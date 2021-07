Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 07 luglio 2021. Da segnalare l’esordio di tre nuove serie: Beyond the clouds, Tsugumi Project e The inheritance of aroma. Per Edizioni BD invece c’è il terzo volume di Once & Future.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di agosto 2021.

Le uscite Edizioni BD e J-Pop Manga del 7 luglio

Le uscite J-Pop Manga del 7 luglio

Beyond the clouds 1

di Nicke

6,50 €

Nella Città Gialla, una metropoli iper industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema per lui… ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole!

Acquista Beyond the clouds 1 su Amazon.

Tsugumi Project 1

di Ippatu

6,50 €

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle sue forze e con una sola tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto…

Acquista Tsugumi Project 1 su Amazon.

Blue Period 6

di Tsubasa Yamaguchi

6,50 €

Un ragazzo che sentiva mancare qualcosa nella sua vita incontra un quadro, e muove così il suo primo passo nel mondo dell’arte. Pur tra mille sofferenze, continua a lottare, con una passione mai provata prima… Gli esami d’ammissione alla Tokyo Geidai sono alla fase decisiva!

Acquista Blue Period 6 su Amazon.

Game of Familia 2

di Mikoto Yamaguchi e D.P.

6,90 €

Sostenute da Sasae, che le guida dall’oscurità, le donne della famiglia Hatsushima camminano lungo la via che le renderà le salvatrici dell’altro mondo, che però è assediato dalla numerosissima armata dei dead male. Dalla capitale di Sainfan arrivano rinforzi, ma l’esercito di re Zaial informa le ragazze che Sasae ha sedotto la regina ed è scappato con lei, facendole sprofondare nell’imbarazzo. Cosa gli sarà mai passato per la testa?!

Acquista Game of Familia 2 su Amazon.

Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 9

di Aida Iro

5,90 €

Un giorno Nene, arrivata a scuola come sempre, scopre che Hanako è ancora vivo… ed è un suo compagno di classe! Inoltre, è l’unica a pensare che ci sia qualcosa che non va. Lui dovrebbe essere un fantasma, eppure… Decisa a scoprire come stanno davvero le cose, la ragazzina si dirige verso una misteriosa torre appena apparsa nella scuola!

Acquista Hanako kun – i 7 misteri dell’Accademia Kamome 9 su Amazon.

Land of the lustrous 8

di Haruko Ichikawa

7,50 €

In un futuro lontano, le Gemme dotate di un corpo immortale combattono contri i Seleniti, il popolo della Luna. Con l’aiuto di Cairngorm, Phosphophyllite attua una messinscena per farsi catturare dai Seleniti e farsi portare sulla Luna. Una volta arrivato, la scena che gli si para davanti lo lascia a bocca aperta… Forti, fragili e bellissime: continua il racconto delle Gemme combattenti.

Acquista Land of the lustrous 8 su Amazon.

Super HxEros 7

di Ryouma Kitada

6,50 €

Una misteriosa ragazza con un dispositivo HxEros nero si intromette nello scontro tra Retto, Kirara e la regina dei Kiseichu. I due giovani, logorati dalla battaglia, non riescono a impedirle di scappare con la regina. Gli HxEros sono tornati alla loro vita quotidiana, ma nuove traversie li attendono!

Acquista Super HxEros 7 su Amazon.

The inheritance of aroma 1

di Asumiko Nakamura

6,90 €

Takezo è diventato un Hiraki dopo che sua madre si è sposata con il capofamiglia, ma il suo nuovo fratello maggiore, Shinobu, non lo ha certo accolto con gioia, riservandogli anzi freddezza e perfino odio. Un disgusto profondo che sembra addirittura aumentato dopo che i due hanno ereditato l’impero finanziario del padre, e che si scontra con la timida ammirazione che Takezo prova invece per il fratellastro. Finché una notte, indossando il profumo della cognata, Takezo si intrufola nella camera da letto di Shinobu e, senza che questi se ne accorga, inizia ad accarezzarlo…

Acquista The inheritance of aroma 1 su Amazon.

Le uscite Edizioni BD del 7 luglio

Once & Future 3 – La profezia delle gazze

Di Kieron Gillen, Dan Mora e Tamra Bonvillain

15,00 €

Battuti Beowulf e Grendel, la nonna, Duncan e Rose possono finalmente concentrarsi sulla minaccia di Merlin. Tra loro e il mago, però, si staglia una schiera di cavalieri leggendari. Tutto sembra andare secondo il piano di Merlin, che ha posizionato tutti i suoi pezzi ed è pronto a compiere la mossa finale: un assalto al castello del Graal, per reclamare la sacra reliquia che restaurerà sul trono inglese il suo re e farà piombare il mondo intero nel caos…

Acquista Once & Future 3 – La profezia delle gazze su Amazon.