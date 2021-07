Attraverso il sito web ufficiale della casa editrice sono state diffuse le uscite J-POP Manga del 21 luglio 2021. Da segnalare l’esordio di I Diari della Speziale e il volume unico Love from the other side – Nagabe Short Stories.

Leggete anche il nostro articolo con le novità Edizioni BD e J-POP di agosto 2021.

Le uscite J-Pop Manga del 21 luglio 2021

I diari della speziale 1

di Natsu Hyuuga, Ikki Nanao e Nekokurage

6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera alla corte imperiale. Anche se desidera ardentemente tornare libera, si ritrova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove, senza farsi notare, riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Di fronte a un male che affligge i figli dell’imperatore, Maomao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita. La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in, ehm, pianta stabile!

Love from the other side – Nagabe Short Stories

di Nagabe

12,00 €

L’amore si presenta in molte forme. Un magnifico uccello consola una ragazza in difficoltà; un vampiro balla di notte con una giovane donna; una ragazza cieca vive con un mostro che nasconde più di quanto non sembri. Queste e altre storie inedite compongono questa preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe (Girl From The Other Side), mangaka straordinario la cui opera continua a esplorare magistralmente relazioni affascinanti, diverse, ricche e che rifiutano di essere etichettate.

Danmachi- Sword Oratoria 17

di Fujino Omori e Takashi Yagi

5,90 €

Per ottenere indizi riguardo a una chiave per il dedalo artificiale di Cnosso, Bete accetta un appuntamento con Lena, un’amazzone che prova per lui un affetto non corrisposto. Seppur con un piccolo incidente durante il quale Ais lo coglie sul fatto, il licantropo riesce infine ad avere le informazioni sperate, Recandosi sul luogo del nascondiglio, però, lui e Lena vengono assaliti all’improvviso da un gruppo di assassini.. A bloccare la strada ai due è Valletta, la loro peggior nemica.

Kakegurui 14

di Homura Kawamoto e Toru Naomura

6,90 €

Yumeko Jabami e Mary Saotome hanno ottenuto la maggioranza dei voti e Terano Totobami del clan dei cento Bami decide finalmente di uscire allo scoperto, sfidandole. In quanto bilancia dei clan, le riesce difficile lasciare agire Kirari indisturbata. Chi è unito da un legame deve essere rispettato, anche se debole…

I conflitti interiori accendono questo quattordicesimo volume.

Komi can’t communicate 8

di Tomohito Oda

5,90 €

Per la prima volta nella sua vita, Komi parte per una gita scolastica. Alle medie non riuscì a trovare il coraggio di andare perché non aveva amici con cui condividere l’esperienza, quindi è piena di ansie… Ma adesso accanto a lei c’è Tadano, che spazzerà via le sue preoccupazioni. E poi tanti altri compagni con cui passeggiare per le strade di Kyoto, fare la guerra con i cuscini, visitare le terme e scambiarsi confidenze. Un sacco di bei momenti tutti da vivere, tanto che dormire sembrerà uno spreco di tempo.

Super Lovers 13

di Miyuki Abe

6,50 €

Haru, il maggiore dei quattro fratelli Kaido, parte per il Canada all’inseguimento del piccolo di casa, che è lì per una gita scolastica. Ren scopre di non riuscire più a dormire senza il fratello al suo fianco, ma, proprio quando i due confermano ancora una volta quanto siano importanti l’uno per l’altro, il professor Kodaka si intromette…

Karma Of Purgatory Vol. 4

Di Shun Hirose e Negi Haruba

Prezzo: € 5.90

L’esistenza di Makoto è infernale, a scuola è vittima dei bulli e a casa di suo padre. Solo la cotta per la compagna di classe Kirisaki lo fa andare avanti, e quando riceve da lei i complimenti per la sua abilità nel disegno si convince che una vita più felice è possibile… Ma il fato ha in mente per lui uno scherzo ancora più crudele che lo spinge al suicidio, e tutto ciò non sembra bastare: risvegliatosi in una specie di purgatorio, Makoto scopre di dover tornare sulla Terra per aiutare coloro che avrebbe danneggiato con la sua morte!

