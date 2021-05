Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga ed Edizioni BD del 26 Maggio 2021. Da segnalare Randagi, il racconto tragico e toccante di di Keigo Shinzo, in un box completo di quattro volumi, disponibili in seguito anche singolarmente. Grande ritorno per Otoko Zaka, l’opera di Kurumada, creatore dei Cavalieri dello Zodiaco, che prosegue con il nono volume. Per Edizioni BD invece arriva un nuovo titolo di Boom! Studios: Folklords, di Matt Kindt e Matt Smith.

Le uscite Edizioni BD e J-POP del 26 maggio

Le uscite J-POP del 26 maggio

RANDAGI BOX VOL. 1-4 di Keigo Shinzo

€ 30,00

La vita dell’ispettore Hajime Yamada, specializzato in crimini sui minori, non ha più senso dopo la morte precoce della figlia. Una luce si riaccende nella sua oscura esistenza però quando si imbatte in una giovane ragazza scappata di casa, che si prostituisce per sopravvivere e che… somiglia spaventosamente alla sua figlia scomparsa. Un racconto duro, profondo e sincero, sull’incontro fra un uomo che ha perso la speranza e una donna che non l’ha mai conosciuta.

KARMA OF PURGATORY 2 di Shun Hirose, Negi Haruba

€ 5,90

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Proprio quando sta per convincersi che una vita più felice sia possibile, il fato gli gioca uno scherzo crudele che lo spinge addirittura al suicidio. Ma non è finita: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre però di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

KOMI CAN’T COMMUNICATE 6 di Tomohito Oda

€ 5,90

Komi, dea in Terra (?) con enormi problemi di comunicazione, è sempre determinata a trovare cento amici. Grazie a Tadano, poco a poco accorcia le distanze con i suoi compagni di scuola… Se si tratta di andare al karaoke e cantare davanti a tutti, però, il nervosismo rimane. Intanto sta arrivando l’inverno, ma quest’anno non sembra poi tanto freddo. Sarà perché ora sa comunicare meglio con i suoi amici? O Perché il rapporto con Tadano sta diventando qualcosa di diverso?

LA FINESTRA DI ORFEO 2 (di 9) di Riyoko Ikeda

€ 12,00

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare… in un amore tragico e infelice!

ZOMBIE 100 – 2 di Haro Aso, Kotaro Takata

€ 5,90

Dopo aver passato anni difficili come vero e proprio schiavo in un’azienda che lo sfrutta, Akira non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi una mattina, di colpo… l’intera città pullula di zombi! Anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero e inizia per lui un’importante missione: completare le 100 cose da fare sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombie!

OTOKO ZAKA 9 di Masami Kurumada

€ 5,90

Il manga che racchiude tutto l’orgoglio e la passione del maestro Kurumada! Jingi Kikukawa è l’ultimo maschio alfa rimasto sulla Terra! Il suo desiderio è diventare un uomo forte e imbattibile, per questo inizia una ripida salita verso il suo ambizioso obiettivo.

Le uscite Edizioni BD del 26 maggio

FOLKLORDS di Matt Kindt, Matt Smith

€ 15,00

In un mondo di magia e mostri, Ansel è un outsider perseguitato da visioni di cravatte ben stirate e tecnologia. Ansel decide così di andare alla ricerca di un popolo misterioso e sconosciuto ormai entrato nella leggenda, i Folklord, sperando che loro possano spiegare le sue visioni… ma cercare i Folklord è espressamente vietato e addirittura punibile con la morte! Cosa rischierà di scoprire Ansel sul mondo fiabesco al quale non è mai davvero appartenuto?

