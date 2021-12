Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 20 al 26 dicembre 2021. Nella settimana che comprende il Natale sono soltanto due le uscite targate Sergio Bonelli Editore ed entrambe da edicola: si tratta del secondo numero della miniserie Nick Raider Le Nuove Indagini e lo Speciale 21 di Mister No.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 20 al 26 dicembre 2021

21 dicembre

Speciale Mister No 21 – Regalo di Natale

di Mignacco Luigi, Diso Roberto, Valdambrini Fabio (copertina)

16×21 cm, b/n, 132 pagine, B.

Anche nella calda, umida, piovosa Amazzonia sta per arrivare il Natale. Ma Mister No non ha tempo per festeggiarlo: una cliente gli chiede di rintracciare il fratello scomparso. Fra biechi garimpeiros e selvaggi indomiti, ambigui missionari e latifondisti spietati, Jerry Drake dovrà scoprire chi è veramente quel giovane americano che si è perduto nell’Inferno Verde.

Io sono Mister No è un volume decisamente peculiare per la forma e ottimamente pensato e realizzato sia graficamente che editorialmente tuttavia non è una lettura adatta magari ad un neofita che è alla ricerca delle “migliori storie di Mister No” trovandovi qui una esauriente presentazione la cui forma mista di prosa e fumetto potrebbe risultare ostica. Per i fan del personaggio invece un acquisto obbligato.

26 dicembre

Nick Raider Le Nuove Indagini 2 – Agguato al porto

di Rigamonti Davide, Jannì Mario, Raho Rosario (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.