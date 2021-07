Attraverso il sito ufficiale dell’editore modenese sono state diffuse le uscite Planet Manga del 29 luglio 2021. Da segnalare l’attesissimo debutto di Blue Lock, il ritorno di Vagabond e One Punch Man e la nuova edizione di Death Note in un volume unico.

Black Clover: Il Libro dei Cavalieri

di Yuki Tabata, Johnny Onda

12,90 €

NUOVE AVVENTURE PER I CAVALIERI MAGICI DEL REGNO DI CLOVER NELLA SECONDA NOVEL DELLA HIT BLACK CLOVER. Alla base del Toro Nero non si può mai stare tranquilli. Magna e Luck vanno alla conquista di un dungeon, mentre una missione letale attende i comandanti: la cena organizzata dall’Imperatore Magico!

Blue Lock 1

di Yusuke Nomura

7,00 €

NE RESTERÀ SOLO UNO! CHI SOPRAVVIVRÀ ALL’INFERNO DEL BLUE LOCK? L’eliminazione ai Mondiali di calcio del 2018 ha confermato i limiti della Nazionale nipponica. Lo spirito di squadra non basta: per vincere bisogna far gol! Ha così inizio il folle progetto di selezione dell’attaccante più egoista, colui che realizzerà il sogno calcistico del Giappone…

City Hunter Rebirth 7

di Tsukasa Hojo, Sokura Nishiki

7,00 €

L’ORIGINALISSIMA RIVISITAZIONE DELLE STORIE FIRMATE DAL GENIALE TSUKASA HOJO. Sayuri e sua sorella Kaori sono prigioniere degli Snake Brothers, ma Ryo e JJ sono arrivati nel luogo in cui sono rinchiuse, determinati a salvarle. Per riuscirci dovranno sconfiggere l’astuto Cobra e suo fratello, l’inarrestabile Python…

Death Note – Complete Edition

di Tsugumi Ohba, Takeshi Obata

66,00 €

I DODICI NUMERI CONTENENTI LA SAGA COMPLETA DI DEATH NOTE IN UN UNICO VOLUME DI 2.400 PAGINE. Un’edizione definitiva, da collezione, arricchita da uno speciale capitolo inedito creato per l’uscita del film L change the WorLd, racchiusa in un elegante cofanetto argentato.

Drifting Dragons 9

di Taku Kuwabara

7,00 €

CHE SIA ARRIVATA LA FINE PER LA NAVE CACCIA-DRAGHI? La Quin Zaza si trova in una situazione complicata da cui non si vede via d’uscita: sta per scatenarsi una tremenda tempesta e ha di fronte a sé un gigantesco drago che sembra intenzionato ad abbatterla…

Konosuba! This Wonderful World 3

di Masahito Watari, Natsume Akatsuki, Kurone Mishima

4,90 €

LE BIZZARRE IMPRESE DI UN NEET REINCARNATOSI, SUO MALGRADO, IN UN MONDO FANTASTICO… Kazuma, accompagnato dalla divina Aqua, dall’esplosiva Megumin e dall’audace Darkness, dovrà affrontare le insidie di un dungeon maledetto e gli orrori di una casa infestata dagli spiriti. Riuscirà a cavarsela?

One-Punch Man 23

di Yusuke Murata, ONE

4,90 €

One-Punch Man 23 Edizione Variant con Sovraccoperta

di Yusuke Murata, ONE

7,00 €

NON C’È UN ATTIMO DI TREGUA PER GLI EROI PENETRATI NELLA BASE SEGRETA DELL’ASSOCIAZIONE ESSERI MISTERIOSI. Imperatorino, Zombieman, gli allievi di Atomic Samurai e molti altri eroi dovranno vedersela con i più letali avversari che abbiano mai incontrato! Ma la domanda è: quale ruolo avrà Saitama in tutto questo?

Sing “Yesterday” for Me 6

di Kei Toume

7,00 €

QUANDO ALL’IMPROVVISO TI RENDI CONTO DI NON PROVARE PIÙ QUELLO CHE SENTIVI UN TEMPO… Rikuo, diviso tra l’amore non corrisposto per Shinako e un sentimento nuovo che non riesce ancora a definire, si sente perso. E in mezzo a tutto questo smarrimento, ecco giungere un invito… IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL.

Spice and Wolf Double Edition 4

di Keito Koume, Isuna Hasekura

12,90 €

QUARTO VOLUME DELLA RIPROPOSTA “DOPPIA” DI SPICE AND WOLF. Lawrence e Holo raggiungono il villaggio di Teleo, dove sperano di trovare informazioni che permettano di capire dove si trova Yoitsu. Qui conosceranno la giovane Elsa, una ragazza poco propensa ad aiutarli…

Triage X 21

di Shouji Sato

7,00 €

Dopo aver scampato la morte più di una volta, per Arashi è giunto il momento del confronto finale. Davanti a lui c’è l’uomo chiamato D. What, colui che ha dato il via a tutta questa vicenda con un attacco terroristico a una conferenza medica internazionale. Triage X si avvia verso la sua adrenalinica conclusione!

Vagabond Deluxe 37

di Takehiko Inoue

7,00 €

UNA NUOVA IMMERSIONE NELL’INCANTO DEL GIAPPONE DEL 1600. Determinato a salvare il piccolo Iori e gli altri contadini dalla terribile carestia che ha colpito il villaggio, Musashi Miyamoto è pronto a tutto… Anche a venire a patti con il proprio destino! Dopo una lunga attesa, riecco l’atteso titolo di Takehiko Inoue.

Wotakoi – Love is Hard for Otaku 9

di Fujita

8,90 €

IL MATRIMONIO DI KOYANAGI E KABAKURA È ALLE PORTE. I preparativi fervono, ma i futuri sposi non sembrano trovarsi d’accordo sulla festa di nozze. Giurarsi amore eterno è forse inconciliabile con il dare libero sfogo al proprio orgoglio otaku?. IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO.

