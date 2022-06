Hocus Pocus, il film live-action diventato un classico di Halloween del 1993 diretto da Kenny Ortega per la Walt Disney Pictures sta per tornare. L’attesissimo film originale Disney Plus che riunisce Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nei panni di Winifred, Mary e Sarah, debutterà in esclusiva sulla piattaforma il 30 settembre. Nel frattempo possiamo goderci le prime immagini ufficiali del film nonché il teaser di Hocus Pocus 2!

Le prime immagini ufficiali e il teaser di Hocus Pocus 2

Era l’ottobre del 2019 quando è stato annunciato Hocus Pocus 2, sequel del film del 1992, questa volta con una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo. Il film è diretto da Anne Fletcher (Voglio una vita a forma di me, Ricatto d’amore) e prodotto da Lynn Harris (Una famiglia vincente – King Richard, Paradise Beach – Dentro l’incubo), con Ralph Winter (Hocus Pocus, il franchise di X-Men), David Kirschner (Hocus Pocus, La bambola assassina) e Adam Shankman (Disenchanted, Hairspray – Grasso è bello) come produttori esecutivi.

Questa una breve sinossi:

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti.

Sfogliate la galleria con le immagini ufficiali del film!

Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Sam Richardson (La Guerra di domani), Doug Jones (La forma dell’acqua – The Shape of Water), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Whitney Peak (Gossip Girl), Belissa Escobedo (American Horror Stories), Lilia Buckingham (Dirt), Froyan Gutierrez (Teen Wolf) e Tony Hale (Veep – Vicepresidente incompetente).

Qui sotto potete guardare il teaser ufficiale di Hocus Pocus 2:

