Attraverso il sito ufficiale di Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen del 29 ottobre 2021. Da segnalare i nuovi numeri di Saint Young Men e Karakuri Circus.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Rw Goen del 29 ottobre

UQ HOLDER! VOL. 20

di Ken Akamatsu

€ 6,50

Mentre Nikitis tiene occupato Tota, la Senkyokan è sotto attacco. Jinbei e Juzo sono costretti a combattere tra loro, ma Jimbei riuscirà a superare l’abilità di juzo per liberarlo dal controllo di Ba’al? E, proprio nel pieno della battaglia, ricompare anche Dana, la vecchia maestra di Tota… che non è più quella di una volta I membri della UQ Holder dovranno fare fronte comune.

Food Wars L’Etoile 4

di Ito, Akitoki

€ 5,95

Kojiro Shinomiya, accompagnato da Albert, ha iniziato a lavorare come chef a Tours, l’ex capitale francese. Incoraggiato dal successo riscontrato con il suo primo cliente, decide di accettare una seconda richiesta di un amico di quest’ultimo. Purtroppo questa volta le cose non andranno così bene e Kojiro sarà vittima di commenti violenti e inaspettati da parte di un ospite…

Karneval 20

di Touya Mikanagi

€ 7,50

Karoku, fuggito dalla casa in cui era nato e cresciuto, decide di riposarsi per un po’ nella foresta di Niji. Nel frattempo sua madre, Benie, decide di recarsi in città per fare provviste. Ma c’è una terribile sorpresa ad attenderli. Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

Devils and Realist 14

di Youkihiro, Takadono

€ 6,50

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene finalmente a galla la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel suo momento più critico.

Shibuya Goldfish 11

di Hiroumi Aoi

€ 5,95

A più di 200 metri d’altezza, sulla cima di un grattacielo di Shibuya, sta per compiersi l’atto finale della guerra tra l’umanità e i misteriosi, terrificanti pesci volanti. In soli 30 minuti si deciderà il fato di tutti, sia di quelli che mangiano, sia di quelli che vengono mangiati. Il più spaventoso survival horror arriva al suo apocalittico finale.

Acquista Shibuya Goldfish 11 su Amazon.

Karakuri Circus 36

di Kazuhiro Fujita

€ 5,95

Narumi sta combattendo con tutte le sue forze per proteggere l’Istituto di ricerca contro l’epidemia di Zonapha, e l’unica speranza di salvezza per l’umanità contro la malattiza Zonapha: la cura sperimentale denominata “Harry”. Ma, di fronte a lui, si para un terrificante nemico che sembra immune ai suoi attacchi…

Acquista Karakuri Circus 36 su Amazon.

Oggi sono in ferie 13

di Mari Fujimura

€ 6,50

Hanao e Tanokura sono ormai vicinissimi al momento fatidico che sancirà la loro unione. Ma i dubbi e gli imprevisti sembrano non finire mai. O forse… L’ultimo, dolcissimo volume di una meravigliosa storia d’amore.

Acquista Oggi Sono in Ferie 13 su Amazon.

Teiichi High School 14

di Husamaru Furuja

€ 6,95

Teiichi Akaba è pronto ad affrontare la nuova elezione a Presidente del Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Kaitei. Nonstante il suo migliore amico, Mitsuaki, sia stato sottoposto a un vero e proprio lavaggio del cervello e adesso supporti il suo avversario Otaka, Teiichi è pronto a qualunque cosa pur di ribaltare un esito che sembra vederlo sconfitto in partenza. Si decide il destino del protagonista di questa incredibile storia del maestro Furuya!

Acquista Teiichi High School 14 su Amazon.

Saint Young Men 19

di Nakamaru Hikaru

€ 6,95

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune. In questo volume, i nostri due protagonisti dovranno far fronte comune contro la tentazione più forte e irresistibile di tutte: YouTube!

Acquista Saint Young Men 19 su Amazon.

Nobody Knows 3

di Lee Hyeon Sook

€ 6,95

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti? Inizia così una miniserie piena di suspense e mistero.

Acquista Nobody Knows 3 su Amazon.

Mogumi Plus Senki 11

di Eri Sakondo

€ 4,50

Yuki esce finalmente vincitore dallo scontro con Sakuraoni. Allo stesso tempo, ha inizio l’attesissimo Festival Culturale della Scuola Aitan! Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp. Da non perdere

Xenoglassia 2

di Song Chi Hoon

€ 6,95

L’impero Landi è forte e prosperoso, ma non è stato sempre così. In passato ha combattuto una temibile guerra contro il Signore del Caos, un potentissimo stregone, aiutato dal Signore dei Cavalieri, che ha mandato più della metà dell’impero in rovina. Dopo la vittoria dell’impero e l’esecuzione del Signore del Caos, l’imperatore ha portato tutte le ragazze che hanno il potenziale per divenire streghe nella scuola San Gloria, per controllarle. Una studentessa di nome Liz attira l’attenzione di tutti e l’esercito imperiale si propone di eliminarla prima che diventi un grave pericolo… Continua la bellissima avventura fantasy magistralmente disegnato da SONG Chi-Hoon.

Devils and Realist 15

di Youkihiro, Takadono

€ 6,50

William scopre cosa sta succedendo negli inferi e nei reami celesti quando Kevin appare con un ferito Michael. E viene finalmente a galla la verità sulla morte dei genitori di William, mentre la storia entra nel suo momento più critico.

Acquista Devils and Realist 15 su Amazon.