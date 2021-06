Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 10 giugno 2021. Da segnalare il volume Dceased: Pianeta Morto e la riedizione dell’evento Crisi Finale. In più parte la maxiserie in 12 numeri Batman/Catwoman di Tom King.

Dceased: Pianeta Morto

Autori: Trevor Hairsine, Tom Taylor

17×26, C., 208 pp., col. • Euro 24,00

Contiene: DCeased: Dead Planet #1/7

Il viaggio nello spazio per i pochi sopravvissuti alla fuga dalla Terra si rivela ben più complicato del previsto, e molte decisioni difficili (e imprevedibili!) dovranno essere prese… Nel frattempo, sulla Terra c’è ancora chi lotta per fermare l’apocalisse che ha sconvolto e decimato la popolazione mondiale! Terzo appuntamento con la saga zombi della DC Comics più affascinante e terrorizzante di sempre! Testi del lanciatissimo Tom Taylor (Injustice) e ai disegni Trevor Hairsine (X-Men: Genesi Mortale)!

Batman/Fortnite: Punto Zero PREMIUM VARIANT 2

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #2

Batman/Fortnite PREMIUM VARIANT 3

Autori: Donald Mustard, Christos Gage, Reilly Brown

17×26, S., 32 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Batman/Fortnite: Zero Point (2021) #3

Terzo capitolo per la storia che cala Batman negli scenari dell’amatissimo videogioco Fortnite! Il Pipistrello è ancora sull’isola, riuscirà a trovare degli alleati? Una battaglia senza esclusioni di colpi è cominciata… persino il più grande detective del mondo potrebbe non riuscire a vincerla!

Batman 25

Autori: Dan Jurgens, Brad Walker, Peter Tomasi, Kevin Nowlan, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Detective Comics (1937) #1027

Accendete il Bat-segnale, perché sta per andare in scena uno storico evento! Quattro storie per festeggiare la millesima apparizione di Batman su Detective Comics! Quattro incredibili casi per il più grande detective del mondo! Alcuni fra i più amati autori del Cavaliere Oscuro gettano le basi per una nuova era a Gotham City!