Nei giorni precedenti sono state diffuse dalla casa editrice tramite la rivista Mega le uscite del prossimo mese dal quale apprendiamo tutte le novità Star Comics di dicembre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Shaman King Final Edition, il primo numero di Her Blue Sky e il nuovo numero di Dragon ball Super.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Le novità Star Comics di dicembre 2021

1 Dicembre

Detective Conan New Edition 7

di Gosho Aoyama

5,90€

Attirato da una misteriosa lettera di invito, Conan si reca su un’isola sperduta, finendo coinvolto in una serie di omicidi accompagnati da una musica di pianoforte. Ma il piccolo detective non fa in tempo a risolvere il caso che viene raggiunto da Ran… Placare l’ira della ragazza, questa volta, sarà una bella impresa!

Acquista Detective Conan New Edition 7 su Amazon.

Edens Zero 12

di Hiro Mashima

4,90€

Drakken ha avviato il suo Overdrive. Di fronte a quel potere schiacciante, Shiki si trova a un passo dalla sconfitta, ma viene salvato dall’intervento di Weisz, che si lancia nella mischia senza curarsi delle conseguenze. Il resto della ciurma ha raggiunto il dispositivo di preservazione vitale di Drakken, sperando di riuscire a ribaltare la situazione, ma… “Undead Joe” continua a mostrare le zanne in una forma che nessuno si sarebbe aspettato, e la battaglia mortale contro l’alchimista oscuro giunge all’apice!

Acquista Edens Zero 12 su Amazon.

My Genderless Boyfriend 2

di Tamekou

6,50€

Meguru forma un duo con Sasame, rappresentato dalla sua stessa agenzia, e si prepara a debuttare per davvero nel mondo dello spettacolo. Che impatto avrà la cosa sulla sua storia con Wako? Il viaggio a Hiroshima, una cena di lusso, un brindisi a casa… Per la coppia è in arrivo una valanga di momenti romantici!

Acquista My Genderless Boyfriend 2 su Amazon.

My Hero Academia 30

di Kohei Horikoshi

4,30€

Mentre Gigantomachia prosegue la sua devastante avanzata, Izuku Midoriya, scagliatosi contro Shigaraki, si ritrova faccia a faccia col suo avversario all’interno del One for All. Nel frattempo, Dabi mette in atto il suo piano, rivelando al mondo intero la sconvolgente verità sulle proprie origini…

Acquista My Hero Academia 30 su Amazon.

My Hero Academia 30 Limited Edition

di Kohei Horikoshi

4,90€

One Piece Novel Law

di Eiichiro Oda, Shusei Sagakami

15,00€

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!

Acquista One Piece Novel Law su Amazon.

Shaman King Final Edition 17

di Hiroyuki Takei

5,90€

Malgrado la confessione di Yoh sia stata piuttosto scioccante, sono tutti in attesa che arrivi la notte per sentire il suo racconto nei dettagli. Intanto Mikki Asakura, il padre di Yoh, si presenta di fronte a Ren, Horohoro e Chocolove. Il suo intento è quello di insegnare loro il “Supremo compendio ai giudizi della divinazione” per sconfiggere Hao, ma…

Acquista Shaman King Final Edition 17 su Amazon.

The Seven Deadly Sins Collection 1

di Nakaba Suzuki

25,80€

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile. Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 1-6.

Acquista The Seven Deadly Sins Collection 1 su Amazon.

Uzaki-Chan Wants To Hangout 2

di Take

5,90€

Uzaki e il suo senpai continuano a passare molto tempo assieme, tanto che qualcuno potrebbe pensare che tra loro ci sia qualcosa… È il caso, ad esempio, di Itsuhito, un vecchio amico di Shinichi che, oltre a spronarlo continuamente a godersi gli anni universitari, non appena conosce la sua prosperosa kohai comincia subito a ficcare il naso nel loro rapporto!

Acquista Uzaki-Chan wants to Hangout 2 su Amazon.

Whisper Me a Love Song 3

di Eku Takeshima

6,50€

Nonostante la risposta alla dichiarazione di Yori sia stata rimandata, il rapporto tra le due liceali non è tornato quello di prima. Così, nella speranza di far innamorare Himari, la giovane cantante decide di dedicarsi con tutta se stessa alla band. Nel frattempo, però, Aki nota la preoccupazione di Yori e decide di rivelare i suoi sentimenti a Himari… “Posso prendermi Yori?”.

Acquista Whisper Me a Love song 3 su Amazon.

7 Dicembre

Ariadne in The Blue Sky 10

di Norihiro Yagi

5,50€

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto…

Acquista Ariadne in the blue sky 10 su Amaz0n.

Darling in the Franxx 2

di Code:000 , Kentaro Yabuki

5,90€

Nonostante le difficoltà, il candidato pilota Hiro riesce a salire a bordo di un Franxx assieme a Zero Two, la misteriosa ragazza con le corna, scoprendosi di nuovo pronto a vivere come un Parasite. Accanto a lui c’è Ichigo, la leader del gruppo, che prova per il ragazzo sentimenti contrastanti. Cosa accadrà quando la squadra a cui appartengono Hiro e i suoi compagni si troverà ad affrontare la sua prima battaglia?!

Acquista Darling in the Franxx 2 su Amazon.

Fairy Tail New Edition 55

di Hiro Mashima

4,30€

Mentre Natsu e Zeref si affrontano direttamente, tra sconvolgenti rivelazioni, la situazione bellica va mutando. Lamia Scale e Mermaid Heel, Sabertooth e Blue Pegasus: a sud e a nord le armate alleate lottano strenuamente. Nel frattempo a est, dove si trovano alcuni dei Dieci

Acquista Fairy Tail New Edition 55 su Amazon.

Domani il pranzo sei tu 5

di Kiminori Wakasugi

6,50€

“I.M.L.” si è rivelato un luogo miserabile senza un briciolo di libertà, dominato dal Grande Shogun King Tao. Ora che ha detto addio alla verginità, Sota se ne starebbe volentieri a fare lo sporcaccione con Hikaru, ma… la loro amica Hijiri è in gravissimo pericolo!

Acquista Domani il pranzo sei tu 5 su Amazon.

Il Duro lavoro di Musubu 1

di Taishi Mori

5,90€

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gomma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non sembra vero. Riuscirà ad avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto del lavoro ha un animo candido e cristallino, nonostante gli inevitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante commedia romantica assolutamente da non perdere!

Acquista Il Duro lavoro di Musubu 1 su Amazon.

Mao 8

di Rumiko Takahashi

4,50€

Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro. Hakubi desidera ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi degli incantesimi dell’onmyodo. Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in una trappola servendosi di un ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso.

Acquista Mao 8 su Amazon.

Savage Season 7

di Mari Okada , Nao Emoto

5,50€

“Non vuoi farlo con me?”… Di fronte a questo invito di Niina, Izumi comincia a vacillare. Mentre tutte le ragazze stanno lottando con le proprie pulsioni, Kazusa ne è ancora totalmente in balia ma, come un fulmine a ciel sereno, arrivano l’espulsione da scuola di Jujo e il divieto di avere relazioni amorose!

Acquista Savage Season 7 su Amazon.

15 Dicembre

A te che conosci l’azzurro del cielo – Her Blue Sky 1

di CHO HEIWA BUSTERS , Yaeko Ninagawa

5,90€

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davanti “Shinno”… Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo dopo il diploma?! Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

Acquista A te che conosci l’azzurro del cielo 1 su Amazon.

Adou 2

di Amano Jaku

6,90€

Messo alle strette da Renji e dal colonnello Tsujira, per Eight sembra ormai la fine. Malgrado il ferimento di Riko abbia spinto il piccolo Adou a scatenare un potere spaventoso, la situazione volge ancora a favore dei suoi avversari, quand’ecco che, nel degenerare degli eventi, giunge un aiuto davvero inatteso…

Acquista Adou 2 su Amazon.

Blue nella terra dei sogni 3

di Davide Tosello

12,90€

Blue è bloccata in un sogno. Tutte le avventure, tutti gli incontri… in definitiva, era tutto frutto della sua immaginazione e del suo inconscio. Perché allora preoccuparsi della foresta nera? Andrà tutto bene: aspetta solo la sveglia… Ma sarebbe ingenuo abbandonarsi a questo pensiero. Perché? È semplice… Non ha senso essere razionali in un sogno! Blue sta ancora affrontando una incredibile catena di eventi e drammi, che sembrano portarla inevitabilmente verso ciò che l’ha minacciata fin dall’inizio. Non ha mai smesso di correre, e presto sarà costretta ad affrontare l’insopportabile domanda: da cosa stai scappando, Blue? Nel terzo e ultimo volume di questa onirica ed emozionante serie firmata dall’illustratore Davide Tosello, la storia della giovane Blue giunge a una inattesa conclusione, tra scene surreali e oscurità.

Acquista Blue nella terra dei sogni 3 su Amazon.

Detective Conan New Edition 8

di Gosho Aoyama

5,90€

Conan si è cacciato in una situazione davvero difficilissima e Ran sta per smascherare la sua vera identità! Riuscirà a cavarsela e a tranquillizzare la ragazza, proteggendola dai rischi che correrebbe nel venire a conoscenza di quanto accaduto? E a seguire… un caso che chiama in causa nientemeno che il Barone della Notte, il criminale dei romanzi del padre di Shinichi Kudo!

Acquista Detective Conan New Edition 8 su Amazon.

Gintama 77

di Hideaki Sorachi

6,90€

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie della setta della Luce Stellare, gli abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro si avvicina al completamento… Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo, scoppiettante, corposissimo volume – corredato di due imperdibili mini poster a colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente di un mangaka (gorilla) potesse mai partorire!

Acquista Gintama 77 su Amazon.

Leonid, avventure di un gatto 2

di Frédéric Brrémaud , Stefano Turconi

12,90€

Leonid vive in campagna, dove si alternano case e campi, e i gatti selvaggi e delle fattorie convivono con i gatti domestici. Tutto va bene, finché una inattesa e terribile minaccia non raggiunge il circondario, fino al rapimento di uno degli amici di Leonid. Ma tutto è bene ciò che finisce bene… La vita è ripresa per i nostri amici felini, e il rapimento di Ba’on è solo un brutto ricordo. Ma una famiglia di gatti affamati, genitori e cuccioli, si rifugia nel quartiere. Gli sfortunati sono fuggiti dal loro territorio, attaccati dalla terribile Orda. Presto le truppe di Attila invaderanno il villaggio. Dopo che gli albini hanno minacciato Leonid, questi dovrà combattere per salvare il suo piccolo mondo. Una storia adatta a tutte le età, emozionante, al contempo divertente e spaventosa, con i testi dell’esperto sceneggiatore Frederic Brrémaud (Love, Brindille), e l’arte “felina” del maestro Stefano Turconi (Topolino, Viola Giramondo, Il porto proibito).

Acquista Leonid, avventure di un gatto 2 su Amazon.

RABBIDS 3

di Romain Pujol , Thitaume

14,90€

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfortunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani. Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità da pazzi pasticci e situazioni paradossali. Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spassosa, con buona pace di Rayman!

Acquista RABBIDS 3 su Amazon.

Shaman King Final Edition 18

di Hiroyuki Takei

5,90€

Alcuni scagnozzi di Hao e il patch Nichrom hanno attaccato la squadra di Ren per rubare le loro anime. Per poter salvare Ren, caduto sotto i colpi delle loro lame, Yoh finisce per chiedere aiuto a Maiden degli X-LAWS. Il prezzo da pagare, tuttavia, è il suo ritiro dallo Shaman Fight…!

Acquista Shaman King Final Edition 18 su Amazon.

Shirayuki dai capelli rossi 9

di Sorata Akiduki

5,50€

Nella città settentrionale di Lilias, dove Shirayuki si è recata con Ryu, si sta diffondendo una misteriosa malattia. La ragazza, alla ricerca di una cura, propone al principe primogenito Izana di bloccare il checkpoint per prevenirne la diffusione. Nel frattempo, la notizia raggiunge Zen e gli altri, in viaggio verso la città settentrionale di Willant…!

Acquista Shirayuki dai capelli rossi 9 su Amazon.

Vinland Saga 25

di Makoto Yukimura

4,90€

Nell’Europa dell’Undicesimo Secolo i Vichinghi sono una delle potenze di cui tenere conto: le navi dalla prua a forma di drago depredano il continente in lungo e in largo! Saldamente a capo delle truppe norrene che dominano l’Inghilterra, il giovane Canuto è pronto a tutto pur di realizzare il suo sogno e portare a termine i propri piani.

Lasciata l’Islanda, Thorfinn e i suoi compagni viaggiano verso occidente e, dopo un passaggio in Groenlandia, si lanciano alla ricerca del Vinland. Costruita una prima colonia, cominciano a entrare in contatto con i nativi del posto…

Acquista Vinland Saga 25 su Amazon.

Yotsuba&! 14

di Kiyohiko Azuma

6,90€

Questa volta Yotsuba espande i suoi orizzonti prima imparando le prodezze di cui è capace il suo corpo praticando yoga in una vera palestra per donne, poi trasformandosi in una principessa di tutto punto, infine recandosi a Tokyo con il suo adorato papino per vivere un’esperienza davvero da favola! Quali sorprese riserverà la grande metropoli alla piccola, sognante avventuriera?!

Acquista Yotsuba&! 14 su Amazon.

22 Dicembre

Dragon ball Super 15

di Akira Toriyama , Toyotaro

4,50€

Dopo aver perfezionato la Quintessenza dell’Istinto, Goku ha messo Molo con le spalle al muro, ma il nemico acquisisce l’ambito potere attraverso quello di Merus, conservato nella mano sinistra che gli era stata recisa. Come farà Goku a fronteggiare la potenza di un dio?!

Acquista Dragon ball Super 15 su Amazon.

Dragon Quest The Adventure of Dai 2

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

9,00€

Seguendo la volontà di Avan, Dai e Popp intraprendono il loro avventuroso viaggio. Nonostante siano diretti al regno di Romos, si perdono nella foresta delle tenebre, dove vengono salvati da Maam, che spara magie con una strana pistola. Nel frattempo, su ordine di Hadler, la mano del re delle bestie Crocodyne incombe su di loro… Acquista Dragon Quest The Adventure of Dai 2 su Amazon. Ernest & Rebecca 7

di Antonello Dalena , Guillaume Bianco

12,90€ Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca. La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato. Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud! Acquista Ernest & Rebecca 7 su Amazon. Fairy Tail Collection 6

di Hiro Mashima

25,80€ Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica! Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36. Acquista Fairy Tail Collection 6 su Amazon.