Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 06 al 12 dicembre 2021. Da segnalare il volume Nathan Never – L’uomo che sfidò la morte e Color Zagor 14.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 06 al 12 dicembre 2021

07 dicembre

Tex 734 – La campana nella nebbia

di Boselli Mauro, Bruzzo Giovanni, Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, B.

Dawn è nelle mani dello spietato cacciatore Tornuak, che sogna la vendetta contro l’orso mostruoso che sterminò la sua famiglia… Tex e i suoi pards lottano contro il tempo per salvarla e raggiungere il resto della spedizione britannica… E intanto il capitano Bailey e i suoi vedono un miraggio e odono il rintocco di una campana misteriosa. Chi li attende nella gelida nebbia? Esistono davvero i Mahaha, pallidi e demoniaci spiriti del ghiaccio?

09 dicembre

Nathan Never – L’uomo che sfidò la morte

di Serra Antonio, Di Clemente Paolo, Vercelli Gino (copertina)

16×21 cm, b/n, 464 pagine, B.

La morte in circostanze poco chiare dell’autrice di fumetti Theresa Maddox, e lo straordinario esperimento a cui si sottopone William Campbell, sinistro proprietario di una multinazionale legata alle tecnologie più innovative e futuribili, portano Nathan Never a confrontarsi con un essere spaventoso i cui scopi sono oscuri: l’Uomo Quantico! Una lunga saga di fantascienza pura, per la prima volta raccolta in volume, che pone al centro delle avventure di Nathan Never il concetto di probabilità e le sue implicazioni nell’universo quantistico. Contiene gli episodi “L’uomo che sfidò la morte” e “Universi paralleli”.

Morgan Lost Scream Novels 6 – La paziente 71

di Chiaverotti Claudio, Maresca Luca, De Tommaso Fabrizio (copertina)

17×23, b/n, 64 pagine, B.

Chi è la giovane donna nella stanza del Sigmund Freud Institute? È arrivata lì da bambina, strappata dagli artigli di un Babau, ma nessuno ha reclamato la sua scomparsa. Non ha mai detto una parola, non è mai uscita dalla sua camera, nessuno è venuto a trovarla. Intorno a lei le persone muoiono, ferocemente. Chi è la paziente 71? E perché Wallendream l’ha rapita?

Dragonero il Ribelle 26 – Le fiamme della rivolta

di Enoch Luca, Vietti Stefano, Barbieri Luca, Rizzato Francesco, Bonesso Diego, Itri Marco, Ceregatti Ludovica, Pagliarani Gianluca (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Con Nahim alla propria guida, Ian e compagni non sono più ribelli bensì combattenti per la libertà che mirano a destituire l’usurpatore Leario. È giunto il momento di agire con fermezza per liberare l’Erondár dal giogo impostogli dalla Signora delle Lacrime… e chi meglio di Ausofer, stratega dalla mente brillante, può orchestrare le prime mosse del contrattacco?

10 dicembre

Martin Mystère 382 – Gli spiriti del Natale

di Lotti Enrico, Mainardi Alessandro, Sforza Antonio, Alessandrini Giancarlo (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Il venticinque dicembre si avvicina, ma, quest’anno, per le strade di New York e del resto del mondo non si vede traccia di luminarie, addobbi a tema, gente che fa shopping carica di regali. Non solo nessuno sembra interessato a celebrare il Natale, ma pare che una festività del genere non sia mai esistita. Chi l’ha cancellata e perché? Solo Martin Mystère può trovare la risposta, partendo per un’indagine che lo condurrà a confrontarsi con un insolito antagonista, apparentemente invincibile.

Color Zagor 14 – Il ritorno di Lapalette

di Testi Francesco, Chiarolla Alessandro, GFB Comics (colori), Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 128 pagine, B.

Il Conte di Lapalette, ladro gentiluomo vecchio amico di Zagor, penetra nella villa del misterioso dottor Warren, a Chicago, e scopre un segreto mortale, incrociando la sua strada con quella di Zagor giunto in città sulle tracce di alcune ragazze indiane rapite. Altre ragazze, del resto, sono scomparse nei mesi precedenti fra i bassifondi cittadini. Warren ha al suo servizio una banda di criminali che cercano di fermare lo Spirito con la Scure alla ricerca della verità, in un susseguirsi di scontri e inseguimenti.

11 dicembre

Le Storie 110 – Judas

di Missaglia Ennio, Missaglia Vladimiro

16×21 cm, b/n, 112 pagine, B.