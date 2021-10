Tramite il proprio sito ufficiale, Panini Comics ha annunciato le uscite Panini Marvel Panini Comics e Panini Disney del 7 Ottobre 2021. Segnaliamo l’uscita della raccolta della nuova serie sugli Eterni, in attesa del nuovo film Marvel Studios, la ristampa di Iron Fist: L’Arma Vivente di Kaare Andrews e il secondo volume di Klaus di Grant Morrison e Dan Mora.

Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Panini Disney del 7 Ottobre 2021

Le uscite Panini Marvel del 7 Ottobre 2021

Marvel Deluxe Iron Fist: l’Arma Vivente

Autori: Kaare Andrews

18.3X27.7, 272 pp., Cartonato, 30,00 €

Contiene: Iron Fist: The Living Weapon (2014) #1/12

Daniel Rand poteva scegliere la vita e invece ha scelto la morte… e ora ne pagherà le conseguenze! K’un-Lun è sotto attacco: riuscirà il suo protettore a farvi ritorno in tempo? Iron Fist dovrà affrontare i demoni del proprio passato, se vorrà vincere la battaglia più importante della sua vita. La saga mozzafiato che ha ridefinito Pugno d’Acciaio, scritta e disegnata da Kaare Andrews!

Daredevil 28

Autori: Chip Zdarsky, Mike Hawthorne, Marco Checchetto

17X26, 24 pp., Spillato, 3,00€

Contiene Daredevil (2019) #30

Tempi duri per il Diavolo Rosso! Mentre Elektra prende in mano la situazione a Hell’s Kitchen, Matt Murdock trova un improbabile alleato in prigione! Intanto, Wilson Fisk riceve la telefonata che tutti stavamo aspettando! Alice, l’allieva di Elektra, continua il suo addestramento! E nei vicoli dimenticati della grande città, si allunga l’ombra della Mano!

L’Incredibile Hulk di Peter David 7 – Sfumature di Verde

Autori: Justiniano, Liam Sharp, Peter David, Terry Dodson, Autori vari

17X26, 216 pp., Cartonato, 25,00€

Contiene Incredible Hulk (1968) #427/435

Continua la riproposta integrale del mitico ciclo di storie scritto da Peter David! Chiunque provi paura brucia al tocco dell’Uomo Cosa… un adagio che vale anche per l’incredibile Hulk? E ancora: il ritorno del velocissimo Speedfreek, la rabbia di Punisher e la vendetta di una delle nemesi per eccellenza del colossale alter ego di Bruce Banner: Abominio! Ciliegina sulla torta: una storia inedita con il Gigante di Giada… campione di baseball?!

Marvel Collection L’Immortale Hulk 5 – Distruttore di Mondi

Autori: Ryan Bodenheim, Jen Bennett, Al Ewing, German Garcia

17X26, 144 pp., Cartonato, 17,00 €

Contiene: Immortal Hulk (2018) #21/25

La resa dei conti tra Bruce Banner e il Generale Fortean! Il capo della Base Shadow è disposto a tutto pur di fermare l’Immortale Hulk…e Banner deve decidere che tipo di Hulk vuole essere! Un momento imperdibile del celebrato ciclo di Al Ewing e Joe Bennett!

Marvel Integrale Spider-Man di J.M Dematteis 9

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema

16X21, 96 pp., Brossurato, 4,90 €

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #180/184

Si conclude la saga Il bambino dentro, una pietra miliare illustrata da Sal Buscema! Harry Osborn inizia a perdere la ragione… e anche Spider-Man! Si ritorna all’epoca in cui gli Osborn vivevano nello stesso edificio dei Parker! Inoltre, l’origine del bambino che divenne Vermin!

Marvel Collection Eterni 1 – Solo la Morte è Eterna

Autori: Esad Ribic, Kieron Gillen

17X26, 152 pp., Cartonato, 18,00€

Contiene Eternals (2021) #1/6

Il primo volume della serie Marvel più attesa, celebrata e discussa degli ultimi anni! Per millenni, cento Eterni hanno agito nell’ombra per proteggere l’umanità da pericoli di ogni sorta, ma nulla li aveva preparati a ciò che li attende ora: il cambiamento! Un Eterno è morto, e forse a ucciderlo è stato uno di loro. Ma se le cose fossero andate diversamente? E Thanos cos’ha a che fare con tutto questo? Un team creativo stellare per le nuove avventure dei protagonisti del prossimo blockbuster dei Marvel Studios!

X-Force 18

Autori: Joshua Cassara, Benjamin Percy

17X26, 32 pp., Spillato, 3,00 €

Contiene: X-Force (2019) #21

Dopo il Gala Infernale, la routine di X-Force non può più essere la stessa ed è cancellare giunto il momento di un’importante resa dei conti! Gli esperimenti di Bestia a Terra Verde sono stati scoperti…e X-Force deve darsi da fare per rimediare! Sempre che Forge, Quentin Quire e Wolverine sopravvivano!

Le uscite Panini Comics del 7 Ottobre 2021

Klaus 2

Autori: Dan Mora, Grant Morrison

17X26, 168 pp., Cartonato, 20,00 €

Contiene: Klaus and the Witch Of Winter (2016) #1, Crisis In Xmasville (2107) #1, Klaus and the Crying Snowman (2018) #1

Ritorna la nostra versione preferita di Babbo Natale, il Klaus nato dalla fantasia delle superstar Grant Morrison e Dan Mora! In questo volume ritroviamo l’uomo che sarebbe diventato Santa Claus alle prese con tre avventure nello spazio e nel tempo, in una sequenza che scalda il cuore come le migliori favole natalizie!

Rat-Man Gigante 92

Autori: Leo Ortolani

20X27.5, 64 pp., Spillato, 3,00 €

Avete presente l’ultima edizione di Lucca Comics? Prima del Covid. Poi adesso. Con gli zombi invece di lettori. Questa è la città dei morti viventi. Che razza di posto è? Andate a ripescare Rat-Man Gigante 91, poi prendetevi anche questo. Adagio. Senza fretta. Come gli zombi.

Pac-Man – La Nascita di un’Icona

Autori: Autori vari

24X31, 340 pp., Cartonato, 45,00 €

Contiene: Pac-Man: Birth of an Icon

Amanti della cultura pop e nostalgici degli anni 80, questo è per voi! A quarant’anni dall’uscita del videogioco Namco Bandai che ha ridefinito il mondo dei cabinati e della cultura arcade, un libro che racconta tutto, ma proprio tutto, sull’iconico gioco creato dalla fervida mente del sensei Toru Iwatani. Pac-Man: la nascita di un’icona vi svelerà ogni segreto sul videogioco che ha travalicato i decenni. Con un ricchissimo apparato iconografico, un’intervista esclusiva al creatore di Pac-Man Toru Iwatani e una dettagliata bibliografia, il volume definitivo per tutti gli appassionati.

L’Arte di Far Cry 6

Autori: Autori vari

22.8X30.4, 216 pp., Cartonato, 27,00 €

Contiene: The Art of Far Cry 6

Volete sapere tutto – ma proprio tutto! – sul nuovo capitolo di Far Cry? Allora non perdete questo artbook realizzato in collaborazione con Ubisoft, ricco di immagini, informazioni e curiosità sull’affascinante Isola di Yara, sul malvagio Antón Castillo, sulle forze rivoluzionarie e molto altro ancora. Una gemma per chi ama la saga e per chi vuole scoprire i retroscena dietro la nascita di un gioco tripla A!

Le uscite Panini Disney del 7 Ottobre 2021

I Classici Disney 15 Risate da Brivido

Autori: Autori vari

14X18.6, 192 pp., Brossurato, 4,50 €

Città fantasma, dipinti maledetti, inquietanti presenze… Spaziando fra Paperopoli e Topolinia, Pietro B. Zemelo propone nel nuovo Classico Disney la sua selezione di storie e scrive il raccordo inedito creando un irresistibile mix di paura e umorismo da leggere dalla prima all’ultima pagina, riproponendoci alcuni grandi classici del brivido in stile Disney come Topolino e la vecchia “Topington” e Topolino e la notte a Val Dormigliona di Enrico Faccini e Il ritratto di Zio Paperone di Mognato-Held.

Paperfantasy 23

Autori: Autori vari

14X18.6, 144 pp., Brossurato, 4,20 €

Continua la saga di Wizards of Mickey con due nuovi episodi da far tremare i polsi: Il ritorno di Macchia Nera e Lo stregone supremo. A grande richiesta torna poi l’appuntamento con le Fantaleggende in Re Pàperon e il tesoro delle 3 chiavi, mentre in Zio Paperone e l’oro di Marte partiremo alla scoperta del Pianeta Rosso.

Topolino 3438

Autori: Autori vari

13.9X18.6, 160, Brossurato, 3,00€

Topolino 3438 + PK + Uno + Braccio Rotante e Accessori

Autori: Autori vari

13.9X18.6, 160, Brossurato, 10,90 €

Continuano le celebrazioni dedicate ai 25 anni di PK. Dopo l’edizione variant di Topolino 3407, e il cofanetto dedicato a PKNE, arriva finalmente il PK ROBOT!

Da uno studio originale di Lorenzo Pastrovicchio, trasformato in gadget dalla matita di Stefano Zanchi, prende vita un imperdibile nuova edizione del PK ROBOT: armatura, braccio multifunzione con pugno eiettabile e mazza ferrata, spara-missili posteriore, dischi eiettabili e cabina di pilotaggio utilizzabile con PK e UNO. Tuo in 2 uscite!

The Best Of Paperopoli – Paperi ai Tropici

Autori: Autori vari

13.7X19.5, 288 pp., Brossurato, 5,90€

Il “best of” ci porta questo mese nei mari più caldi, tra isolotti e avventure piratesche, galeoni e tesori nascosti. Apre il volume Zio Paperone e le perle rosse di Capitan Coccus, pubblicata per la prima volta nel settembre 2000, firmata da due grandi artisti Rodolfo Cimino e Giorgio Cavazzano. C’è poi Paperin Black e l’isola del Gatto Nero, pirata sfortunato che naviga in cerca di un leggendario tesoro.