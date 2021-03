Le opere del Louvre sono disponibili gratuitamente online

Il Museo del Louvre ha annunciato venerdì che tutte le sue opere e le sue intere collezioni sono ora disponibili per la consultazione online, includendo anche pezzi in prestito o in deposito.

Dai dipinti alle sculture, ogni singola opera presente nel museo sarà visionabile anche nei minimi particolari, da diverse angolazioni e ingrandimenti e sarà possibile ricercarle tramite un’ottimo motore di ricerca che le divide anche per reparto, o per tema, ad esempio. Il tutto comodamente da casa, semplicemente visitando questo link.

Ogni opera è accompagnata da molti dettagli, a partire da quelli prettamente fisici dell’opera stessa (come altezza e misure), fino ai cenni storici e al processo di realizzazione.

Tra le tanti opere presenti all’interno del Museo del Louvre vi è, ovviamente, la famosissima Gioconda, nota anche come Monna Lisa, un dipinto a olio su tavola di legno di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci nei primi anni del ‘500. Questa è forse l’opera più conosciuta al mondo, nonchè la più enigmatica, che ha ispirato molte pagine di critica, letteratura e opere di immaginazione, come ad esempio il celebre Codice Da Vinci del noto romanziere americano Dan Brown.

Celebre fu anche il furto della stessa, avvenuto nel 1911 ad opera di Vincenzo Peruggia, un ex dipendente del museo che decise di rubare il dipinto convinto che appartenesse all’Italia, poiché sottratto da Napoleone. Questi si era rinchiuso per tutta la notte in uno sgabuzzino all’interno del Louvre e staccando la Gioconda di prima mattina, uscendo dal museo con il ritratto sotto il cappotto. Egli sapeva benissimo come agire poichè era stato lui stesso a montarne la teca in vetro e sapeva come smontarla. Dopo due anni, venne colto in flagrante nel tentativo di rivenderla ad un antiquario; così il quadro venne recuperato e rimesso al proprio posto.