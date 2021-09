Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga del 15 Settembre 2021. Da segnalare il debutto di Kowloon Generic Romance.

Le uscite J-Pop Manga del 15 settembre

Kowloon Generic Romance 1

di Jun Mayuzuki

6,50 €

La città murata di Kowloon, un angolo oscuro dell’estremo oriente. Un luogo che sfida l’immaginazione, i cui numerosi abitanti vivono abbandonandosi alla nostalgia per le strade in rovina in cui si intrecciano passato, presente e futuro. In questo scenario, un uomo e una donna conducono una vita ordinaria all’ombra di torri sovraffollate, segreti e folli imprese ingegneristiche…

Acquista Kowloon Generic Romance 1 su Amazon.

La finestra di Orfeo 4

di Riyoko Ikeda

12,00 €

Julius è sempre più vicina a svelare l’identità del burattinaio che, nell’ombra, ha manovrato i fili del grande inganno in cui è stata coinvolta la famiglia Ahrensmeyer. La ragazza si sente ormai pronta a separarsi dal suo Paese natale per rincorrere il grande amore in Russia. Anche Isaac si lancia in un nuovo percorso di vita e di musica, che lo porterà lontano dal St. Sebastian…

La Regina d’Egitto 8

di Chie Iudoh

6,50 €

Hatshepsut, costretta inizialmente a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come una figura femminile caparbia e una grande regina. Questo è il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

Acquista La Regina d’Egitto 8 su Amazon.

Kingdom 48

di Yasuhisa Hara

6,90 €

Abbandonata Liewei, la parte del regno di Zhao, l’esercito di Qin attacca una serie di piccoli castelli all’apaprenza poco importanti. Quale sarà la mossa a sorpresa ideata dallo stratega Wang Jian? Nel frattempo, Li Mu arriva a Handan e fa di tutto per contrattaccare i nemici, ma… La guerra che deciderà il futuro di Qin e Zhao si avvia verso uno scontro senza precedenti!

Acquista Kingdom 48 su Amazon.

Birds of Shangri-La 2

di Ranmaru Zariya

6,90 €