Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 23 al 30 agosto 2021. Da segnalare numerose proposte da libreria fra ristampe ed inediti: Julia – Per un mondo migliore, Orfani Terra – A proposito del futuro, Il Confine Vol. 7 – Chi non ha paura? e Tex – Il passato di Tiger Jack.

Nathan Never Missione Giove 4 – Viaggio infinito

di Vigna Bepi, Bertolini Max, Bonazzi Germano e Zoni Ivan (copertina)

16×21, 96 pagine, b/n, brossurato

Solomon Darver viene rapito da tre sconosciuti che lo sottopongono a un serrato interrogatorio sulle attività̀ svolte nella base militare da cui è partita l’Overgate, l’astronave che ha condotto Nathan Never e i compagni sull’orbita di Giove. Il racconto di Darver si intreccia con una serie di avvenimenti che fanno luce su un intrigo secolare in cui è coinvolto Mister Alfa e che aprono ampi squarci sul futuro della Terra e dell’Agente Alfa!

Attica 3 – Il dono

di Bevilacqua Giacomo Keison

17×23, 80 pagine, b/n, brossurato

Julia – Per un mondo migliore

di Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio, Marinetti Antonio e Spadoni Cristiano (copertina)

16×21, 40 pagine, b/n, brossurato

Mossa da un improvviso desiderio di vivere in un mondo più pulito, Julia Kendall abbraccia lo spirito ecologista acquistando un’auto elettrica e mettendo a riposo la sua amata-odiata Morgan, l’auto d’epoca così spesso al suo fianco. Il nuovo mezzo, dotato di incredibili e modernissime tecnologie, la accompagnerà, e avrà anche un ruolo importante, durante alcune drammatiche indagini che ruotano intorno a Goldwater, di solito una placida località termale, almeno finché un delitto non ne turba la tranquillità…

Orfani Terra – A proposito del futuro

di Mammucari Emiliano, Mammucari Matteo, Masi Giovanni, Uzzeo Mauro, Genovese Luca, Mammucari Emiliano (copertina) e Saponti Luca (colori)

19.5×26, 156 pagine, colore, cartonato

«Non si può ragionare con voi giovani, avete tutti lo stesso problema. Siete convinti di avere un futuro.» Superato il muro e giunti alle porte della Città delle Luci, Max, Cain e Miranda non trovano il paradiso che speravano: un gruppo di signori della guerra, i Colonnelli, ha occupato l’ultimo spazioporto esistente, in attesa di salpare verso Nuovo Mondo… Dopo l’uscita del volume Terra – Dalla cenere, che raccoglie la quarta stagione dell’universo fantascientifico di Orfani, arriva ora lo Speciale che prosegue e conclude l’avventura dei giovani sopravvissuti.

Il Confine Vol. 7 – Chi non ha paura?

di Masi Giovanni, Uzzeo Mauro, Contarini Emanuele, Cannucciari Bruno, Ceccotti LRNZ Lorenzo (copertina) e Matera Adele (colori)

22×29.7, 80 pagine, colore, cartonato

Le analisi della scientifica mettono la parola fine al caso dei ragazzi scomparsi, ma Laura Denti non è pronta a mollare l’indagine. Quando, però, diventa chiaro che la sua presenza non è più vista di buon occhio, Laura capisce che c’è una sola persona di cui si può fidare: Antoine Jacob. E intanto, accompagnata dalla nebbia che scende a valle, la paura serpeggia tra gli abitanti del piccolo paese alle pendici della Montagna con gli Squarci…

Tex – Il passato di Tiger Jack

di Nizzi Claudio, Ticci Giovanni e GFB Comics (colori)

19×26, 352 pagine, colore, cartonato

Classic Tex 117 – Linciaggio!

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, Muzzi Virgilio e GFB Comics (colori)

16×21, 64 pagine, colore, brossurato

Tutto Tex 605 – Alto tradimento

di Nizzi Claudio, Rossi Rossano e Villa Claudio (copertina)

16×21, 112 pagine, b/n, brossurato

Per svelare il complotto che si nasconde dietro la scomparsa del generale Davis, Tex e Carson cavalcano verso il confine messicano, tentando di seguire le tracce dell’unico testimone rimasto, il sergente Dagan. Ma qualcuno ha deciso che i due rangers non dovranno arrivare vivi a destinazione: una banda di desperados, reclutati dal generale Carrozo, è pronta a preparare per i pards un biglietto di sola andata per l’inferno!