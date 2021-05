Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-POP del 3 giugno. Da segnalare per J-POP il settimo (di 14) volume di Kasane mentre per Edizioni BD c’è il volume unico tutto italiano Stagione.

HANAKO KUN – I SETTE MISTERI DELL’ACCADEMIA KAMOME 8

di Aida Iro

Prezzo: € 5,90

Sono passati tre giorni da quando i nostri eroi sono tornati dal terzo mistero scolastico, l’Inferno degli specchi. Per tirare su di morale Ko, che ancora non si è ripreso, Nene decide di portarlo a un festival per il Tanabata organizzato all’interno di un’area di dominio. Anche se la ragazza vuole divertirsi in compagnia di Hanako e Ko, a un certo punto si ritrova indietro nel tempo di cinquant’anni. Ed è proprio in questa situazione che Nene incontra Hanako… quando lui era ancora in vita!