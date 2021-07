Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 15 luglio 2021. Una settimana abbastanza scarica in cui si segnalano il 13° volume di Plunderer e il quinto di Spy x Family.

Vediamo tutte le uscite nel dettaglio!

Potete già visionare le novità Planet Manga in arrivo ad agosto 2021 grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Planet Manga del 15 Luglio 2021

Plunderer 13

di Suu Minazuki

4,90 €

L’ACTION FANTASY GIÀ DIVENTATO UN ANIME DI ENORME SUCCESSO TRASMESSO IN SIMULCAST ANCHE IN ITALIA! Nello spietato mondo di Arusier ogni persona sulla pelle ha impresso un numero che ne indica il valore e ne governa la vita. Prima di essere trascinata sottoterra nell’Abyss, Hina è incaricata dalla madre di trovare un guerriero dotato di immenso potere, l’Asso leggendario…

Seraph of the End – Guren Ichinose: Catastrophe at Sixteen 9

di You Asami, Takaya Kagami

4,90 €

IL PREQUEL DEL DARK FANTASY DI CULTO SERAPH OF THE END. Ci fu un tempo in cui a dominare il Giappone erano potenti organizzazioni segrete in guerra tra loro. Nel corso del conflitto un gruppo di adolescenti si ritrovò a sfidare il destino invocando forze occulte che mai avrebbero dovuto essere risvegliate. Questa è la storia di come il mondo venne distrutto!

Spy X Family 5

di Tatsuya Endo

4,90 €

LA MISSIONE DI TWILIGHT È APPESA A UN FILO… Disinnescare un ordigno nucleare in trenta secondi? Fermare un sanguinario serial killer? No, niente di tutto ciò. Il protagonista deve solo evitare che “sua figlia” Anya prenda un’insufficienza agli esami. Impresa impossibile?

We Never Learn 14

di Taishi Tsutsui

4,90 €