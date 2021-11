Netflix lancia le scatole di cereali di Stranger Things ufficiali

La quarta stagione di Stranger Things, la serie di successo di Netflix creata dai fratelli Duffer e prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment uscirà nella prima metà del 2022 e se volete guardare il nuovo trailer ambientato in California leggete anche questo nostro articolo.

Per festeggiare l’imminente uscita di Stranger Things 4, Netflix ha deciso di collaborare con la General Mills, una multinazionale statunitense che produce alimenti attraverso un grande numero di marche, con il quartier generale nella città di Minneapolis, nel Minnesota, per creare delle speciali scatole di cereali di Stranger Things che faranno a gola a tutti i fan della serie horror di successo.

Le scatole di cereali di Stranger Things ufficiali

La nuova linea di Netflix di cereali di Stranger Things, in edizione limitata, include Cheerios, Cinnamon Toast Crunch e Lucky Charms. Ogni scatola è adornata con diversi easter egg della serie che solo i fan sapranno capire. Ad esempio la scatola di Lucky presenta le luci di Natale della prima stagione di Joyce Byers e un’offerta per un furgone Wheeler gratuito. In un’altra un demogorgone sorridente vuole mangiare una ciotola rovesciata di cereali alla cannella e persino il nome dei Cheerios è invertito.

Decorata in tema Stranger Things non è solo la parte anteriore delle scatole ma anche il lato e il retro sono tutti da esplorare, a partire dalle alette anteriori che si aprono come pagine di un libro rivelando un evento/oggetto di Stranger Things. Insomma, c’è molto da scoprire e forse è anche per questo che il prezzo è veramente alto, tenendo conto che, alla fine, si tratta di scatole di cereali. Il prezzo di listino del negozio online di Netflix è infatti di 19,86 dollari per ogni scatola. In fondo, però, questi sono oggetti da collezione e c’è anche un’altra ragione per un prezzo così specifico: il 1986 è l’ambientazione di Stranger Things 4.

Qui sotto potete guardare il video promozionale:

Nel cast di Stranger Things 4 troveremo anche Amybeth McNulty (Chiamatemi Anna) nei panni di Vickie, Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family) nel ruolo di Hawkins Patrick, Regina Ting Chen (Regina del Sud, The Falcon and The Winter Soldier) come Ms. Kelly, e infine Grace Van Dien (Charlie Says, The Village) nei panni di Chrissy.

Se siete fan di Stranger Things vi suggeriamo di mettere le mani sul libro ufficiale disponibile su Amazon!