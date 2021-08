Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 19 agosto 2021. Da segnalare Akira – Nuova Edizione 6 e City Hunter XYZ Volume 1.

A seguire tutte le uscite nel dettaglio!

Akira – Nuova Edizione 6

di Katsuhiro Otomo

22,00 €

LA LOTTA PER IL CONTROLLO DI QUEL CHE RESTA DI NEO-TOKYO GIUNGE AL CULMINE. È il momento dello scontro finale tra Tetsuo e tutti coloro che si stanno opponendo a lui, a cominciare da Kaneda e Kay. L’emozionante conclusione di una pietra miliare del fumetto mondiale.

City Hunter XYZ 1

di Tsukasa Hojo

15,00 €

TORNANO RYO, KAORI, FALCON, SAEKO E TUTTI GLI ALTRI INDIMENTICABILI PROTAGONISTI DEL MITICO CITY HUNTER. Dodici massicci volumi per raccogliere tutti i 336 capitoli della saga che ha segnato gli anni 80 e 90. Arricchiscono questa nuova edizione contenuti speciali inediti. L’occasione ideale per scoprire o riscoprire un manga che ha spopolato in tutto il mondo.