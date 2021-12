Pochi minuti fa è stato diffuso il catalogo Anteprima 364 dal quale apprendiamo tutte le novità Planet Manga di febbraio 2022. Da segnalare EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION e gli esordi di DEMON SLAVE, BUNGO STRAY DOGS BEAST e CITRUS+ 1.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite! Potere recuperate invece le novità Planet Manga di gennaio 2022 grazie al nostro articolo dedicato.

EYESHIELD 21 COMPLETE EDITION 1 (DI 13)

Autori: Riichiro Inagaki, Yusuke Murata

Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 608 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

Contiene: Eyeshield 21 1/3

TREDICI VOLUMI MAXI PER UN’ESPERIENZA DI LETTURA SENZA PARI. A lungo richiesto dai fan, torna uno dei primi lavori dello scrittore Riichiro Inagaki (Dr. Stone) e del disegnatore Yusuke Murata (One-Punch Man). Una storia sul football americano nello stile unico dei manga… dove ogni cosa è folle e appassionante.

DEMON SLAVE 1

Autori: Takahiro, Yohei Takemura

10 Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90 /Euro 1,00 per ordini entro il 31/12/21

UN NUOVO SHONEN DELLO SCENEGGIATORE DI AKAME GA KILL! Parità dei sessi? Un concetto superato! Solo le ragazze possono mangiare i Momo e sviluppare incredibili poteri. Yuki si è dunque rassegnato a un’esistenza monotona e degradante… finché non incontra Kyoka! Diventando suo schiavo, potrà affrontare i mostruosi Shuki…

BUNGO STRAY DOGS BEAST 1

Autori: Kafka Asagiri, Shiwasu Hoshikawa, Sango Harukawa

Febbraio 2022 • 13×18, B., 200 pp., Euro 4,90

UN WHAT IF…? PER BUNGO STRAY DOGS Cosa sarebbe successo se Akutagawa non fosse entrato a far parte della Port Mafia? Preparatevi ad assaporare il fascino oscuro di uno dei personaggi più complessi di Bungo Stray Dogs in uno spin-off teso ed emozionante che riscrive il destino dei protagonisti della serie.

BUNGO STRAY DOGS 1 DISCOVERY EDITION

Autori: Sango Harukawa, Kafka Asagiri

Febbraio • 13×18, B., 200 pp., b/n • Euro 1,00

UN’IMPERDIBILE CRIME STORY TINTA DI SOPRANNATURALE. Un’agenzia di detective ispirati a illustri autori letterari risolve casi ai limiti dell’impossibile usando poteri eccezionali. Bungo Stray Dogs inizia qui! Preparatevi a stupirvi! DA QUESTO MANGA L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

CITRUS+ 1

Autore: Saburouta

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

LE SORELLASTRE AIHARA TORNANO PER LO SPUMEGGIANTE SEQUEL DI CITRUS. Dopo la proposta di matrimonio cosa accadrà alla relazione fra le protagoniste? Avrà una spinta o qualcosa turberà questo delicato amore? Saburouta torna a regalarci momenti romantici con la frizzante Yuzu e l’algida Mei. Le sorprese non mancheranno di certo… A FEBBRAIO TORNANO DISPONIBILI ANCHE CITRUS 1 E 2!

L’IMPRESA EROICA DI NARUTO NARUTO E IL DESTINO A SPIRALE (ROMANZO)

Autori: Masashi Kishimoto,

Jun Esaka

Gennaio 2022 • 11,2×17,5, B.,

TBD pp., b/n • Euro 12,90

L’ULTIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA RETSUDEN. Naruto non riesce più a utilizzare il suo chakra. Per aiutarlo a guarire, i ninja del Villaggio della Foglia collaboreranno con Orochimaru e una giovane scienziata. Un vortice di avvenimenti che coinvolge tutti gli eroi dell’area, che dovranno essere impavidi e indomiti per il loro hokage.

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION 3

Febbraio 2022 • 15×21, B., 426 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 14,90

SOLO KENJI PUÒ IMPEDIRE ALL’AMICO DI DISTRUGGERE IL MONDO… Ricercato dalla polizia come terrorista, il mancato rocker cerca di riunire attorno a sé degli alleati. Manca davvero poco al 31 dicembre 2000, il giorno in cui, secondo il Libro delle Profezie, l’umanità dovrebbe estinguersi. Potrà il genere umano vedere il nuovo secolo?

KEN IL GUERRIERO – LE ORIGINI DEL MITO: REGENESIS 4

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,50

LA NUOVA SERIE DEL 62° SUCCESSORE DELLA DIVINA SCUOLA DI HOKUTO. La conclusione dello scontro tra Kenshiro e i due guardiani giganti è solo una delle numerose battaglie che vi attendono in questo quarto appuntamento. Preparatevi anche a incontrare nuovi e inquietanti personaggi!

PLANET OF THE FOOLS 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

NUOVA VITA ALL’ACCADEMIA MILITARE. Una volta scoperta la verità sul perché il patrigno aveva deciso di prenderlo con sé, Shinta Eira ha preso una decisione: si unirà alle forze di Dazur e combatterà contro la fazione indipendentista… Dall’autore di Eden.

DAI DARK 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

Cosa ci fanno la divinità della morte, un ragazzino e uno scheletro umanoide su una nave che ospita una delle scene più splatter mai viste, horror compresi? Che dire, la vita di Zaha Sanko è, come al solito, spaventosamente divertente… ma riuscirà a rimanere vivo per godersela?

MAGICAL GIRL HOWLING MOON 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

L’ACTION FANTASY DEGLI AUTORI DI TRINITY SEVEN E TRIAGE X SI FA SEMPRE PIÙ EMOZIONANTE. La Guerra degli Antichi coinvolge sempre più Magical Girl. Kuon perde la testa sopraffatta dai suoi poteri. Kaguya si prodiga per fermarla, ma le cose prendono una direzione inattesa quando si scopre che è rimasta vittima di un incantesimo di Clear Kliar…

SHY 3

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

COME PUOI ESSERE TRISTE SE SEI UN EROE? Hai poteri eccezionali, la gente ti ammira, la tua vita non è mai noiosa… Eppure nel cuore dell’eroina russa Spirits ci sono ombre. Scopritele insieme a Shy nel corso di una missione in una terra fredda e inospitale…

ASSASSIN’S CREED BLADE OF SHAO JUN 3

Febbraio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n., con sovraccoperta • Euro 7,50

Shao Jun e Wang Yangming hanno raggiunto Nan’an, dove i templari sono pronti ad accogliere gli ultimi ribelli che ancora si oppongono al loro dominio. Riusciranno i due assassini a vendicare i compagni della confraternita?

BLUE LOCK 7

Febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

MIGLIOR SHONEN AL 45° KODANSHA MANGA AWARD. La Second Selection sta mettendo a dura prova gli attaccanti lasciando indietro chi non vale abbastanza. La crescente difficoltà mette in luce le carenze anche dei calciatori più abili, costringendoli a studiare strategie sempre nuove…

CHAINSAW MAN 9

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

LA RESA DEI CONTI CON IL DIAVOLO-PISTOLA È IMMINENTE. Aki sembra aver perso la propria determinazione. La scoperta di una verità sconvolgente si somma alla visione di un futuro senza via di scampo. Il nemico è arrivato e l’incubo si riversa inesorabile su Denji e compagni…

JUJUTSU KAISEN SORCERY FIGHT 12

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,90

QUANDO UNO STREGONE DECIDE DI FARE SUL SERIO, NON HAI IDEA DI QUELLO CHE TI ASPETTA… Mentre Satoru Gojo è sotto scacco da parte del nemico, i suoi alleati entrano in azione con le loro stupefacenti tecniche. E un imprevisto renderà ancora più movimentato il campo di battaglia…

CITY HUNTER REBIRTH 9

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,00

È GUERRA APERTA TRA CITY HUNTER E ROBERT STEINER. Il misterioso uomo d’affari dal passato oscuro lancia la sfida a Ryo, Falcon e JJ. In gioco c’è il destino di Shinjuku… e qualcosa di molto più prezioso per i tre uomini! Un numero tutto azione per la nuova serie di City Hunter.

CITY HUNTER XYZ 8 (DI 12)

Febbraio 2022 • 13×18, B., 592 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 15,00

IL PASSATO DI RYO SAEBA TORNA A GALLA. L’eroe di City Hunter adesso dovrà fare i conti con la sua più grande paura… oltre che con una bambina dal martello micidiale! Un ottavo numero ricco di eventi, tra cui l’ingresso in scena del Pipistrello!

MORIARTY THE PATRIOT 15

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,90

IL RISCHIO DI UNA GUERRA SU SCALA MONDIALE. A tre anni dal fatidico giorno in cui il signore del crimine ha portato a compimento il suo piano di epurazione, la vita di tutti prosegue nel segno dell’espiazione. Intanto il nuovo MI6 è chiamato a sventare una grave minaccia…

ARTE 15

Febbraio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n • Euro 5,50

In fuga da Firenze, la principessa Caterina e il suo seguito sono stati ospitati dai parenti di Arte. La giovane pittrice può così rivedere la madre, che sembra però aver rinnegato ogni legame con lei. Il momento della partenza è vicino: lo strappo tra le due donne sarà ricucito? IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME DISPONIBILE SU YAMATO VIDEO.

L’ATTACCO DEI GIGANTI COLOSSAL EDITION 11

Febbraio 2022 • 17,6×26,5, B., 584 pp., b/n • Euro 25,00

Dopo aver ritrovato il fratello Zeke, Eren gli rivela di voler scatenare il potere del boato per devastare il mondo. Quindi si mette in marcia alla testa di un’armata di giganti. Starà a Mikasa, Armin e agli altri sopravvissuti dell’Armata ricognitiva tentare di salvare l’umanità… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO.

GIGANT 9

10 febbraio 2022 • 13×18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

LO SCONTRO DECISIVO FRA SATAN E I CAMPIONI CHE DIFENDONO TOKYO. Papico e la strana squadra di agenti speciali daranno il massimo per sventare l’ennesima minaccia che si abbatte sulla loro città, ma sarà sufficiente per fermare la mostruosa creatura assetata di sangue e i suoi sottoposti?

SPICE AND WOLF DOUBLE EDITION 7 (DI 8)

Gennaio 2022 • 13×18, B., 328 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 12,90

Lawrence e Holo arrivano a Lesco. L’obiettivo era quello di incontrare il capo della compagnia Myuri, ma ben presto la loro attenzione verrà catturata dalle incredibili opportunità di lavoro offerte dalla frizzante città del nord.

THE KILLER INSIDE 11 (DI 11)

Febbraio 2022 • 13×18, B., 224 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Adesso che ha finalmente di fronte l’uomo che gli ha sconvolto l’esistenza, B-Ichi sta per ottenere la tanto agognata vendetta. Ma premerà davvero il grilletto al cospetto dell’assassino LL?

AGENTE 008 11

10 febbraio 2022 • 11,5×17,5, B., 208 pp., b/n • Euro 4,90

UN TERRIBILE TRADIMENTO. Combattimenti senza regole con il professor Coniglio e segreti del passato dell’agente noto come Iceman. Ma questo è nulla in confronto al tradimento che Eito dovrà affrontare e alle conseguenze devastanti di questo per l’istituto Nakano.

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 7

Gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

MUSHOKU TENSEI JOBLESS REINCARNATION 8

Febbraio 2022 • 13×18, B., 168 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,50

GLEIPNIR 10

Gennaio 2022 • 13×18, B., 176 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DRIFTING DRAGONS 11

Gennaio 2022 • 13×18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

DARWIN’S GAME 23

13 gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 5,90

GIANT KILLING 50

Gennaio 2022 • 13×18, B., 224 pp., b/n • Euro 5,50

OTAKU TEACHER 24

Gennaio 2022 • 11,5×17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 6,00

TRIAGE X 23

Gennaio 2022 • 13×18, B., 160 pp., b/n e col., con sovraccoperta • Euro 7,90

Le ristampe Planet Manga di febbraio 2022

Tornano disponibili, a febbraio 2022, oltre a tutti i volumi (36) di HUNTERXHUNTER anche i seguenti volumi targati Planet Manga: