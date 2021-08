Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 26 agosto 2021. Da segnalare Burn The Witch 1 e Fullmetal Alchemist Character Guide.

A seguire le uscite nel dettaglio!

Burn The Witch 1

di Tite Kubo

4,90 €

STESSA AMBIENTAZIONE DI BLEACH E DUE PROTAGONISTE FUORI DAGLI SCHEMI… ECCO LA NUOVA HIT DI TITE KUBO! La vita è già abbastanza dura per una ragazza normale. Se poi sei una strega, vivi a Reverse London e il tuo compito è tenere d’occhio i draghi… be’, le tue giornate sicuramente saranno ancora più complicate! IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Un marzo da leoni 3

di Chica Umino

7 €

Da Chica Umino, già autrice dell’eccezionale Honey and Clover, una storia che parla di crescita, delle gioie e dei dolori della vita, e dello shogi, gli scacchi giapponesi. Rei Kiriyama, diciassette anni, parteciperà alle eliminatorie di un prestigioso torneo. Un giocatore di shogi deve affrontare momenti di grande tensione e impegnarsi a fondo. Forse per un adolescente è troppo. Occorrono esperienza, flessibilità e una dura scorza. Ma solo rischiando di sbagliare si può migliorare.

Un marzo da leoni 4

di Chica Umino

7 €

Ghost Inn – La locanda di Yuna 23

di Tadahiro Miura

4,90 €

SE VOLETE SALVARLO, DOVRETE APPROFONDIRE IL VOSTRO RAPPORTO… Per sconfiggere Jonosuke Yoinozaka, da cui è stato posseduto, lo spirito di Kogarashi si immola, spazzando via con un pugno il potentissimo demone. Yuna, Sagiri, Oboro, Karura e le altre non intendono restare a guardare…