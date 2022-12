Ecco una carrellata sulle serie TV nuove e in scadenza di dicembre 2022 delle principali piattaforme streaming: Netflix, Disney Plus, Prime Video, Sky/NOW, Mediaset Infinity e TIMVision. Da segnalare: Il Mistero dei Templari La Serie, The Witcher: Blood Origin, JACK RYAN DI TOM CLANCY STAGIONE 3 e HIS DARK MATERIALS ULTIMA STAGIONE.

Le serie TV nuove e in scadenza di dicembre 2022

Disney Plus

THE PATIENT STAGIONE 1 – 14 dicembre

...THE PATIENT... -- "Ezra" -- Episode 8 (Airs October 11) Pictured (L-R): David Alan Grier as Charlie Addison, Steve Carell as Alan Strauss. CR: Suzanne Tenner/FX

Un thriller psicologico dalle menti di Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans) su un terapeuta, Alan Strauss (Steve Carell), tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer. Sam ha un’insolita richiesta terapeutica per Alan: frenare le sue pulsioni omicide. Per poter sopravvivere, Alan deve liberare la mente disturbata di Sam e impedirgli di uccidere di nuovo… ma Sam si rifiuta di affrontare argomenti critici, come sua madre Candace (Linda Emond). Da solo in prigionia, Alan scava nel proprio passato attraverso i ricordi del suo vecchio terapeuta, Charlie (David Alan Grier), e si confronta con i suoi problemi repressi: la recente morte della moglie, Beth (Laura Niemi), e il doloroso allontanamento dal figlio religioso, Ezra (Andrew Leeds). Nel corso della sua prigionia, Alan scopre non solo quanto sia profonda la compulsione di Sam, ma anche quanto lavoro debba fare per riparare la frattura nella sua stessa famiglia. Con il tempo che stringe, Alan lotta disperatamente per fermare Sam prima che diventi complice dei suoi omicidi o, peggio, diventi lui stesso un bersaglio.

LA NOSTRA ULTIMA OCCASIONE STAGIONE 1 – 2 dicembre

La nostra ultima occasione è la storia di Candela e Diego, che il pubblico seguirà in un viaggio attraverso l’amore, l’amicizia e la lotta per farsi strada nel mondo. La serie è interpretata da Miguel Bernardeau, uno dei giovani attori spagnoli più promettenti (Josefina, Élite, Todo lo otro) nel ruolo di Diego, e da Aitana, la star della musica del momento e l’artista pop più importante in Spagna (Mariposas, Formentera, Mon Amour – Remix, En el coche), che interpreta Candela. La nostra ultima occasione rappresenta anche il debutto di Aitana come attrice. La prima stagione completa della serie originale Disney+ spagnola.

IL MISTERO DEI TEMPLARI LA SERIE – 14 dicembre

La vita di Jess Valenzuela viene stravolta quando un enigmatico sconosciuto le dà un indizio su un tesoro secolare che potrebbe essere collegato a suo padre, morto da tempo. Jess ha un talento per risolvere gli enigmi e la sua abilità viene messa alla prova quando lei e i suoi amici seguono una serie di indizi nascosti in manufatti e monumenti americani. Ma riuscirà Jess a superare in astuzia un trafficante di antichità del mercato nero in una corsa per trovare il più grande tesoro perduto della storia e scoprire la verità sul passato della sua famiglia?

AMERICAN HORROR STORY: NYC – 28 dicembre

In American Horror Story: NYC, morti e sparizioni misteriose si moltiplicano in città. Nel frattempo, un medico fa una scoperta spaventosa e un giornalista locale finisce sulle prime pagine di tutti i giornali del giorno dopo. AHS: NYC è l’undicesima stagione della pluripremiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Netflix

L’estate in cui imparammo a volare Stagione 2 Parte 1 – 2 dicembre

Cosa potrebbe aver causato la fine del forte legame trentennale tra Tully e Kate, le “amiche del cuore per sempre”? Lo scopriremo in questa stagione, ma prima Kate deve affrontare le dolorose conseguenze della sfortunata missione di Johnny in Iraq. Tully invece resta coinvolta in una causa legale dopo aver abbandonato il suo talk show e deve ricominciare la carriera da zero. Tutto ciò la fa riflettere sulla propria natura e provenienza, spingendola anche a cercare il padre che non ha mai conosciuto nonostante le obiezioni di Nuvola, la riservata madre hippy. Negli anni ’80 vediamo Kate e Johnny che all’inizio della loro storia d’amore causano tensioni nella redazione in cui lavorano entrambi, mentre Tully fa carriera e si scontra (e flirta!) con lo spavaldo commentatore sportivo Danny Diaz. Lui potrebbe essere la sua anima gemella, se solo riuscissero a smettere di litigare per cinque minuti. Negli anni ’70 le adolescenti Kate e Tully faticano a mantenere intatta la loro amicizia quando Nuvola finisce in carcere per traffico di droga e Tully va a vivere con la nonna, lontana da Firefly Lane. Mentre le ragazze affrontano separatamente le difficoltà della scuola superiore, sanno bene di aver bisogno l’una dell’altra.

My Unorthodox Life Stagione 2 – 2 dicembre

My Unorthodox Life ti farà conoscere la vita ribelle, imprevedibile e poco ortodossa di Julia Haart. Dopo essere fuggita dalla sua comunità ebraica ultraortodossa, Julia Haart ha ispirato milioni di persone in tutto il mondo con la sua storia di liberazione, diventando immediatamente una punta di diamante del movimento femminile moderno. In questa stagione Julia è costretta ad affrontare un’altra valanga di sfide personali e professionali. Quando lei e il marito sorprendono il mondo con un’improvvisa rinuncia alla carica di CEO (seguita dalla richiesta di divorzio) Julia si trova a dover combattere tra molte controversie per il controllo del suo impero commerciale. Perderà tutto o guadagnerà più di quanto possa immaginare? Tra i confini familiari, Julia deve trovare un modo per riallacciare i rapporti con la figlia Batsheva, guidare l’altra figlia Miriam nella sua prima relazione seria con una donna e dissuadere il figlio Aron dall’abbandonare la scuola laica per frequentare a tempo pieno una yeshiva ortodossa.

Hot Skull Stagione 1 – 2 dicembre

Tratta dal romanzo HOT SKULL di Afşin Kum, la serie presenta un mondo sconvolto da una follia epidemica che si diffonde attraverso il linguaggio e la parola. L’unico a esserne misteriosamente immune è Murat Siyavus, un ex linguista solitario che si è nascosto a casa della madre, ma che ora deve lasciare il suo rifugio, inseguito dalle spietate autorità anti epidemia. Così raggiunge le strade di Istanbul, tra incendi e rovine, alla ricerca del segreto legato a un segno indelebile lasciato dalla malattia.

Too Hot to Handle Stagione 4 – 7 dicembre

Dieci single attraenti e incontenibili si riuniscono in un’elegante villa nei Caraibi sperando di innamorarsi più rapidamente e intensamente che mai in un reality di incontri con un’alta posta in palio chiamato Wild Love e presentato dalla leggendaria star della TV Mario Lopez. Non sanno però che TOO HOT TO HANDLE è tornato e Lana continua a tenerli d’occhio. Riuscirà questo gruppo a rispettare le regole e astenersi dal sesso (o dall’autoerotismo) per stringere legami significativi e fare in modo che il montepremi resti tanto alto quanto il loro desiderio sessuale? O le tentazioni saranno troppo forti?

The Most Beautiful Flower Stagione 1 – 7 dicembre

Curvy, riccioluta e sicura di sé: Mich sa di essere fantastica. Ora deve solo convincere tutti gli altri a crederci nel suo liceo di Xochimilco.

Smiley Stagione 1 – 7 dicembre

In Smiley, Álex ha il cuore spezzato. Aveva riposto le sue speranze in un ragazzo che dopo un paio di settimane gli ha fatto un ghosting da manuale, lasciandolo davvero sconvolto. Così prende il telefono e gli chiede spiegazioni in un messaggio vocale che avrà conseguenze inaspettate… perché finisce per inviarlo per errore a Bruno, che non conosce affatto. Questo innocente primo equivoco è il primo anello di una catena di eventi che cambierà per sempre la vita di Alex e Bruno.

Odio il Natale Stagione 1 – 7 dicembre

Pilar Fogliati recita nella prima serie natalizia italiana di Netflix, una commedia su una giovane in cerca dell’amore.

Dragon Age: Absolution Stagione 1 – 9 dicembre

Questa è la storia di Miriam… Quando un colpo ai danni dell’uomo più potente di Tevinter finisce male, l’elfa mercenaria Miriam (Kimberly Brooks) si ritrova a lottare disperatamente per la sopravvivenza. Per salvare se stessa e i suoi amici, ora si trova a dover affrontare il tragico passato che cerca di evitare da tutta la vita.

La Casa di Carta: Corea Parte 2 – 9 dicembre

I ladri prendono il controllo della zecca di una Corea unificata. Con gli ostaggi intrappolati all’interno, la polizia deve fermarli, così come l’oscura mente dietro a tutto.

Gudetama: Un nuovo viaggio Stagione 1 – 13 dicembre

Preparati per un viaggio alla ricerca dei genitori fatto di stanchezza intensa ed empatia con la strana coppia formata da Gudetama e Shakipiyo! Gudetama ha ormai accettato il fatto che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno e vuole solo poltrire tutto il tempo. Presto però si fa travolgere dall’insistenza dell’intraprendente Shakipiyo, così questi due opposti lasciano insieme il frigorifero per avventurarsi nel mondo alla ricerca della loro madre. Durante il viaggio incontrano varie uova e imparano le modalità di cottura di ognuna. Gudetama inizia a pensare al proprio percorso e si rende conto che deve fare qualcosa prima di andare a male! Riuscirà Gudetama, che non vuole muoversi né lavorare, a trovare sua madre?

Last Chance U: Basketball Stagione 2 – 13 dicembre

La serie acclamata dalla critica e candidata agli Emmy torna all’East Los Angeles College (ELAC) per offrire agli spettatori un altro scorcio onesto e crudo del mondo del basket universitario. Diretta da Greg Whiteley, Adam Leibowitz e Daniel George McDonald, la serie riprende un anno dopo che il COVID ha interrotto in modo brusco e doloroso il tentativo del team degli ELAC di partecipare al campionato del 2020. L’allenatore John Mosley non vede l’ora di tornare in campo con una schiera di Huskies quasi tutti nuovi, tra cui i brillanti ma problematici atleti della prima divisione, che sperano in un’ultima chance. Fuori dal campo i giocatori si mettono a nudo condividendo storie difficili di famiglie precarie, salute mentale, mancanza di casa e altro ancora. Nel corso di otto episodi il pubblico segue il percorso della squadra mentre i giocatori affrontano le proprie paure e lottano per un posto in campo.

Sonic Prime Stagione 1 – 15 dicembre

Sonic Prime. Cr. COURTESY OF NETFLIX .. 2022

Sonic torna in una veste completamente nuova con un cast rinnovato. Un incredibile colpo di scena catapulta l’amato riccio in un’avventura inedita in cui il destino del multiverso è nelle sue mani. L’avventura di Sonic non è solo una corsa per salvare l’universo dai malvagi complotti del dottor Eggman, la sua nemesi di lunga data, e del suo esercito di robot, ma anche per salvare gli amici che dava per scontati.

Cook at all Costs Stagione 1 – 16 dicembre

I piatti migliori riescono solo con ingredienti pregiati? Oppure anche i prodotti meno ricercati possono fare il successo di una ricetta? Condotta dallo chef e ristoratore Jordan Andino, Cook at All Costs è una competizione culinaria dove le capacità contano quanto la strategia. Tre cuochi dilettanti devono realizzare i loro piatti con gli ingredienti che si sono aggiudicati a un’asta. Con un capitale iniziale di 25.000 dollari, i partecipanti dovranno decidere se puntare alto per assicurarsi i prodotti migliori, risparmiare servendosi di quelli basilari oppure scommettere su una sorpresa. Il cuoco che si farà notare dallo chef ospite vincerà la somma ancora disponibile. Riuscirà il piatto FRUGALE a spuntarla su quello COSTOSO oppure la SORPRESA impressionerà il giudice che decreta la vittoria? Scoprilo a Cook at All Costs!

Julestorm – La tempesta di Natale Stagione 1 -16 dicembre

Dicembre 2022: un gruppo di persone arriva all’aeroporto di Oslo… alcuni per accogliere i propri cari, altri per tornare a casa dalle proprie famiglie e altri ancora per saltare le feste a piè pari. La loro missione, però, fallisce perché rimangono bloccati all’aeroporto mentre il tempo scorre e mancano solo ventiquattro ore al Natale. Cosa faranno?

The Recruit Stagione 1 – 16 dicembre

La serie THE RECRUIT è incentrata su Owen Hendricks (Noah Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall’ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l’agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

Dance Monsters Stagione 1 – 16 dicembre 2022

In questa gara ottimista ballerini dilettanti impersonati da avatar digitali si esibiscono con i loro passi migliori per sbalordire i giudici e aggiudicarsi 250.000 dollari. La giuria è composta da Ne-Yo, Lele Pons e Ashley Banjo, mentre Ashley Roberts presenta la gara.

Summer Job Stagione 1 – 16 dicembre

Il primo reality show originale italiano Netflix. 10 concorrenti tra i 18 e i 23 anni vengono scelti per trascorrere una vacanza da sogno in una villa paradisiaca in Messico. Feste e divertimento sembrano l’unica cosa a cui dovranno pensare. Presto scopriranno che per continuare l’avventura e vivere la vacanza più incredibile della loro vita, dovranno fare qualcosa che non hanno mai fatto in vita loro: lavorare. A guidarli, in questa avventura, Matilde Gioli, al suo debutto come conduttrice.

Emily in Paris Stagione 3 – 21 dicembre

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Alice in Borderland Stagione 2 – 22 dicembre

Per risolvere il mistero di “Borderland” e tornare nel suo mondo, Arisu deve affrontare insieme ai suoi compagni giochi sempre più difficili e pericolosi.

The Witcher: Blood Origin – 25 dicembre

Ambientata in un mondo di elfi 1200 anni prima del mondo dei witcher, The Witcher: Blood Origin racconta la storia ormai dimenticata di sette figure emarginate che uniscono le forze contro una forza inarrestabile che le ha private di ogni cosa. La loro sanguinosa missione si conclude con la creazione di un prototipo di witcher, sullo sfondo di un conflitto che ha portato alla “Congiunzione delle sfere”, quando gli universi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Treason Stagione 1 – 26 dicembre

Addestrato e formato dall’MI6, Adam Lawrence sembra avere la strada segnata. Ma un bel giorno il passato bussa alla sua porta sotto le spoglie di Kara, una spia russa con la quale ha trascorsi complicati, obbligandolo a rimettere in discussione tutto e tutti. Tra Kara, Adam e la moglie Maddy si crea un triangolo: i tre cercano di rivelare i segreti l’uno dell’altra, mentre gestiscono relazioni politiche e diplomatiche, e cercano di proteggere le loro vite personali e quelle dei loro cari.

Film e Serie TV in scadenza a dicembre 2022 su Netflix

FILM IN SCADENZA: #Rucker50 (2016), A River Runs Through It (1992), American Beauty (1999), Blood and Bone (2009), Bridget Jones’s Baby (2016), Clash of the Titans (2010), Clear and Present Danger (1994), Clueless (1995), Collateral (2004), Death at a Funeral (2010), Hancock (2008), He’s Just Not That Into You (2009), Iron Fists and Kung Fu Kicks (2019), Monster Island (2017), Mr. & Mrs. Smith (2005), Ocean’s Eleven (2001), Ocean’s Thirteen (2007), Ocean’s Twelve (2004), Save the Last Dance (2001), Siberia (2018), Steel Magnolias (1989), S.W.A.T.: Under Siege (2017), The Bodyguard (1992), The Color Purple (1985), The Dukes of Hazzard (2005), The Hurt Locker (2008), The Italian Job (2003), The Losers (2010), The Smurfs (2011), The Smurfs 2 (2013), The Spy Next Door (2010), The Wedding Guest (2018), The Wind (2019), Tottaa Pataaka Item Maal (2018), Steel Magnolias (1989), Vice (2018), Wedding Crashers (2005), Yours, Mine and Ours (2005), My Happy Family (2017), Break (2018), The Shack (2017), Fast Color (2019), Going in Style (2017), Bangistan (2015), Dil Chahta Hai (2001), Dil Dhadakne Do (2015), Don (2006), Don 2 (2011), Eddie – Strongman (2015), Game (2011), Karthik Calling Karthik (2010), Lakshya (2004), Luck by Chance (2009), Rock On!! (2008), She Is (2019), The Giver (2014), Zindagi Na Milegi Dobara (2011), The Danish Girl (2015), Oldboy (2013), It (2017), 48 Christmas Wishes (2017), The History of Future Folk (2012), Monster (2003), 7:19 (2016), Shrek the Musical (2013)

SERIE IN SCADENZA: Myths & Monsters (Stagione 1), Instant Hotel (Stagione 1), Gormiti (Stagione 1), If I were an Animal (Stagione 1), Knight Rider (Stagioni 1-4), Knight Rider 2000 (1991),

Ink Master (Stagioni 3 & 4), Oggy and the Cockroaches (Stagione 1), Paprika (Stagione 1), Space Jungle (Stagione 1), Stargate SG-1 (Stagioni 1-10), Minecraft: Story Mode (Stagione 1), Manhunt: Unabomber (Stagione 1), Black (Stagione 1), Black Ink Crew New York, Cocomong, Flowers (Stagioni 1-2), Merlin (Stagioni 1-5), Teen Mom 2, The Challenge (Stagione 1), Marvel Anime: Wolverine (Stagione 1), Marvel Anime: X-Men (2011), The Spectacular Spider-Man (Stagione 1), Hello, My Twenties (Stagioni 1-2).

Prime Video

THE BAD GUY – 8 dicembre

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Nel cast di The Bad Guy con Luigi Lo Cascio anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino, e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

JACK RYAN DI TOM CLANCY STAGIONE 3 – 21 dicembre

La terza stagione della serie thriller d’azione vede Jack Ryan in fuga, in una corsa contro il tempo. Jack è ingiustamente implicato in una grande cospirazione e all’improvviso si ritrova a essere un fuggitivo messo da parte. Ora, ricercato sia dalla CIA sia da un’organizzazione criminale internazionale che lui stesso ha scoperto, Jack è costretto alla clandestinità, attraversando l’Europa, cercando di sopravvivere e impedire un conflitto globale di massa. Oltre a Krasinski, per la terza stagione torneranno anche Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nel ruolo di Mike November, si uniscono inoltre al cast le nuove star della serie Nina Hoss nel ruolo di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Jack Ryan di Tom Clancy è co-prodotto da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television. Andrew Form, Allyson Seeger, John Krasinski, Vaun Wilmott, Brad Fuller e Michael Bay sono executive producer. Inoltre, per la terza stagione si annoverano tra gli executive producer anche Tom Clancy, David Ellison di Skydance Television, Dana Goldberg e Bill Bost, insieme a Mace Neufeld e Carlton Cuse.

Young Sheldon – dalla prima alla quarta stagione | 1 dicembre

Arrow – dalla prima alla settimana stagione | 1 dicembre

Ben 10: Omniverse – la seconda stagione | 1 dicembre

Lo straordinario mondo di Gumball | 1 dicembre

Summer Camp Island – la prima stagione | 1 dicembre

Young Justice: Invasion – la seconda stagione | 1 dicembre

DanMachi – Familia Myth – la quarta stagione | 1 dicembre

Made in Abyss – la seconda stagione in versione doppiata | 5 dicembre

Fringe – le cinque stagioni | 15 dicembre

Lo spettacolo di Tom e Jerry – la prima stagione | 15 dicembre

Lo spettacolo dei Looney Tunes | 15 dicembre

Fear The Walking Dead – la settima stagione | 24 dicembre

Overlord – la prima stagione | 27 dicembre

Film e serie TV in scadenza su Prime Video a dicembre 2022

FILM IN SCADENZA: Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il cavaliere oscuro: Il ritorno, The Gentlemen, A Quiet Place II, Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di Morto, Intreccio Di Destini, Il club dei divorziati, Io sono Babbo Natale, Cambio tutto!, Il 7 e l’8, Over the Top, Come ti ammazzo il bodyguard, Security, La ragazza dei tulipani, Weekend, Batman (1989), Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans, Boss Level, Scusate se esisto!, Beata ignoranza, Beata ignoranza, Batman Forever, Un Principe Tutto Mio 4, Antebellum, Antebellum, Kick-Ass 2, Lo Straniero, State A Casa, Shoreditch, Windfall, Raaz: Reboot, A Colpo Sicuro, Il Padrone di Casa, La talpa – The inside man, The General, The barbarians, La Vedova Americana.

SERIE TV IN SCADENZA: Blacklist Stagione 1, Into the Badlands Stagione 3, Casa Vianello / Ritorno a casa Vianello Stagione 1, Altair: Racconti di Battaglia Stagione 1, Benvenuti al ballo (Welcome to the Ballroom) Stagione 1, L’Isola di Pietro Stagione 1.

Sky/Now

UNA SPIA TRA NOI – UN AMICO LEALE FEDELE AL NEMICO – 16 dicembre

Tratta dal bestseller del New York Times scritto dall’autore, storico e giornalista Ben Macintyre, la miniserie in sei episodi Una spia tra Noi – Un amico leale fedele al nemico è una avvincente spy story ambientata durante il picco della Guerra Fredda che racconta, drammatizzandola, la storia vera di Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce), due spie britanniche e amici di lunga data. Philby è forse il più famoso disertore e agente sotto copertura per i sovietici della Storia. Quella raccontata nella miniserie è una storia di delicata duplicità, di lealtà, di fiducia e ovviamente di tradimento. Quello personale di Kim nei confronti di Nicholas e quello con implicazioni decisamente più grandi, quello verso la Patria. Un tradimento avvenuto all’apice della Guerra Fredda e che ha danneggiato gravemente non solo un’amicizia ma anche, soprattutto l’intelligence britannica e quella americana.

HIS DARK MATERIALS ULTIMA STAGIONE – 2 dicembre

Basato su “Il cannocchiale d’ambra”, ultimo romanzo della premiata trilogia di Philip Pullman, il capitolo finale di questa epica serie fantasy targata HBO e BBC vedrà Lyra (Dafne Keen), la bambina della profezia, e Will (Amir Wilson), il portatore della “lama sottile” del secondo capitolo, viaggiare in un luogo oscuro da cui nessuno è mai tornato. Man mano che la grande guerra del padre di Lyra contro l’Autorità si avvicina, impareranno che salvare i mondi ha un prezzo terribile.

GOSSIP GIRL – 2 dicembre

Con un episodio a settimana dato in contemporanea al debutto su HBO Max, torna l’iconico teen drama sulle scandalose vite dell’élite di Manhattan sviluppato dallo showrunner Joshua Safran, già sceneggiatore e produttore esecutivo dell’omonima serie originale. Anche i nuovi episodi sono basati dai romanzi bestseller di Cecily von Ziegesar e sullo show originale sviluppato da Josh Schwartz e Stephanie Savage. La prima stagione ha debuttato nel 2021 ed è per intero disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW.

CREATURE GRANDI E PICCOLE – UN VETERINARIO DI PROVINCIA – 3 dicembre

La serie, basata sui romanzi di James Herriot e lanciata in occasione del 50° anniversario dalla pubblicazione del primo volume, racconta le vicende di tre veterinari che, a partire dal 1937, lavorano nelle Yorkshire Dales. Siegfried Farnon assume James Herriot nel suo studio veterinario a Skeldale House. Oltre a Siegfried e James, c’è il fratello minore di Siegfried, Tristan, e la signora Hall, la loro governante.

Mediaset Infinity, TimVision

Le novità TIMVISION di dicembre 2022

Le novità Infinity di novembre 2022

