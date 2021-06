Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore 26 giugno/02 luglio 2021. Da segnalare la nuova edizione di Senzanima Vol. 1 – Guerra, Dylan Dog 418 (primo albo che farà incontrare l’Indagatore dell’Incubo con Vasco Rossi, trovate in questo nostro articolo tutti i dettagli) e il quinto e finale volume di K-11.

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Trovate le uscite Sergio Bonelli Editore 18 giugno/25 giugno 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore 26 giugno/02 luglio 2021

Tutto Tex 603 – Faccia di cuoio

di Boselli Mauro, Torricelli Marco e Claudio Villa (copertina)

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Giunti a Sacramento, in California, in compagnia di alcuni cowboys del ranch Triple X, Tex e Carson si trovano coinvolti in un losco intrigo, tra furti di bestiame e tentati linciaggi. L’ambiguo ranchero Dave Ryan cerca di far ricadere la colpa di tutto sugli indiani Modoc, che abitano sulle vicine montagne e che sono guidati da un misterioso individuo dal volto sempre celato da una maschera di cuoio…

Dylan Dog 418 – Sally

di Barbato Paola, Roi Corrado, Cavenago Gigi e De Tommaso Fabrizio (copertina)

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Dylan Dog è in subbuglio nell’indagare e districare gli ingarbugliati fili dell’esistenza di “Sally”! Un imperdibile albo speciale ispirato alla canzone “Sally” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. In più, 16 pagine extra con una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco, i testi della canzone cui si ispira l’episodio, l’editoriale di Michele Masiero e uno scritto di Tiziano Sclavi e uno di Davide Bonelli.

Senzanima Vol. 1 – Guerra

di Enoch Luca, Vietti Stefano, Alberti Mario, Andres Mossa (colori)

80 pagine – 22×30 cm, col., cartonato

Senzanima. Guerra è la nuova edizione del volume che ha dato il via al racconto dei giorni in cui il giovane Dragonero, fuggito da casa, si unisce alla famigerata compagnia mercenaria conosciuta come “i Senzanima” e inizia a viaggiare e combattere in lungo e in largo per i territori imperiali durante il periodo dei Tumulti. Scritta da Luca Enoch e disegnata da Mario Alberti, questa storia rappresenta il capitolo iniziale di una serie amatissima non solo dai fan di Dragonero.

K-11 – Volume Quinto

di Casali Matteo, Landini Stefano, Mammucari Emiliano (copertina) e Mascolo Fabiana (colori)

72 pagine – 22×30 cm, col., cartonato

Nella “terra dei liberi”. In America, lontano da quella rivoluzione in cui ha creduto, dove libertà e giustizia dovrebbero essere garantite a tutti. È qui che Karl ha trovato una nuova casa e dato alla sua famiglia un futuro luminoso. Ma non privo di ombre. Nuove identità e vite riscritte ad arte per ingannare i vicini di casa di un uomo atomico venuto da un paese nemico e che vede la libertà promessa farsi piccola, mentre paga il prezzo della sua seconda vita, diventando servo della nazione che di quella stessa libertà fa il suo vanto e la sua ragion d’essere. Mentre il mondo si fa sempre più piccolo e pericoloso, Karl sarà costretto a decidere fino a dove è pronto a spingersi per meritare il suo posto nella “patria dei coraggiosi”. E combattere per una bandiera che non è più la sua.

Potete già recuperare le novità Sergio Bonelli Editore di agosto 2021 dal nostro articolo dedicato.

Julia 274 – Ne Uccide più la Penna…

di Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio, Marinetti Antonio, Spadoni Cristiano (copertina)

116 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Le sorelle Corinne e Peggy sotto le spoglie di rassicuranti zie celano con abilità il loro animo malvagio. Le due hanno invitato nella loro dimora una coppia di scrittori di romanzi gialli, moglie e marito, che da ospiti si sono ritrovati prigionieri. E chissà quale destino hanno in serbo per loro le due arzille vecchiette…

Zagor 672 – Il Presagio

di Rauch Jacopo, Della Monica Raffaele, Piccinelli Alessandro (copertina)

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Un tetro castello apparso tra le nebbie della palude; un cimitero le cui lapidi riportano scolpiti i nomi di alcuni dei più cari amici di Zagor; una minacciosa figura avvolta da un mantello. Queste sinistre visioni e una preoccupante lettera giunta dall’Europa convincono Zagor della necessità di far visita al dottor Metrevelic. Il barone Rakosi è tornato? Zagor troverà la risposta a Bergville, il villaggio sui Monti Superstizione dove lui e il barone si affrontarono tanti anni or sono e dove il vampiro ha deciso di lanciargli il suo nuovo guanto di sfida.

Tex Classic 113 – I Monti della Luna

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, Muzzi Virgilio, GFB Comics (colori)

64 pagine – 16×21 cm, col., brossurato

L’inevitabile scontro è ormai vicino… centinaia di guerrieri Navajos, Hopi e Chiricahuas galoppano verso il villaggio di Piccola Volpe, pronti a battersi al fianco di Aquila della Notte per spazzare via una volta per tutte Amaxos, le mummie azteche e gli agguerriti Yaqui loro difensori!

Dampyr 256 – Operazione Messiah

di Boselli Mauro, Rosenzweig Maurizio, Riboldi Enea (copertina)

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato