Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha comunicato le uscite Panini Marvel Italia Panini Comics e Panini Disney dell’11 Novembre 2021.

Thor 16

Autori: Michele Bandini, Donny Cates

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Thor (2020) #16

Un guerriero e il suo martello…questi sono gli elementi che hanno sempre definito Thor. Ma ora il re di Asgard ha capito che è necessario metterli da parte! Inoltre: una rissa con Odino!

Acquista Thor 16 su Amazon.it

X-Men: il Processo di Magneto 1

Autori: Leah Williams, Lucas Werneck

17X26, 40 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: X-Men: The Trial of Magneto (2021) #1

Il Gala Infernale ha fatto una vittima: “Lei” è stata uccisa, e ora spetta a X-Factor, X-Men e X-Force scoprire perché e da chi! Tutti gli indizi portano a Magneto! Ma il Signore del Magnetismo accetterà di essere processato senza ribellarsi? Il primo grande capitolo di un’entusiasmante miniserie!

Acquista X-Men: il Processo di Magneto 1 su Amazon.it

Venom 39

Autori: Danilo Beyruth, Alyssa Wong, Clay McLeod Chapman, Chris Mooneyham, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Extreme Carnage: Lasher (2021) #1, Extreme Carnage: Riot (2021) #1

Continua Extreme Carnage, folle crossover autunnale con tutti i più celebri simbionti! Riflettori puntati su Riot e Lasher, due delle creature della Fondazione per la vita! Al debutto un eroe simbiotico finora mai apparso: Silenzio! Ma qual è il piano a lungo termine di Carnage?

Acquista Venom 39 su Amazon.it

Miles Morales: Spider-Man 17

Autori: Chris Allen, Carmen Carnero, Saladin Ahmed

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #28/29

Si conclude qui la Saga del clone di Miles Morales! Un numero al cardiopalma in cui il nostro eroe deve dare veramente il massimo per la sua famiglia! Selim, Mindspinner e Shift potrebbero essere il pericolo maggiore mai affrontato dal giovane Spider-Man! Fidatevi, nessuno di voi può immaginare cosa accadrà nel finale!

Acquista Miles Morales: Spider-Man 17 su Amazon.it

Marvel Must Have Assedio

Autori: Michael Lark, Lucio Parrillo, Brian Michael Bendis, Olivier Coipel

17X26, 160 pp., Cartonato, 15,00 €

Contiene: Siege: The Cabal (2010) #1, Siege (2010) #1/4 e materiale da Origins of Siege (2010) #1

Un unico ostacolo si frappone ormai tra Norman Osborn e il potere assoluto… Asgard! Fiancheggiato da un plotone di super criminali, l’uomo un tempo noto come Goblin ha tutte le intenzioni di distruggere la casa degli Aesir! Soltanto un’alleanza tra gli eroi potrebbe fermarlo, ma i rapporti tra Capitan America, Iron Man e Thor non sono mai stati così tesi… Un momento cruciale nella storia recente dell’Universo Marvel: la fine di un incubo e l’inizio di una nuova era gloriosa, nella saga che ha ridefinito il concetto di “epico” nei comics.

Acquista Marvel Must Have Assedio su Amazon.it

Marvel Must Have Spider-Man/Black Cat: la Malvagità degli Uomini

Autori: Kevin Smith, Terry Dodson

17X26, 168 pp., Cartonato, 15,00 €

Contiene: Spider-Man/Black Cat: The Evil That Men Do (2002) #1/6

La scomparsa di un’amica spinge Felicia Hardy a tornare a New York, dove inevitabilmente finirà per incontrare il suo ex, Spider-Man. Insieme, i due dovranno affrontare un nuovo, misterioso avversario. Il che è reso ancora più complicato dal fatto che si fossero lasciati non nel migliore dei modi… Nel momento del pericolo, la Gatta Nera sarà costretta a rivivere il momento più doloroso del suo passato. Divertente e insieme drammatica, scanzonata ma anche profonda, una grande saga ragnesca scritta dal regista di Clerks, Kevin Smith, e illustrata dal fuoriclasse Terry Dodson.

Acquista Spider-Man/Black Cat: la Malvagità degli Uomini su Amazon.it

X-Men Children of the Atom 1 – Incredibili

Autori: Paco Medina, Vita Ayala, Bernard Chang

17X26, 168 pp., Brossurato, 16,00 €

Contiene: Children of the Atom (2021) #1/6

Chi sono Ciclopica, Gimmick, Marvel Guy, DayCrawler e Cherub? Davvero gli X-Men hanno reclutato dei giovani aiutanti? Un dramma adolescenziale moderno e sorprendente, perfettamente inserito nell’era di Krakoa. Un sorprendente volume autoconclusivo, scritto da Vita Ayala (New Mutants) per i disegni di Bernard Chang (Teen Titans) e Paco Medina (Avengers).

Acquista X-Men Children of the Atom 1 – Incredibili su Amazon.it

Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 35

Autori: John Romita Jr., John Romita, Chris Claremont, Dave Cockrum

16X21, 96 pp., Spillato, 4,90 €

Contiene: Uncanny X-Men (1963) #191/192, Marvel Fanfare (1982) #44, Bizarre Adventures (1981) #27

Gli X-Men e gli altri eroi sono prigionieri di un mondo Hyboriano! Kulan Gath, lo stregone nemico giurato di Conan, ha trasformato Manhattan! Un’avventura solitaria di Nightcrawler disegnata dal grande Dave Cockrum! Una chicca anni 80: Chris Claremont & Craig Hamilton raccontano uno storico incontro tra Mystica e Tempesta!

Acquista Marvel Integrale – Gli Incredibili X-Men 35 su Amazon.it

L’Immortale Hulk 43

Autori: Al Ewing, Joe Bennett

17X26, 24 pp, Spillato, 3,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #48

Comincia il countdown per il gran finale dell’amatissima serie di Al Ewing e Joe Bennett! Interrogandosi sugli ultimi eventi, Hulk si affida all’unica persona che l’ha sempre compreso e lo conosce meglio di chiunque altro…ma chi si troverà di fronte davvero? Il conciliante volto di Betty Ross o la spaventosa maschera dell’Arpia Rossa?

Marvel Collection Venom 6 – Venom Island

Autori: Donny Cates, Mark Bagley

17X26, 136 pp., Cartonato, 17,00 €

Contiene: Venom (2018) #21/25

Dopo lo scontro con Carnage, Eddie Brock si ritrova disperso su un’isola che presto ricorderete come Venom Island! Non si tratta di una vacanza, perché se Cletus Casady se n’è andato, la sua malvagità permane… Il simbionte di Carnage ha infettato Venom e tutte le creature sull’isola. Eddie potrebbe non avere altre soluzione che distruggere ogni cosa!

Acquista Marvel Collection Venom 6 – Venom Island su Amazon.it

Fantastici Quattro 36

Autori: Dan Slott, John Romita Jr., Paul Renaud, Mark Waid

17X26, 88 pp., Spillato, 7,90 €

Contiene: Fantastic Four (2018) #35

60 anni di Fantastici Quattro! Festeggiamoli con un albo titanico che sancirà il ritorno del grande John Romita Jr. alla Marvel! L’intera dinastia Kang vuole distruggere ogni epoca dei Fab Four! Riusciranno Reed, Susan, Ben e Johnny a sopravvivere? Inoltre: nuovi, drammatici dettagli sulle origini del Quartetto!

Acquista Fantastici Quattro 36 su Amazon.it

Gli Stati Uniti di Capitan America 2

Autori: Christopher Cantwell, Mohale Mashigo, Dale Eaglesham, Natacha Bustos

17X26, 40 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: United States of Captain America (2021) #2

Prosegue il viaggio di Capitan America alla scoperta della… Rete dei Capitani! Steve Rogers e Sam Wilson sono sulle tracce di chi ha rubato lo scudo, ma il loro nemico sembra sempre un passo avanti rispetto a loro. Nel frattempo, alcuni vecchi nemici si muovono dietro le quinte… Inoltre: chi è Nichelle Wright, la Capitan America di Harrisburg?

Acquista Gli Stati Uniti di Capitan America 2 su Amazon.it

Avengers 37

Autori: Jason Aaron, Javier Garron

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: Avengers (2018) #47

She-Hulk prigioniera della Stanza Rossa! È il luogo dove i più letali assassini russi vengono forgiati, e ora Jennifer Walters è in loro custodia! Riusciranno gli Avengers a salvarla prima che… defezioni?! La seconda parte della cataclismatica World War She-Hulk!

Acquista Avengers 37 su Amazon.it

Amazing Spider-Man 73

Autori: Nick Spencer, Ed Brisson, Federico Vicentini, Mark Bagley, Autori vari

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #72, Sinister War (2021) #3

Terzo episodio della più grande battaglia di Spider- Man di tutti i tempi: Sinister War! Decine di super criminali vogliono la pelle del Tessiragnatele, e tutto per opera di Kindred! La rivelazione su Norman Osborn che stavamo tutti aspettando! Ma soprattutto, una tomba si scoperchia e ne esce… lui! Sì, proprio lui!

Acquista Amazing Spider-Man 73 su Amazon.it

Marvel Collection Beta Ray Bill: Stella d’Argento

Autori: Daniel Warren Johnson

17X26, 128 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Beta Ray Bill (2021) #1/5

Direttamente dal ciclo di Thor di Donny Cates e dall’evento King in Black! Con Stormbreaker a pezzi, Beta Ray Bill deve mettersi alla ricerca di una nuova arma… e di un nuovo destino! Stanco di essere solo un rincalzo di Thor, il Korbinita si imbarcherà nell’avventura di una vita! Scritto e disegnato dall’autore di Wonder Woman: Terra morta ed Extremity.

Acquista Beta Ray Bill: Stella d’Argento su Amazon.it

Clint Barton & Kate Bishop: Occhio di Falco

Autori: Autori vari

15X23, 120 pp., Brossurato, 9,90 €

Contiene: Hawkeye (2012) #1/2, Hawkeye (2012) Annual #1, Generations: Hawkeye & Hawkeye (2017) #1, Marvel Adventures Super- Heroes (2010) #17

Clint Barton è Occhio di Falco, l’arciere che non sbaglia mai un colpo e che avete visto in migliaia di fumetti e nei film Marvel Studios. Anche Kate Bishop è Occhio di Falco: altrettanto abile con l’arco, ha preso il nome dell’Avenger quando era creduto morto. Insieme ora combattono contro il crimine, con uno stile e un’abilità unici! Un volume per conoscere meglio i due personaggi presto protagonisti della serie Disney+!

Acquista Clint Barton & Kate Bishop: Occhio di Falco su Amazon.it

Marvel Young Adult Spider-Man Ama Mary Jane 3 – Il Segreto

Autori: David Hahn, Terry Moore, Sean McKeever, Takeshi Miyazawa, Autori vari

15X23, 288 pp., Cartonato, 9,90 €

Contiene: Spider-Man Loves Mary Jane (2005) #14/20, Spider-Man Loves Mary Jane Season 2 (2008) #1/5

Il celebrato autore indipendente Terry Moore (Strangers in Paradise) prende il timone della serie! Accettare che il ragazzo che ami stia con un’altra non è una passeggiata… ma Mary Jane sta per scoprire che esiste anche di peggio! Peter Parker ha confessato a Gwen Stacy un segreto… di cosa si tratterà? Se poi una certa migliore amica si mette in mezzo per aggiustare le cose, il disastro è garantito!

Acquista Spider-Man Ama Mary Jane 3 – Il Segreto su Amazon.it

Marvel Omnibus Hellstorm di Warren Ellis

18.3X27.7, 416 pp., Cartonato + sovracover, 45,00 €

Contiene: Hellstorm: Prince of Lies (1993) #12/21, Druid (1995) #1/4

Direttamente dagli anni ’90, l’esordio di Warren Ellis alla Marvel! Mesi fa, Daimon Hellstrom ha affrontato suo padre, Satana in persona. Non si sa cosa sia successo esattamente, ma l’uomo che ora si fa chiamare Hellstorm è cambiato, e il suo segreto sta per essere rivelato. Un viaggio nei meandri più oscuri dell’Universo Marvel, un efferato serial killer, la misteriosa Jaine Cutter e il tragico fato di Patsy “Hellcat” Walker! Completano il volume la miniserie Druid, mai pubblicata in Italia, e un ricchissimo apparato di extra, tra cui le tavole del numero #1 della serie inedita dedicata alla sorella di Daimon, Satan.

Le uscite Panini Comics dell’11 Novembre 2021

Star Wars 9

Autori: Jan Bazaldua, Raffaele Ienco, Charles Soule, Greg Pak

17X26, 48 pp., Spillato, 5,00 €

Contiene: Star Wars (2020) #9, Darth Vader (2020) #9

La flotta dell’Alleanza Ribelle ha iniziato a ricompattarsi, ma ora i Ribelli dovranno imbarcarsi in una missione disperata fino al cuore dell’Impero: Coruscant! Darth Vader dovrà invece vedersela con il temibile Assassino dei Sith, Ochi di Bestoon!

Acquista Star Wars 9 su Amazon.it

Star Rats Omnibus – Edizione a Colori

Autori: Leo Ortolani

20X28.9, 192 pp., Cartonato, 26,00 €

Rat-Man era l’unico in grado di contrastare il Supremo Loden… riuscirà una giovane orfanella di nome Stella a impedire il ritorno del Male? E potrà una singola Stella scongiurare la distruzione dell’intera galassia, permettendo ad almeno un Rat-Man di tornare, che sarebbe anche ora visto che è un tot che non se ne vede uno? La risposta è: fuochino.

Acquista Star Rats Omnibus – Edizione a Colori su Amazon.it

Asterix Collection 16 – Asterix e il Paiolo

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

21.8X28.7, 48 pp., Brossurato, 6,90 €

Contiene: Astérix et le Chaudron

Asterix… bandito dal villaggio dei Galli?! Cos’avrà mai combinato il nostro piccolo, grande eroe per meritarsi un simile castigo? Un paiolo pieno di sesterzi rubato, Asterix e Obelix scritturati come attori teatrali, un’improbabile rapina e molto altro ancora in uno dei volumi più divertenti della saga di Goscinny e Uderzo.

Acquista Asterix Collection 16 – Asterix e il Paiolo su Amazon.it

Star Wars L’Alta Repubblica 1 – Non c’è Paura

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

17X26, 120 pp., Cartonato, 16,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic #1/5

Il primo volume della nuova serie a fumetti di Star Wars campione di vendite negli Stati Uniti e in Italia! Prima della saga degli Skywalker, i Jedi vissero un’età dell’oro, un periodo storico mai esplorato prima: l’Alta Repubblica. Seguite la Padawan Keeve Trennis per vivere incredibili avventure alla frontiera della Repubblica, faccia a faccia con nuovi e oscuri nemici!

Acquista Star Wars L’Alta Repubblica 1 – Non c’è Paura su Amazon.it

Detective Culetto Vol.3: La Banda Invincibile

Autori: Troll

14.8X21, 88 pp., Cartonato, 10,00 €

Contiene: Oshiri Tantei, fumetsu no settodan

Come fai a sgominare una banda di ladri così numerosa da non poter essere arrestata per intero? È una vera missione impossibile per Detective Culetto! Ma il nostro investigatore gentiluomo riesce sempre a trovare… la puzzetta giusta per risolvere qualunque caso! Un nuovo, divertentissimo libro-gioco per il personaggio campione di incassi in Giappone!

Acquista Detective Culetto Vol.3: La Banda Invincibile su Amazon.it

Le uscite Panini Disney dell’11 Novembre 2021

L‘Isola dei Misteri

Autori: Lorenzo Pastrovicchio, Francesco Artibani

20.5X31.5, 80 pp., Cartonato, 14,90 €

Dopo l’immersione con 19.999 Leghe sotto i mari, ecco la seconda grande parodia ispirata alle avventure del Capitano Nemo di Jules Verne, raccontate in L’Île mystérieuse: nell’Isola Misteriosa firmata da Francesco Artibani e Lorenzo Pastrovicchio, Pippo Nemo con O’Quack, De Topolin, Ned Gamb e Faraboot si muoveranno in uno scenario selvaggio ”sopra la superficie”, sempre ricco di note steampunk. Il volume cartonato è impreziosito da una straordinaria copertina inedita firmata da Lorenzo Pastrovicchio, e da una approfondita intervista a Francesco Artibani.

Topolino Gold 5 Canto di Natale Cofanetto con Volume Singolo

Autori: José Colomer Fonts, Silvia Ziche, Marco Bosco, Guido Martina

20,00 €

A partire dal noto racconto di Charles Dickens, due storie che in tempi e modi diversi omaggiano questo grande classico ambientato nella giornata più bella dell’anno per parlare di sentimenti, famiglia, passato, presente e futuro… Canto di Natale di Guido Martina e José Colomer Fonts e Zio Paperone e il nuovo canto di Natale di Marco Bosco e Silvia Ziche raccontano la festività vissuta dallo Zione, grandioso protagonista che passa fra resistenze, illuminazioni e ravvedimenti come il suo lontano predecessore Ebenezer Scrooge. In chiusura al volume, commenti e approfondimenti inediti sulle due storie con esperti e autori. Disponibile anche nel pregiato cofanetto, anche insieme al volume Le storie di Natale di Romano Scarpa.

Acquista Topolino Gold 5 Canto di Natale Cofanetto con Volume Singolo su Amazon.it

Topolino Gold 5 Cofanetto con Due Volumi “Le Storie di Natale” + “Canto di Natale”

Autori: José Colomer Fonts, Silvia Ziche, Romano Scarpa, Marco Bosco, Guido Martina

34,90 €

A partire dal noto racconto di Charles Dickens, due storie che in tempi e modi diversi omaggiano questo grande classico ambientato nella giornata più bella dell’anno per parlare di sentimenti, famiglia, passato, presente e futuro… Canto di Natale di Guido Martina e José Colomer Fonts e Zio Paperone e il nuovo canto di Natale di Marco Bosco e Silvia Ziche raccontano la festività vissuta dallo Zione, grandioso protagonista che passa fra resistenze, illuminazioni e ravvedimenti come il suo lontano predecessore Ebenezer Scrooge. In chiusura al volume, commenti e approfondimenti inediti sulle due storie con esperti e autori.

Acquista Topolino Gold 5 Cofanetto con Due Volumi “Le Storie di Natale” + “Canto di Natale” su Amazon.it