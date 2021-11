Attraverso il catalogo Manicomix Ottobre 2021 apprendiamo le novità saldaPress di dicembre 2021. Da segnalare il primo omnibus di Invincible e il debutto di Buffy L’Ammazzavampiri Stagione 10.

In attesa delle novità di dicembre, recuperate tutte le novità di novembre 2021 targate saldaPress.

Le novità saldaPress di dicembre 2021

02 dicembre

INVINCIBLE OMNIBUS 1

Autore: Kirkman, Walker, Ottley e Crabtree

Pagine: 480pp. colore Formato: 18×27,5cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 35,00€

IL CAPOLAVORO SUPEREROISTICO DI ROBERT KIRKMAN NELLA SUA VERSIONE DEFINITIVA. GRANDI VOLUMI CARTONATI DA OLTRE 400 PAGINE CIASCUNO, PER LA NUOVA, ATTESISSIMA EDIZIONE DEL FUMETTO PIÙ ACCLAMATO DELL’ULTIMO ANNO, GRAZIE ALLO STRAORDINARIO SUCCESSO DELLA SERIE ANIMATA PRODOTTA DA AMAZON PRIME VIDEO. Mark Grayson è un adolescente come tanti. Ma è anche il figlio di Omni-Man, il più grande super eroe del mondo. Tutto cambia quando, finalmente, Mark sviluppa a sua volta i suoi superpoteri e diventa Invicible.

SKYBOUND X 3, 4, 5

09 dicembre

FIRE POWER 3

Autore: Robert Kirkman e Chris Samnee

Pagine: 160pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€ (regular) – 22,00€ (variant)

LA NUOVISSIMA SERIE SCRITTA DA ROBERT KIRKMAN E MAGISTRALMENTE ILLUSTRATA DA CHRIS SAMNEE, GRANDE SUCCESSO DI CRITICA E PUBBLICO NEGLI USA. Il passato non sembra voler abbandonare Owen Johnson e ritorna sotto forma di una squadra di ninja mandati a uccidere lui e la sua famiglia. Ma questo – insieme a un ritorno inaspettato – può significare solo una cosa: c’è una grande guerra alle porte e tutti sono convinti che il Potere della Fiamma che ora Owen detiene – cioè la capacità di dominare il fuoco, convogliandolo in esplosioni di devastante energia – avrà un ruolo centrale per decidere le sorti del conflitto. Disponibile anche con cover variant disegnata da Frank Miller.

THIEF OF THIEVES RACCOLTA 2

Autore: Robert Kirkman, Andy Diggle, Brett Lewis e Shawn Martinbrough

Pagine: 496 pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

500 PAGINE MERAVIGLIOSAMENTE ILLUSTRATE DALL’ELEGANTE BIANCO E NERO DI SHAWN MARTINBROUGH PER UN CRIME DRAMA A FUMETTI CHE REINVENTA IL GENERE CAPER / HEIST E CHE È GIÀ IN SVILUPPO COME SERIE TELEVISIVA PER SONY PICTURES TELEVISION. Gli affetti di Conrad Paulson sono sempre più lontani, mentre l’FBI e i nemici che si è inevitabilmente fatto nel corso della sua carriera sono sempre più vicini. Conrad è alla deriva, sia emotivamente che professionalmente perché, per lui, il furto non è un mestiere e nemmeno una passione: è un’ossessione che, nel tempo, lo ha consumato. E la strada che potrebbe condurlo lontano dalla dannazione sembra ormai essere perduta per sempre. Fortunatamente c’è chi è pronto a mettersi in gioco e a rischiare il tutto per tutto al fine di salvarlo dal baratro…

THE WALKING DEAD COLOR – VERSIONE ORIGINALE SLIPCASE 3

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard, Dave McCaig

Pagine: colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Prezzo: 21,00€

DOPO L’USCITA DEL NONO NUMERO DEL MENSILE IN FORMATO BONELLIDE, ECCO IL TERZO SLIPCASE IN EDIZIONE TRIMESTRALE VERSIONE ORIGINALE. Per la prima volta in Italia, l’edizione spillata in formato comic book americano: sei numeri all’interno di uno slipcase per contenerli, con cover di David Finch in tiratura limitata e numerata. All’interno dello slipcase anche sei stampe con le cover originali di Tony Moore ricolorate. Nel terzo slipcase, il terzo arco narrativo della serie.

SKYBOUND X 4

16 dicembre

THE WALKING DEAD COLOR EDITION 10

Autore: Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig

Pagine: 64pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788869198724 Prezzo: 4,90€

DOPO 15 ANNI DI ENORME SUCCESSO NEGLI USA E IN ITALIA, TORNA IL CAPOLAVORO DI ROBERT KIRKMAN IN UNA NUOVA, ECCEZIONALE E INEDITA VERSIONE A COLORI. Nel decimo numero della nuova, eccezionale e inedita versione a colori del capolavoro di Robert Kirkman, inizia il quarto arco narrativo della serie. Mentre le cose all’interno del carcere si fanno sempre più complicate e pericolose, una misteriosa donna che sembra capace di tutto si unisce al gruppo dei sopravvissuti.

GODZILLA 15

Pagine: 48pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: spillato

Codice: 9788869199370 Prezzo: 3,90€

IN QUESTO NUMERO I PENULTIMI NUMERI DI UNA EPICA E RECENTE SERIE CHE DURERÀ FINO AL NUMERO 16 DEL MENSILE. Scritta da Duane Swierczynski e disegnata da Simon Gane, si intitola Il più grande mostro della storia. In questo numero, mentre Boxer, Hikari e portano avanti la loro missione, il mondo viene preso di mira dall’attacco simultaneo di SpaceGodzilla, Gigan, Hedorah e Monster X, l’ultimo dei quali sta combattendo contro Mothra a New York.

BUFFY L’AMMAZZAVAMPIRI – STAGIONE 10 VOLUME 1 [DI 3]

Autore: Joss Whedon, Nicholas Brendon e Christos Cage

Pagine: 272pp. colore Formato: 16,8×25,6cm Rilegatura: cartonato Prezzo: 29,90€

UN NUOVO INIZIO PER LA CACCIATRICE, UN NUOVO PASSO VERSO LA FINE DELLA STORIA ORIGINALE COME L’AVEVA PENSATA IL SUO STESSO CREATORE. Perfettamente inserita nel canone della serie TV originale, Buffy – Stagione 10 si apre con la sconvolgente scoperta di un nuovo tipo di vampiro: una specie di succhiasangue assai più resistente a quella cui Buffy e i suoi alleati erano abituati, un nuovo nemico in grado di muoversi alla luce del sole e, soprattutto, di trasformarsi in altre creature della notte… proprio come Dracula in persona!

SKYBOUND X 5