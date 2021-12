Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 13 al 19 dicembre 2021. Da segnalare l’esordio della nuova serie da libreria Nero, la strenna natalizia con la prima storia di Zagor in formato deluxe e l’esordio di Il Metodo del Coccodrillo di Maurizio De Giovanni.

14 dicembre

Zagor – La foresta degli agguati

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno

28×37 cm, b/n, 168 pagine, cartonato

Za-Gor-Te-Nay, lo Spirito con la Scure, compie sessant’anni! Il celebre personaggio creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, amato da generazioni di lettori, non perde il suo smalto e la sua capacità di emozionare. Per celebrare questo importante anniversario, presentiamo in un volume di grande formato la prima storia di Zagor a partire da nuove scansioni delle tavole originali di Ferri per una versione a stampa di altissima qualità.

Dylan Dog Oldboy 10

di Carlo Ambrosini, Alberto Ostini, Paolo Bacilieri

16×21 cm, b/n, 192 pagine, brossurato

Dylan è alle prese con uno scrittore dall’identità frantumata tra mille percezioni, mille personaggi, mille paesaggi. Ma qual è il suo rapporto con Melissa, una bellissima prostituta che si rivolge all’Oldboy perché la liberi dalla persistente apparizione di uno spettro?

Rosso Natale: A Londra è un Natale di sangue, quando i tradizionali ritrovi e festeggiamenti familiari lasciano il posto a forzati, sadici, mortali giochi di società, sui quali indaga l’Inquilino di Craven Road. A orchestrare il tutto è una figura che si cela dietro il travestimento di un macabro Santa Claus…

Zagor Classic 34 – Gli adoratori del sole

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno, GFB Comics (colori)

16×21 cm, colore, 80 pagine, brossurato

Zagor e Cico, presso la villa-museo di Kenneth, fanno la conoscenza di Bat Batterton, detective che protegge la preziosa collezione. Dopo l’ennesimo furto, seguono le tracce dei ladri, ma vengono catturati e portati al cospetto di Krebs, folle archeologo che sfrutta gli indiani per ricostruire un suo personale antico Egitto!

15 dicembre

Tex Nuova Ristampa 476 – L’uomo venuto dal fiume

di Nizzi Claudio, Civitelli Fabio, Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, brossurato

Carson e Kit Willer cercano Tex, rifiutandosi di crederlo morto nella piena del Puerco River. E infatti il pard è in salvo, nel ranch della vedova Sydor, il cui marito era stato ucciso giorni prima dai ribelli di Orso Veloce. Eliminato in duello Sciacallo Danzante, uno dei capi della rivolta che si era presentato alla fattoria per completare lo sterminio, Tex apprende che è il mercante Overend ad armare i Navajos. E mentre Piccolo Falco e Carson si recano a Gallup ad agguantare il trafficante, Tex torna alla riserva, per punire l’infame stregone Yanado!

16 dicembre

Il Metodo del Coccodrillo

di De Giovanni Maurizio, Di Virgilio Alessandro, Bertolotti Massimo, Bigliardo Daniele (copertina)

19,5×26 cm, colore, 160 pagine, cartonato

Uno spietato killer si aggira per le strade di Napoli. I giornali lo hanno soprannominato il Coccodrillo perché, dopo aver ucciso le sue vittime, non trattiene le lacrime. Sulle tracce di quest’assassino abituato ad agire nell’ombra si mette l’ispettore Giuseppe Lojacono, appena trasferito dalla Sicilia per punizione. Un pentito lo ha accusato di aver collaborato con la mafia e lui ha perso ogni cosa: il lavoro, la moglie, la figlia. Sarà il suo talento per le indagini a permettergli di rientrare in gioco.

Dragonero Senzanima 8 – Tregua

di Enoch Luca, Vietti Stefano, Calcaterra Ivan, Francescutto Paolo (colori), Alberti Mario (copertina)

22×30 cm, colore, 80 pagine, cartonato

Merovia, dopo il lungo e sanguinoso assedio, si è arresa e ha aperto le sue porte all’esercito imperiale, risparmiandosi un umiliante saccheggio, con grande disappunto dei mercenari che già pregustavano il bottino che ne sarebbe derivato. I Senzanima si muovono in una città che riprende la vita normale, ma non li vuole. E, dietro una facciata di apparente cortesia, cela congiure e intrighi per eliminare gli odiati conquistatori.

Julia – Nel paese dei Burattini

di Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio, Soldi Marco, Spadoni Cristiano (copertina), Merli Matteo (colori)

22×31 cm, colore, 144 pagine, cartonato

Un viaggio in Italia con il suo innamorato Ettore, un giro tra le colline toscane, un incontro forse casuale, o forse no, offrono a Julia l’occasione per entrare in un mondo fantastico, popolato dai personaggi del celebre romanzo di Collodi. Ma Julia è pur sempre una valente criminologa, e il suo intuito saprà esserle utile anche nella delicata indagine nella quale si trova coinvolta, per salvare il mondo della fiaba da cinici affaristi pronti a tutto pur di soddisfare la propria avidità… A 140 anni dalla prima pubblicazione di Pinocchio, un’inedita storia di Julia per celebrare questo capolavoro della letteratura. Una storia sospesa tra incubo e realtà, tra mondo criminale e mondo della fantasia, che è anche un omaggio all’arte di narrare.

Nero Volume 1 – Così in terra

di Mammucari Emiliano, Mammucari Matteo, Saponti Luca (colori)

22×30 cm, colore, 80 pagine, cartonato

Due uomini portano sulla pelle il marchio delle proprie ossessioni. Uno arabo, uno cristiano. Entrambi esseri umani. Emiliano Mammucari, di nuovo in coppia con il fratello Matteo dopo l’esperienza della miniserie Orfani: Terra, dà vita a una saga avventurosa in più volumi. Sullo sfondo storico delle Crociate si muovono le vicende dei nostri personaggi, che mescolano elementi dell’immaginario favolistico mediorientale – geni, spiriti, magia ancestrale – al mondo cupo e avventuroso del medioevo cristiano, con battaglie campali, epiche sfide, condottieri, monaci, trafficanti e giovani paladini in cerca di fortuna.

17 dicembre

Speciale Nathan Never 32 – Ricatto alla città

di Medda Michele, Corbetta Silvia, Giardo Sergio (copertina)

16×21 cm, b/n, 128 pagine, brossurato

Un feroce atto terroristico con un gas velenoso nella linea metropolitana scuote la Città. Colui che rivendica l’attentato minaccia di colpire di nuovo a meno che non gli venga versata un’enorme somma di denaro. Ma perché si presenta in video con le sembianze di Lucignolo, il ragazzino terribile che trascina Pinocchio sulla cattiva strada? E sono davvero i soldi il suo reale obiettivo? Nathan e Legs lo scopriranno solo tra le mura di Viktrongrad, il cuore dell’impero del misterioso magnate Maksim Viktorov, che nasconde un terribile segreto…

Tex Classic 125 – Tex chiude il conto

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, Muzzi Virgilio, GFB Comics (colori)

16×21 cm, colore, 64 pagine, brossurato

L’arrivo di Tex con i soldi delle paghe blocca sul nascere una rivolta ai cantieri della Southern grazie anche all’aiuto dell’irlandese Pat, che ritrova tra i lavoranti. Scampati ad un agguato ordito da Jeff Colter, i due pards si gettano al suo inseguimento, decisi a scoprire i veri mandanti dei sabotaggi. Nel frattempo il farabutto mette al corrente i fratelli Mortimer, proprietari della ferrovia concorrente, di quanto accaduto ai quali, per tentare di farla franca, non resta che rivolgersi ai ribelli Apache di El Cuervo!

18 dicembre

Nathan Never 367 – Olympus

di Medda Michele, Bergamo Massimiliano, Giardo Sergio (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, brossurato

Olympus è il quartiere più ricco della città, un’enclave superesclusiva del Settimo livello. Drea vi si è introdotta di nascosto, in cerca dell’assassino della sua amica Charlene. Nathan e Legs invece cercano Drea, senza sapere che le ricerche li condurranno sulle tracce di quello che non è un comune criminale… E neppure un comune mortale!

Tex Willer 38 – Il prezzo della libertà

di Giusfredi Giorgio, Valdambrini Fabio, Dotti Maurizio (copertina)

16×21 cm, b/n, 64 pagine, brossurato