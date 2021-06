Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 358 da quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di agosto 2021. Spicca il debutto dello “spin-off” di Bleach, Burn The Witch, il secondo romanzo di NARUTO – L’IMPRESA EROICA DI SASUKE e JIRO TANIGUCHI COLLECTION DELUXE – COFANETTO 2

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Potere recuperate le novità Planet Manga di luglio 2021 invece grazie al nostro articolo dedicato.

Le novità Planet Manga di agosto 2021

BURN THE WITCH 1

Autore: Tite Kubo

26 agosto • 11,5×17,5, B., 224 pp., b/n • Euro 4,90

STESSA AMBIENTAZIONE DI BLEACH E DUE PROTAGONISTE FUORI DAGLI SCHEMI… ECCO LA NUOVA HIT DI TITE KUBO! La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate sicuramente saranno ancora più complicate! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

NARUTO — L’IMPRESA EROICA DI SASUKE: I CONIUGI UCHIHA E IL FIRMAMENTO STELLATO

Autori: Masashi Kishimoto, Jun Esaka

Agosto • 11,2×17,5, B., 194 pp., b/n • Euro 12,90

IL SECONDO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN. Sasuke è in missione all’Istituto di Ricerca Astronomica del Regno di Redaku, un luogo molto distante dal Paese del Fuoco. Insieme a Sakura avvia un’indagine sotto copertura alla ricerca di una cura per Naruto, affetto da una malattia sconosciuta.

JIRO TANIGUCHI COLLECTION DELUXE – COFANETTO 2

Autori: Jiro Taniguchi, Kan Furuyama, Natsuo Sekikawa, Alain Saumon

Agosto • Euro 94,00

Contiene: Blanca, I cani degli dei, Il libro del vento, Tokyo Killers

ALTRE QUATTRO OPERE INDIMENTICABILI DI JIRO TANIGUCHI TORNANO DISPONIBILI IN UNA VESTE DI LUSSO. Una riedizione imperdibile per apprezzare appieno l’arte e la poetica di un grandissimo autore. Blanca, I cani degli dei, Il libro del vento, Tokyo Killers finalmente in edizione cartonata, con pagine a colori e senso di lettura orientale.

TANIGUCHI DELUXE COLLECTION VOL. 6: BLANCA

Autore: Jiro Taniguchi

Agosto • 17×23,8, C., 560 pp., b/n e col. • Euro 22,00

TANIGUCHI DELUXE COLLECTION VOL. 7: I CANI DEGLI DEI

Autore: Jiro Taniguchi

Agosto • 17×23,8, C., 544 pp., b/n e col. • Euro 22,00

TANIGUCHI DELUXE COLLECTION VOL. 8: IL LIBRO DEL VENTO

Autori: Kan Furuyama, Jiro Taniguchi

Agosto • 17×23,8, C., 240 pp., b/n e col. • Euro 22,00

TANIGUCHI DELUXE COLLECTION VOL. 9: TOKYO KILLERS

Autori: Natsuo Sekikawa, Alain Saumon, Jiro Taniguchi

Agosto • 17×23,8, C., 208 pp., b/n e col. • Euro 22,00

BLUE LOCK 2

Autori: Muneyuki Kaneshiro,

Yusuke Nomura

Agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta, Euro 7,00

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD. Jinpachi Ego mette subito alla prova i suoi “talenti grezzi” per superare una prima, durissima selezione e conquistare un infernale girone a cinque squadre da cui dipende il futuro dei giovani calciatori. Il Team Z di Isagi sarà all’altezza degli avversari?

CITY HUNTER XYZ 2 (DI 12)

Autore: Tsukasa Hojo

Agosto • 13×18, B., 600 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

QUESTO È IL MONDO DI CITY HUNTER… Siete pronti per 600 pagine straripanti di azione, gag, belle donne, sparatorie mozzafiato e martelli devastanti? Ryo Saeba e la sua assistente Kaori vi aspettano per ventisette capitoli storici dove vedrete, fra le altre cose, il primo scontro con Falcon e l’esordio di Saeko Nogami! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO.

I VIAGGI DELLA STREGA – THE JOURNEY OF ELAINA 2

Autori: Jougi Shiraishi, Itsuki Nanao, Azure

Agosto • 13×18, B., 200 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

ELAINA SI IMBATTE IN NUOVI MISTERI… Un villaggio dove si consuma un orrore silenzioso, una fanciulla troppo gentile per essere vera, un incontro inaspettato. E mentre il cuore della protagonista viene toccato nel profondo, è il momento di una riflessione sul rapporto tra la magia e l’essere umano.

TWIN STAR EXORCISTS 24

Autore: Yoshiaki Sukeno

12 agosto • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

IL SEME DEL SOSPETTO. Quando il risveglio di Rokuro sembrava garantire un vantaggio agli esorcisti nella guerra contro le impurità, un evento nefasto rimette tutto in discussione. Nell’isola Tsuchimikado inizia a germogliare un incubo fatto di sentimenti oscuri e di morte. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

BEASTARS 20 (DI 22)

Autore: Paru Itagaki

Agosto • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta Euro 7,00

UNA BATTAGLIA SENZA PRECEDENTI. Louis deve fare i conti con nuove responsabilità. Intanto Nove è pronta a tutto per mettere alla prova Legoshi durante l’addestramento. Il confronto tra il giovane lupo e Melon si avvicina e il mercato clandestino si prepara al duello… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

KEN IL GUERRIERO: LE ORIGINI DEL MITO – REGENESIS 3

Autori: Tetsuo Hara, Buronson, Hiroyuki Yatsu, Hideki Tsuji

Agosto • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

LA CROCE DEL SUD SPLENDE SULL’INDONESIA! Seguendo l’ordine di Genesi, il loro leader, tre mostruosi assassini esperti nelle tecniche della Scuola del Sacro Yin di Tento attaccano Kenshiro e compagni allo scopo di rapire Erika. Riuscirà il maestro della Divina Scuola di Hokuto a fermarli?

L’IMMORTALE – IL LIBRO DELL’ERA BAKUMATSU 3

Autori: Renji Takigawa, Ryu Suenobu, Hiroaki Samura

Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

UN DUELLO EPICO ATTENDE IL SAMURAI IMMORTALE NEL SEQUEL DELLA SERIE DI CULTO DI HIROAKI SAMURA. L’agguato all’Ikedaya getta gli imperialisti nel caos, mentre i Lupi di Mibu seminano morte tra i nemici dello shogunato. Intanto Manji cerca di tenere fede all’impegno preso con Sakamoto, ma sulla sua via si para Soji Okita…

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 3

Autori: Yuka Fujikawa, Rifujin Na Magonote, Shirotaka

Agosto • 13×18, B., 176 pp., b/n e col. • Euro 7,50

UNA NUOVA VITA DA NON SPRECARE. Arrivato a casa dei parenti del padre, Rudeus Greyrat cerca di portare avanti gli studi, mentre insegna la magia alla bisbetica Eris e alla sua guardia del corpo, Ghislaine. Riuscirà a non cadere negli stessi errori che hanno caratterizzato la sua precedente vita da hikikomori?

BUNGO STRAY DOGS DEAD APPLE 3

Autori: Gun_Zi, Comitato di produzione di Bungo Stray Dogs DA

Agosto • 13×18, B., 144 pp., b/n • Euro 4,90

YOKOHAMA È IL PALCOSCENICO DI UNA GUERRA MAI VISTA… I poteri sovrannaturali si separano dai corpi dei loro possessori e al centro di tutto c’è un uomo che non si fa problemi a spargere sangue. L’unica possibilità di scongiurare la tragedia risiede in un’improbabile alleanza tra Dazai e… Lo scoprirete!

CHAINSAW MAN 6

Autore: Tatsuki Fujimoto

12 agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

UN INCONTRO SPECIALE HA TOCCATO DENJI NEL PROFONDO… Possibile che oltre alla signorina Makima esista qualcun altro in grado di scuotere il suo cuore a tal punto? E come rispondere a un invito inaspettato e allettante, che potrebbe per sempre cambiare il destino del giovane devil hunter?

L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION VOL. 10

Autore: Hajime Isayama

Agosto • 17,6×26,5, B., 584 pp., b/n • Euro 25,00

ALTRO VOLUME DELLA SPETTACOLARE EDIZIONE “COLOSSALE” DEI GIGANTI. Grazie a Zeke, Eren ha ora il potere del boato, ma l’esercito sospetta che venga manipolato dal fratellastro. Per evitare rischi, i soldati volontari della fazione anti-Marley sono imprigionati. Tuttavia, mentre sale l’insoddisfazione fra i militari e nella popolazione, Eren agisce… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO.

VAMPIRE KNIGHT MEMORIES 6

Autore: Matsuri Hino

Agosto • 11,5×17,5, B., 160 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

FINO AL PUNTO DI ROTTURA… Ren soffre per la violenza dei sentimenti che prova nei confronti di Ai. Nel tentativo di soffocare la propria brama, prende una decisione. Cresce intanto l’attrito tra vampiri e umani. La relazione tra Yuki e Zero finirà per risentirne dolorosamente…

AGENTE 008 8

Autori: Syun Matsuena

12 agosto • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

UN NUOVO SPETTACOLARE VOLUME DALL’AUTORE DI KENICHI. Non c’è un attimo di tregua per il team Delta 3, nel bel mezzo del terribile esame di metà semestre dell’istituto Nakano. La lotta per la conquista del maggior numero di monete non ammette distrazioni… e nemmeno un minuto di meritato riposo!

TRACCE DI SANGUE 10

Autore: Shuzo Oshimi

Agosto • 13×18, B., 256 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

UN VIAGGIO DI NON RITORNO. Seiichi, furioso per i maltrattamenti subiti dalla madre, si ribella al giogo e tenta di iniziare una nuova vita. Ma è difficile rompere la catena di una dipendenza psicologica e una nuova discesa nel baratro è possibile…

THE KILLER INSIDE 8

Autori: Hajime Inoryu, Shota Ito

Agosto • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

VERITÀ INATTESE. B-Ichi ha ottenuto dalla detective Momoi tre giorni per provare l’innocenza del padre. Gli indizi a sua disposizione, però, lo portano verso una clamorosa rivelazione. Chi ha ucciso Makoto Hachinoi? E chi è il vero assassino LL?

SING “YESTERDAY” FOR ME 7 (DI 11)

Autore: Kei Toume

Agosto • 13×18, B., 216 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

DOVE SONO I FUOCHI D’ARTIFICIO?. Sei innamorato. I tuoi sentimenti cominciano a essere corrisposti. Allori perché non scoppi di felicità? Rikuo si smarrisce nel confronto tra sogno e realtà, mentre Haru scopre che l’amore, quando si diventa adulti, acquisisce sfumature nuove. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

IL MIO DANNATO RIVALE 7

Autore: Hashigo Sakurabi

Agosto • 13×18, B., 184 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

UNA NUOVA ENTRATA IN SCENA. Mentre la relazione tra Takato e Junta sembra attraversare un periodo di crisi, il produttore Usaka è alle prese con Arisu, rispuntato all’improvviso. Che cosa c’è stato tra i due in passato? Intanto qualcuno pare abbia l’intenzione di rubare il cuore, e non solo, di Azumaya… Il MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

ULTRAMARINE MAGMELL 8

Autore: Di Nianmiao

Agosto • 11,5×17,5, B., 248 pp., b/n • Euro 4,90

YOU-IN FAREBBE DI TUTTO PER SALVARE ZERO… Per sconfiggere il clan Shinmeia e poter così sfruttare il genuine ract per guarire Zero, il giovane Angler avrà bisogno di aiuto. Riuscirà a far stringere un’alleanza tra il suo amico Quu Yaga Clan e l’inquietante Genko Breath Teetowl? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

RAGNA CRIMSON 8

Autore: Daiki Kobayashi

Agosto • 13×18, B., 176 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

UN ULTIMO DECISIVO ATTACCO. Ragna deve abbattere Taratectra! Riuscirà a spazzar via il potentissimo dragone di quinto rango, permettendo ai compagni di attivare il circolo di teletrasporto? Per fortuna al suo fianco c’è Staria, la Principessa d’Argento!

PLUNDERER 14

Autore: Suu Minazuki

12 agosto • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

L’ASSO DELLA CACCIA… Dopo essersi ribellata a Schmelman, ora Sonohara deve affrontare la durezza dei cloni della classe A. Per salvare la ragazza è necessario l’intervento di Doan e Licht, tornati a combattere l’uno al fianco dell’altro dopo trecento anni. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU YAMATO ANIMATION.

LA LEGGENDA DI ARSLAN 14

Autori: Hiromu Arakawa, Yoshiki Tanaka

26 agosto • 11,5×17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,90

L’EMOZIONANTE EPOPEA FANTASY DELL’AUTRICE DI FULLMETAL ALCHEMIST. Continua l’assedio da parte del re di Turan al Castello di Peshawar, dentro il quale sono asserragliati Arslan e i suoi uomini. Lo scontro che contrappone le due armate prosegue senza esclusioni di colpi, fra provocazioni, strategie e attacchi a sorpresa. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX.

WE NEVER LEARN 15

Autore: Taishi Tsutsui

12 agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

IL FATIDICO, SPAVENTOSO, DEVASTANTE ESAME NAZIONALE È ALLE PORTE! Fra alti e bassi, Rizu, Fumino, Asumi e Nariyuki sono riusciti a completare la preparazione. Tuttavia… ce la faranno a superare il test che permetterà loro di accedere alla tanto agognata università?

DOMESTIC GIRLFRIEND 23

Autore: Kei Sasuga

12 agosto • 11,5×17,5 B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

SARÀ DAVVERO FINITA? Dopo gli ultimi, furiosi e infruttuosi litigi, con la consapevolezza di non poter far niente per aiutarlo a sbloccarsi con la scrittura, Rui ha detto a Natsuo che dovrebbero lasciarsi… Al via un nuovo arco narrativo del passionale manga di Kei Sasuga. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

GHOST INN – LA LOCANDA DI YUNA 23

Autore: Tadahiro Miura

12 agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

SE VOLETE SALVARLO, DOVRETE APPROFONDIRE IL VOSTRO RAPPORTO… Per sconfiggere Jonosuke Yoinozaka, da cui è stato posseduto, lo spirito di Kogarashi si immola, spazzando via con un pugno il potentissimo demone. Yuna, Sagiri, Oboro, Karura e le altre non intendono restare a guardare…

SAGA OF TANYA THE EVIL 19

Agosto • 13×18, B., 200 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

L’USURAIO 31

Autore: Shohei Manabe

Agosto • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,00

NORAGAMI 23

Autore: Adachitoka

12 agosto • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

ARPEGGIO OF BLUE STEEL 19

Autore: Ark Performance

Agosto • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 9,00

Le ristampe Planet Manga di agosto 2021

BEASTARS nn. 1/18

Autore: Paru Itagaki

Agosto • 11,5×17,5, B., 192/208 pp., b/n • Euro 6,50/7,50 cad.

Contiene: Beastars 1/18