Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini DC Italia del 20 Maggio 2021. Da segnalarsi il ritorno del classico Batman – Vittoria Oscura e il fantasy L’ultimo Dio.

Potete già visualizzare le uscite Panini DC Italia prevista a luglio 2021 grazie al nostro articolo.

Le uscite Panini DC Italia del 20 Maggio 2021

L’ULTIMO DIO LIBRO UNO: CRONACHE DELLA PIRA DELLE ALTURE

Autori: Phillip Kennedy Johnson, Riccardo Federici

17×26, C., 192 pp., col. • Euro 23,00

Contiene: The Last God (2019) #1/6

Trent’anni fa, un manipolo di eroi intraprese una missione che sembrava aver debellato la Piaga dei Fiori, ma forse le cose non sono andate come narrano le leggende! Ora un nuovo gruppo di eroi ha il compito di risalire la Scala Nera e affrontare l’Ultimo Dio! Le legioni dei non-morti tornano a minacciare il mondo di Cain Anuun! Un successo di pubblico e critica firmato dall’astro nascente Phillip Kennedy Johnson e dal maestro Riccardo Federici!

SUPERMAN VOL. 2: LE FATICHE DEI SUPER SONS

Autori: Peter J. Tomasi, Patrick Gleason, Doug Mahnke, Jorge Jimenez, AA.VV.

17×26, C., 168 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Superman (2016) #7/13

Superman e Jon Kent in una gita padre e figlio sull’Isola dei Dinosauri! L’arrivo di Damian Wayne e la nascita della squadra di giovani eroi più temibile dell’Universo DC! Ospiti speciali: Frankenstein, la sua gentil consorte e naturalmente Batman in persona! Continua la proposta integrale del Superman firmato Peter J. Tomasi e Patrick Gleason!

BATMAN: VITTORIA OSCURA

Autori: Jeph Loeb, Tim Sale

17×26, C., 384 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Batman: Dark Victory #0/13

L’amatissimo sequel di Batman: Il lungo Halloween ritorna in una nuova edizione! Jeph Loeb e Tim Sale firmano un’altra storia universale ambientata nei primi anni di attività dell’Uomo Pipistrello. Un feroce assassino noto come l’Impiccato sta terrorizzando Gotham City! Il Cavaliere Oscuro troverà il suo più grande alleato in un ragazzino che gli cambierà la vita per sempre.

RORSCHACH 2

Autori: Tom King, Jorge Fornés

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Rorschach (2020) #2

Trentacinque anni dopo gli avvenimenti raccontati in Watchmen, la figura di Rorschach è tornata in scena come killer nel tentato assassinio del candidato Presidente Turley… Un detective indaga e inizia a scoprire inquietanti connessioni con la vita di un fumettista solitario. Si profila una cospirazione? Una magistrale prova di storytelling da parte di Tom King e Jorge Fornés! Una nuova miniserie che unisce il mondo di Alan Moore e Dave Gibbons alla serie televisiva di Damon Lindelof!

BATMAN: IL KILLER CHE SORRIDE

Autori: Jeff Lemire, Andrea Sorrentino

21,6×27,6, B., 32 pp., col. • Euro 5,90

Contiene: Batman: The Smile Killer (2020) #1

Il trucco più devastante di Joker, nell’epilogo di Il sorriso che uccide! Il piccolo Bruce Wayne è cresciuto guardando lo show di Mr. Smiles… che potrebbe aver ricambiato lo sguardo! Ma il futuro Batman non stava soltanto guardando: era in ascolto mentre il clown si rivolgeva a lui, e a lui soltanto, tramite le frequenze radio… Jeff Lemire e Andrea Sorrentino mettono a segno un nuovo pugno nello stomaco capovolgendo il mito del Cavaliere Oscuro!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 5

Autori: John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Ordway

16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90

Contiene: Adventures of Superman (1987) #427/428, Action Comics (1987) #587, Superman (1987) #5

Missione in Qurac: chi c’è dietro gli attentati a Metropolis? Perry White di fronte a una difficile scelta! Superman e Etrigan nel passato: Inghilterra, 1162 d.C.! Alla ricerca di Lois Lane, sognando Wonder Woman!

JUSTICE LEAGUE 12

Autori: Jeff Loveness, Robson Rocha

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Justice League (2018) #51/52

La Justice League alla mercé della Black Mercy! Un viaggio allucinante tra i sogni e gli incubi dei più grandi eroi del mondo! Qual è il desiderio più profondo di Batman? E soprattutto, sarà in grado di rinunciarvi per il bene di tutti? Una saga completa scritta da Jeff Loveness e disegnata da Robson Rocha!

BATMAN/SUPERMAN 12

Autori: Joshua Williamson, Max Raynor

17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Batman/Superman (2019) #13

Cosa succede quando il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio si ritrovano su un pianeta popolato da versioni cibernetiche dei loro nemici? Che cosa ha trasformato il loro database sui supercriminali in un perverso pianeta della morte metallico? E in cosa consiste questa nuova resa dei conti con Brainiac? Il mistero si infittisce, mentre Batwoman e Steel vanno alla ricerca dei loro compagni scomparsi…

BATMAN: DEATH METAL 3

Autori: Scott Snyder, Garth Ennis, Greg Capullo, Joëlle Jones, AA.VV.

17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal (2020) #3, Dark Nights: Death Metal – Legends of the Dark Knights (2020) #1, Dark Nights: Death Metal Guidebook (2020) #1

La Justice League lancia il suo assalto a Nuova Apokolips per liberare Superman! La mossa a sorpresa di Re Robin e il piano degli eroi per salvare il Multiverso! Il cacciatore di taglie più sfrazzuto riceve un nuovo incarico da un alleato inatteso! Alzate il volume e mettete al riparo le cristallerie, perché Scott Snyder e Greg Capullo saliranno sul palco con ospiti d’eccezione!

Batman: Death Metal Mixtape 1

Autori: Scott Snyder, Francis Manapul, Joshua Williamson, Eddy Barrows, AA.VV.

17×26, B., 160 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Dark Nights: Death Metal – Trinity Crisis (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Speed Metal (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Multiverse’s End (2020) #1, Dark Nights: Death Metal – Robin King (2020) #1

Batman, Wonder Woman e un ritrovato Superman lanciano il loro assalto al quartier generale del Batman che Ride! La gara di velocità definitiva tra Flash, i velocisti dell’Universo DC e le loro controparti del Multiverso Oscuro! Perpetua contro tutti, in una battaglia che eroi e criminali non possono permettersi di perdere! I segreti di Death Metal nel primo di tre speciali che non saranno delle semplici band di supporto!

Batman Special: Joker War Zone

Autori: Guillem March, Ashley Wood, Sam Johns, Joshua Williamson, AA.VV.

17×26, B., 72 pp., col. • Euro 9,00

Contiene: Batman: The Joker War Zone (2020) #1, Batman: Secret Files (2020) #3

Gotham City è sotto assedio! Joker si è impossessato delle fortune di Bruce Wayne e ora sta attaccando il Cavaliere Oscuro e i suoi alleati! Addentratevi nella zona di guerra con alcune storie brevi che esplorano un mondo sotto assedio

Catwoman 4

Autori: Sean G. Murphy, Mirka Andolfo, John Timms, Ram V, AA.VV.

17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Catwoman (2018) #9, #14, #15, #22/25

Una nuova raccolta di storie dedicate alle avventure della Felina Fatale! Ram V, Mirka Andolfo e John Timms ci raccontano la lotta fra Selina Kyle e i criminali di Villa Hermosa… mentre Sean Murphy (Batman: Cavaliere Bianco) porta la Gatta… nella giungla! Inoltre, l’evento Joker War approda sulle pagine di Catwoman!

