Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state rese note le uscite Panini Marvel del 17 giugno 2021. Da segnalare il quinto omnibus dedicato al Conan della Marvel, il nono Masterworks di Daredevil.

Recuperate le novità Panini Marvel annunciate per agosto 2021 con il nostro articolo dedicato.

Eccovi invece le uscite di questa settimana le dettaglio!

Le uscite Panini Marvel del 24 giugno 2021

Devil 9 (Marvel Masterworks)

Autori: Gerry Conway, Gene Colan

17×26, C. + sovraccoperta, 272 pp., € 25

Contiene: Daredevil (1964) #85/96

Ci sono due nuovi giustizieri a San Francisco, e i loro nomi sono Devil e la Vedova Nera! Una nuova città, una nuova vita e una nuova partner per Matt Murdock. Ma se credete che tutto stia andando a gonfie vele… be’, vi sbagliate di grosso! Anche perché a dare filo da torcere al nostro eroe – anzi, ai nostri eroi – ci sono avversari del calibro di Electro, Killgrave e Mr. Fear. Un momento cruciale nella storia di Cornetto, raccontato da due fuoriclasse dei comics. Quello che si dice un vero e proprio Capolavoro Marvel!

Acquista Devil 9 (Marvel Masterworks)su Amazon.

Conan Omnibus – L’Era Marvel 5

Autori: J.M. DeMatteis, Roy Thomas, John Buscema, Gil Kane, AA.VV.

18.3×27.7, C., 1048 pp., € 89

Contiene: Conan the Barbarian (1970) #116/149, Conan the Barbarian Annual (1973) #6/7, Marvel Graphic Novel #42: Conan of the Isles (1988), What If? (1977) #39

Prosegue la nuova edizione riveduta e corretta della storica collana del Cimmero… e non solo! Due nuovi scrittori si affiancano a Roy Thomas: Bruce Jones e J.M. DeMatteis! Le storie del 1982/1983, Annual compresi, e la prima graphic novel dedicata a Conan il Barbaro! Inoltre, le introduzioni di tutti gli sceneggiatori all’opera e una cornucopia di extra!

Amazing Spider-Man 64 (Spider-Man 773)

Autori: Nick Spencer, Patrick Gleason, Mark Bagley

17×26, S., 48 pp., € 5

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #60/61

Il nuovo costume di Spider-Man esordisce qui! L’inizio di una nuova era ragnesca e dello scontro diretto con Kingpin! Il ritorno del coinquilino ex (?) super criminale! Infine, il Dr. Strange pone una domanda inquietante!

Acquista Amazing Spider-Man 64 (Spider-Man 773) su Amazon.

Savage Avengers 19

Autori: Nico Leon, Valerio Schiti, Bernard Chang, Al Ewing, AA.VV. Data di uscita: 24 giu 2021 Tipo prodotto: Fumetti

17×26, S., 24 pp., € 3

Contiene: Savage Avengers (2019) #18

Una storia di King in Black! Approfittando dell’oscurità calata sulla Terra dopo l’arrivo di Knull, Conan e Deadpool sono evasi da Ryker’s Island… e il loro compagno di fuga Night Flyer li ha coinvolti in un colpo a suo dire straordinario! Peccato che il tanto agognato bottino si trovi nella sede del Club Infernale. I festeggiamenti per il trentesimo anniversario di vita editoriale di Deadpool si preannunciano scoppiettanti!

Acquista Savage Avengers 19 su Amazon.

Captain Marvel 22

Autori: Lee Garbett, David Lopez

17×26, S., 48 pp., € 5

Contiene: Captain Marvel (2019) #26/27

La conclusione di Il mondo nuovo! Nel futuro distopico in cui è stata catapultata, Capitan Marvel si appresta alla battaglia finale contro Ove. Tuttavia, se anche dovesse vincere, come farebbe a tornare a casa? E ne varrebbe la pena? Già, perché qualora vi riuscisse, Carol sarebbe chiamata a compiere un sacrificio devastante…

Acquista Captain Marvel 22 su Amazon.

La Spada Selvaggia di Conan 14

Autori: Steve McNiven, Chris Claremont, Kevin Eastman, Pete Woods, AA.VV.

17×26, S., 64 pp., € 6

Contiene: King-Size Conan (2021) #1

Ultimo numero con il botto e una grande parata di autori! Cinque storie complete con altrettante versioni di Conan! Il Barbaro! Il Ladro! Il Mercenario! Il Vendicatore! Il Corsaro! Kurt Busiek e Roy Thomas tornano a scrivere Conan!

Acquista La Spada Selvaggia di Conan 14 su Amazon.

Guardiani della Galassia 10 (Guardiani della Galassia 96)

Autori: Al Ewing, Juann Cabal

17×26, S., 24 pp., € 3

Contiene: Guardians of the Galaxy (2020) #10

Una storia di King in Black! Knull nella versione dell’autore de L’immortale Hulke del disegnatore di Wolverine! Star-Lord rientra nei Guardiani della Galassia, ma sarà sufficiente a salvarli dal dio dei simbionti? Inoltre, entra in scena il nuovo Padrone del sole!

Acquista Guardiani della Galassia 10 (Guardiani della Galassia 96) su Amazon.

Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 6

Autori: J.M. DeMatteis, Kerry Gammill, Bob Hall

16×21, B., 96 pp., € 4.90

Contiene: Marvel Team-Up (1972) #125/129

DeMatteis scrive una storia del Ragno con Visione! Ma dov’è finita Scarlet Witch? Luke Cage e Daimon Hellstrom: altri due personaggi visti nei serial TV della Marvel! E poi Tigra! Capitan America! L’Osservatore! Questo numero ha veramente tutto! Direttamente dal 1983, cinque storie dell’autore di L’ultima caccia di Kraven!

Acquista Marvel Integrale: Spider-Man di J.M. DeMatteis 6 su Amazon.

Venom Collection 16 – Agente Venom Vol. 2: Il Circolo dei Quattro

Autori: Rick Remender, Declan Shalvey, Tony Moore, Kev Walker, AA.VV.

17×26, C., 264 pp., € 28

Contiene: Venom (2011) #11/16, #22

Ultimo volume per le storie dell’Agente Venom di Rick Remender! Nasce qui il super gruppo del Circolo dei Quattro, con Hulk Rosso, Ghost Rider e X-23! Flash Thompson affronta il più grande degli avversari: suo padre! E poi il Dr. Strange! Daimon Hellstrom! I Secret Avengers! Hobgoblin!

Acquista Venom Collection 16 – Agente Venom Vol. 2: Il Circolo dei Quattro su Amazon.

Iron Man di Dennis O’Neil Vol. 2 – Una Volta Vendicatore… (Marvel Geeks)

Autori: Dennis O’Neil, Ann Nocenti

17×26, C., 328 pp., € 32

Contiene: Iron Man (1968) #171/182, Iron Man Annual (1976) #6

James “Jim” Rhodes è il nuovo Iron Man! Caduto in disgrazia, Tony Stark rischia di perdere tutto… compresala vita! Un vecchio, temibile avversario sta per tornare e il suo nome è…Mandarino! Ospiti d’onore: Capitan America, Occhio di Falco e Wonder Man!

Acquista Iron Man di Dennis O’Neil Vol. 2 – Una Volta Vendicatore… (Marvel Geeks) su Amazon.