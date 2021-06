Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore 10 giugno/17 giugno 2021. Da segnalarsi i volumi Io Sono Mister No, L’inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri e Dylan Dog – Johnny Freak. Seconda uscita per la collaborazione fra SBE e CMON con il volume CTHULHU – DEATH MAY DIE – ANCHE LA MORTE PUÒ MORIRE!

Potete già recuperare le novità Sergio Bonelli Editore di luglio 2021 dal nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore 10 giugno/17 giugno 2021

Martin Mystère 376 – Come ai vechi tempi

di Recagno Carlo, Grimaldi Fabio e Alessandrini Giancarlo (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 96 pagine, € 4.40

Qualcosa spinge Martin Mystère a ripercorrere il suo passato, fatto di successi, sconfitte, trionfi e tragedie. Quale “mystero” resta ancora da scoprire? E che cosa si nasconde dietro un artefatto appena arrivato a New York dal Giappone? Il Detective dell’Impossibile dovrà attingere a tutto il suo coraggio per trovare la forza di affrontare il futuro…

Io sono Mister No

a cura di Luigi Mignacco

18,5 x 25, colore, C., 384 pagine, € 30

Dove non arrivano gli altri aerei, arriva il piccolo Piper di Mister No. Il suo lavoro è accompagnare i turisti nei cieli del Brasile, fin nei più sperduti territori dell’immensa foresta amazzonica. Ma chi è Mister No? E come ci è finito, in quella che alcuni chiamano “l’ultima frontiera della civiltà”? Sempre pronto a schierarsi dalla parte dei più deboli, Mister No finisce spesso coinvolto in situazioni pericolose per cause indipendenti dalla sua volontà, anche se è lecito pensare che sia lui a cercarsi i guai, assecondando il proprio spirito generoso. È impulsivo e passionale, ma dietro la sua rabbia c’è sempre un principio morale: non accetta le ingiustizie del mondo, e la sua abitudine di dire “no” a ciò che non gli piace finisce per essere il Leitmotiv di tante avventure. Scopri chi è lo spericolato pilota Jerry Drake, da tutti conosciuto come Mister No! Il ritratto del personaggio creato da Guido Nolitta in un avvincente racconto in prima persona.

Acquista Io sono Mister No su Amazon.

L’inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri

di Barbieri Paolo

22 x 30 cm, colore, C., 144 pagine, € 24

Nel settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, torna in libreria L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri! Questa nuova edizione pubblicata da Sergio Bonelli Editore affianca ai disegni originali del 2012 una serie di nuove tavole che vanno a completare i canti non illustrati nella prima versione. Ogni illustrazione è accompagnata dalle terzine cui è ispirata e il tutto è incorniciato da una nuova veste grafica che rende questa edizione ancora più unica e imperdibile!

Acquista L’inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri su Amazon.

Le Storie 104 – Billy the Kid

di Albertarelli Rino

16×21 cm, b/n, B., 112 pagine

Billy the Kid, il più giovane, e forse il più celebre, tra i fuorilegge del Vecchio West torna in vita nella superba ricostruzione biografica che Rino Albertarelli seppe realizzare tanti anni fa. Un ritratto tanto realistico e dettagliato quanto ricco di tensione e avventura, che vi farà riscoprire ancora una volta l’oscura magia di un intramontabile leggenda…

Speciale Cico 28 – Provaci ancora, Cico

di Burattini Moreno,Voltolini Stefano, Verni Marco, Cassaro Gaetano, Cassaro Gaspare e Verni Marco (copertina)

di 16×21 cm, b/n, B., 128 pagine

Incontrando al trading post di Pleasant Point il giornalista Keith Hauser che lo intervista, Cico racconta alcuni divertenti e episodi della sua vita. Scopriamo così la storia del primo incontro fra Zagor e Drunky Duck e quella delle origini del Going-Going, in una girandola di gag e di battute.

Zagor Classic 28 – La capanna sulla scogliera

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno e GFB comics (colori)

16×21 cm, colore, B., 80 pagine

Zagor e Cico, di ritorno a Darkwood, vengono quasi travolti da una diligenza! Gli occupanti del carro non sono normali passeggeri, ma pericolosi furfanti, e lo Spirito con la Scure si trova ad affrontare una minaccia inaspettata! Tempo dopo, sulla pista per Yorktown, i Nostri vengono informati della misteriosa sparizione nel nulla di alcuni operai cinesi. La stessa sorte sembra capitata ai rifornimenti di Steve Mac Call, un mercante amico di Zagor…

DYLAN DOG OLDBOY 7

di Contu Gabriella, Enna Bruno, Montanari Giuseppe, Grassani Ernesto, Mandanici Patrizia e Cestaro Gianluca, Cestaro Raul (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 192 pagine

Quando il mostro è in vacanza: Dylan è trascinato in vacanza dall’infaticabile, atleticissima fidanzata Bambi nella ridente località montana di Sweetland. Ad attendere l’Old Boy, oltre a un’infinita serie di prove venate di involontaria comicità, una serie di figure d’incubo che sembrano celarsi in agguato dietro ogni angolo…

Voci dal fondo: L’inquilino di Craven Road si risveglia intontito in un ambiente fetido e maleodorante. Si trova in una nave cargo in navigazione in pieno oceano. Ma cosa ci fa lì e come ci è finito? Per di più, con una siringa infilata nella vena? Dylan lo scoprirà in un drammatico crescendo di eventi mozzafiato, solcando le profondità degli abissi marini…

Tex Nuova Ristampa 407 – Il Diavolo della Serra

di Boselli Mauro, Marcello Carlo Raffaele e Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 112 pagine

Sventato un agguato degli uomini di Narvaez nell’arido deserto della Sonora, Tex, Pat Mac Ryan e Novak arrivano sulla Sierra Negra, covo dell’infernale Diavolo Rosso, che domina i suoi con la paura e la superstizione, tenendo segregate le indiane rapite dalla riserva navajo! Willer cade prigioniero di Narvaez e viene ingabbiato sotto il sole rovente. Mentre anche gli altri vengono catturati, l’indomita Luna uccide uno dei suoi carcerieri, moltiplicando, con il suo atto di coraggio, la forza di Aquila della Notte e dell’irlandese, che si liberano e fanno giustizia del selvaggio Yaqui!

Nathan Never 361 – L’ultimo Volo

di Medda Michele, Denna Simona e Giardo Sergio (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 96 pagine

I Freebirds sono giovani vagabondi che rifiutano di integrarsi; vivono in totale libertà, sfrecciando nei cieli delle metropoli con le loro tute alari. Adesso, però, qualcuno ha incominciato a ucciderli e a farne sparire i corpi. Nathan e Legs indagano in un mondo che s’illude che la libertà non abbia un prezzo…

DYLAN DOG – JOHNNY FREAK

di Marcheselli Mauro, Sclavi Tiziano, Venturi Andrea, Casertano Giampiero, Stano Angelo (copertina) e Studio Ram (colori)

19 x 26 cm, colore, C., 208 pagine, € 24

C’è una cantina, sul fondo della notte, che ha le pareti illuminate da mille affreschi e dai colori della fantasia. È la casa di Johnny Freak, Johnny senza gambe, Johnny sordomuto e abbandonato al suo silenzio. Chi lo ha ridotto così? Dietro ai suoi occhi si legge un oceano di tenebra. In un unico volume a colori, le due storie di Tiziano Sclavi (su soggetti di Mauro Marcheselli) dedicate a uno dei personaggi più amati dell’universo di Dylan Dog: lo sfortunato ragazzo al centro di una storia di solitudine e orrore che solo l’amicizia con l’Indagatore dell’Incubo saprà in parte riscattare, ma senza poterne modificare il tragico destino.

Acquista DYLAN DOG – JOHNNY FREAK su Amazon.

CTHULHU – DEATH MAY DIE – ANCHE LA MORTE PUÒ MORIRE!

di Enoch Luca, Vietti Stefano, Crosa Riccardo, Paoloni Simone e Francescutto Paolo (colori) e Kopinski Stefan (copertina variant)

17 x 26 cm, colore, C., 144 pagine, € 21

Cupe nubi oscurano il sole e orride creature si aggirano per la Miskatonic County. L’orfanotrofio di Last Hope è stretto d’assedio e l’unica speranza di salvezza risiede tra le pagine di un libro di incantesimi che uno sparuto gruppo di eroi si mette in viaggio per cercare. Il tempo stringe. La via è senza luce. Loro sono ovunque. L’incubo aspetta e sogna nel profondo.

Acquista CTHULHU – DEATH MAY DIE – ANCHE LA MORTE PUÒ MORIRE! su Amazon

Acquista CTHULHU – DEATH MAY DIE – ANCHE LA MORTE PUÒ MORIRE! Variant Cover su Amazon.