come dei, con il passare del tempo scomparvero… ma ora sono tornati! Il ciclo narrativo che segnò il ritorno di Ikaris e compagni dopo il rilancio di Neil Gaiman. Una storia completa disegnata dal grande Daniel Acuña!

NOI SIAMO GLI ETERNI

Autori: AA.VV.

Ottobre • 18,3×27,7, C., 320 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: The Eternals (1976) #1, Thor (1966) Annual #7, The Eternals: Secrets from the Marvel Universe, Avengers (1963) #246/248, The Eternals (1985) #1, Avengers (1963) #361, The Eternals (2006) #1, The Eternals (2008) #1/2, Thor: The Deviants Saga (2012) #2

Una raccolta ragionata e commentata delle storie più importanti degli Eterni, per conoscere tutti i segreti e gli avvenimenti più importanti di questi antichi immortali. Il modo migliore per prepararsi all’uscita dell’imminente film dei Marvel Studios! 320 pagine per dodici, incredibili storie a fumetti! Tanti articoli di approfondimento sulle storie presentate e sul mondo dei personaggi creati da Jack Kirby!

VECCHIO OCCHIO DI FALCO: SGUARDO AL FUTURO

Autori: Ethan Sacks, Marco Checchetto, Ibraim Roberson, Francesco Nobili

Ottobre • 18,3×27,7, C., 264 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Old Man Hawkeye (2018) #1/12

La saga completa della versione crepuscolare di Clint Barton! I super criminali si sono divisi gli Stati Uniti, ma Occhio di Falco, nonostante sia ormai quasi cieco, non ha perdonato gli assassini dei suoi compagni e farà di tutto per portare a termine la sua missione vendicativa. Tornano gli scenari distopici creati da Mark Millar e Steve McNiven in Vecchio Logan! Disegni del maestro Marco Checchetto (Daredevil, Amazing Spider-Man)!

SPIDER-MAN 2099 VOL. 5: SPIDER-MAN 2099 INCONTRA SPIDER-MAN

Autori: Peter David, Rick Leonardi, Joe St. Pierre, Mark Waid, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 288 pp., col. • Euro 29,00

Contiene: Spider-Man 2099 (1992) #34/38, Spider-Man 2099 Meets Spider-Man (1995) #1, Spider-Man 2099 Special (1995) #1, 2099 Unlimited (1993) #9/10

Ultimo volume dedicato alla nuova edizione delle avventure di Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099! Chiudiamo con il botto: lo stupefacente incontro tra i due Ragni… con Venom e l’Avvoltoio 2099 a far danni! In aggiunta, una serie di rare storie brevi e la conclusione della saga di Venom 2099! Con una sezione d’appendice di extra mai visti finora!

CARNAGE: BLACK, WHITE & BLOOD

Autori: AA.VV.

Ottobre • 23,4×33, B., 136 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: Carnage: Black, White and Blood (2020) #1/5

I grandi autori del momento raccontano… Carnage! Un volume di grande formato per esplorare la perversa psiche di Cletus Kasady! Un’antologia in bianco, nero e rosso sangue firmata da Sara Pichelli, Marco Checchetto, Al Ewing, Donny Cates, Kyle Hotz, Greg Smallwood e tanti altri! Una raccolta di storie autoconclusive perfetta per vecchi e nuovi lettori del più pericoloso serial killer dell’Universo Marvel.

IRON FIST: L’ARMA VIVENTE

Autori: Kaare Andrews

Settembre • 18,3×27,7, C., 272 pp., col. • Euro 30,00

Contiene: Iron Fist: The Living Weapon (2014) #1/12

Daniel Rand poteva scegliere la vita e invece ha scelto la morte… e ora ne pagherà le conseguenze! K’un-Lun è sotto attacco: riuscirà il suo protettore a farvi ritorno in tempo? Iron Fist dovrà affrontare i demoni del proprio passato, se vorrà vincere la battaglia più importante della sua vita. La saga mozzafiato che ha ridefinito Pugno d’Acciaio, scritta e disegnata da Kaare Andrews!

IRON FIST: IL CUORE DEL DRAGO

Autori: Larry Hama, Dave Wachter

Ottobre • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Iron Fist: Heart of the Dragon (2021) #1/6

La vita di Daniel Rand potrebbe cambiare per sempre! Ci sono otto Capitali del Paradiso, e K’un-Lun è una di esse… ma ora qualcuno sta cercando di uccidere gli otto draghi che ne incarnano il Chi, così da acquisirne i poteri. Per fermarlo, Iron Fist avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile, in un’avventura mozzafiato che lo porterà da un capo all’altro del mondo… e non solo!

LA DONNA INVISIBILE: COMPLICI

Autori: Mark Waid, Mattia De Iulis

Settembre • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Invisible Woman (2019) #1/5

Il primo fumetto dedicato a Susan Storm! Anni fa, la Donna Invisibile ha compiuto una missione per lo S.H.I.E.L.D. Ora il passato è tornato a tormentarla, portando con sé rivelazioni sconvolgenti. Sue ha bisogno di un’alleata, e la troverà nella Vedova Nera!

L’IMMORTALE HULK VOL. 5: DISTRUTTORE DI MONDI

Autori: Al Ewing, Joe Bennett, Ryan Bodenheim, German Garcia

Settembre • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Immortal Hulk (2018) #21/25

La resa dei conti tra Bruce Banner e il Generale Fortean! Il capo della Base Shadow è disposto a tutto pur di fermare l’Immortale Hulk… e Banner deve decidere che tipo di Hulk vuole essere! Un momento imperdibile del celebrato ciclo di Al Ewing e Joe Bennett!

Acquista L’IMMORTALE HULK VOL. 1: E se lui fosse entrambe? su Amazon

L’INCREDIBILE HULK DI PETER DAVID VOL. 7: SFUMATURE DI VERDE

Autori: Peter David, Liam Sharp, Terry Dodson, Justiniano, AA.VV.

Settembre • 17×26, C., 216 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Incredible Hulk (1968) #427/435

Continua la riproposta integrale del mitico ciclo di storie scritto da Peter David! Chiunque provi paura brucia al tocco dell’Uomo Cosa… un adagio che vale anche per l’incredibile Hulk? E ancora: il ritorno del velocissimo Speedfreek, la rabbia di Punisher e la vendetta di una delle nemesi per eccellenza del colossale alter ego di Bruce Banner: Abominio! Ciliegina sulla torta: una storia inedita con il Gigante di Giada… campione di baseball?!

MARVEL MUST-HAVE – DAREDEVIL: RINASCITA

Autori: Frank Miller, David Mazzucchelli

Settembre • 17×26, C., 192 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Daredevil (1964) #227/233

Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil! Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin! Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

MARVEL MUST-HAVE – I GUARDIANI DELLA GALASSIA: AVENGERS COSMICI

Autori: Brian M. Bendis, Steve McNiven, Sara Pichelli

Settembre • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Guardians of the Galaxy (2013) #0.1/3, Guardians of the Galaxy:

Tomorrow’s Avengers (2013) #1

C’è un nuovo imperativo nel cosmo: nessuno tocchi la Terra! Ma come ha fatto il nostro pianeta a diventare così importante? Una domanda a cui i Guardiani della Galassia dovranno trovare quanto prima una risposta. E per farlo potranno contare su un aiuto insperato quanto sorprendente, quello dell’invincibile Iron Man! La saga che ha rilanciato il team composto da Star-Lord, Rocket, Gamora, Groot e Drax e ha sancito il suo ruolo centrale nell’Universo Marvel.

MARVEL OMNIBUS: HELLSTORM DI WARREN ELLIS

Autori: Warren Ellis, Leonardo Manco, Peter Gross, Derek Yaniger, AA.VV.

Ottobre • 18,3×27,7, C., 416 pp., col., con sovraccoperta Euro 45,00

Contiene: Hellstorm: Prince of Lies (1993) #12/21, Druid (1995) #1/4

Direttamente dagli anni 90, l’esordio di Warren Ellis alla Marvel! Mesi fa, Daimon Hellstrom ha affrontato suo padre, Satana in persona. Non si sa cosa sia successo esattamente, ma l’uomo che ora si fa chiamare Hellstorm è cambiato, e il suo segreto sta per essere rivelato. Un viaggio nei meandri più oscuri dell’Universo Marvel, un efferato serial killer, la misteriosa Jaine Cutter e il tragico fato di Patsy “Hellcat” Walker! Completano il volume la miniserie Druid, mai pubblicata in Italia, e un ricchissimo apparato di extra, tra cui le tavole del numero #1 della serie inedita dedicata alla sorella di Daimon, Satan.

AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 4 (1983 – 1984)

Autori: Stan Lee, Fred Kida, Floro Dery

Ottobre • 28×21,6, C., 328 pp., b/n e col. • Euro 45,00

Contiene: Amazing Spider-Man: Ultimate Newspaper Comics Collection vol. 4

Più di 700 strisce consecutive dell’Uomo Ragno scritte da Stan “The Man” Lee! L’incontro tra Spider-Man e il principe Namor, il Sub-Mariner! Inoltre, il generalissimo di Atlantide Krang e un letale gruppo di terroristi! Disegni di Fred Kida e della new entry Floro Dery (Transformers – Il film)!

MARVEL MASTERWORKS: FANTASTICI QUATTRO VOL. 13

Autori: Roy Thomas, Gerry Conway, John Buscema

Gennaio 2022 • 17×26, C., 288 pp., col., con sovraccoperta Euro 25,00

Contiene: Fantastic Four (1961) #129/141