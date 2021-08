Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 31 agosto al 5 settembre 2021. Da segnalare l’ultimo albo di Dylan Dog che omaggia Vasco Rossi, l’ultimo Tex Willer extra e i due volumi brossurati da libreria dedicati a Julia e Mister NO.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 31 agosto al 5 settembre 2021

31 agosto

Dylan Dog 420 – Jenny

di Baraldi Barbara, Furnò Davide, Cavenago Gigi & De Tommaso Fabrizio (copertina)

16×21 cm, b/n, 116 pagine, B.

Dylan Dog si sveglia in una stanza spoglia, buia, senza alcuna apertura. Non sa come ci è arrivato, né come uscirne, ma avverte la voce flebile, dall’altra parte del muro, di Jenny, prigioniera come lui in quel luogo ostile in cui perfino lo scorrere del tempo perde di significato. L’unica cosa che sembra avere senso è arrendersi e dormire, per lasciarsi morire. Un imperdibile albo speciale ispirato alla canzone “Jenny” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. In più, 16 pagine extra con una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco e i testi della canzone cui si ispira l’episodio.

01 settembre

Julia 276 – E la signora Delaney scomparve

di Berardi Giancarlo, Calza Lorenzo, Ignazzi Marianna, Spadoni Cristiano (copertina)

16×21 cm, b/n, 116 pagine, B.

Myriam Delaney, ospite della Fair Mansion e amica di nonna Lillian, è misteriosamente scomparsa. Al cellulare non risponde, vestiti e valigia sono al loro posto. Ultimamente era distratta, taciturna, con la testa altrove. Dai tabulati telefonici, Julia risale al numero di un detective privato di dubbia onestà. Perché la signora Delaney l’aveva contattato? E il motivo della scomparsa ha forse a che fare con quell’investigatore?

02 settembre

Zagor 674 – Non-morti

di Rauch Jacopo, Venturi Walter, Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

All’inseguimento del capitano Moor e in corsa contro il tempo per impedire che Frida si trasformi in una creatura della notte, Zagor, Cico, il colonnello Korasi e Samish, giungono a Vienna, da dove contano di sfruttare la nuova linea ferroviaria fatta costruire dell’Imperatore, per raggiungere la Boemia e quindi i Carpazi ungheresi, dove si nasconde il barone Rakosi. Le forze del male al servizio del vampiro sono però in attesa e il viaggio in treno si rivelerà una corsa nell’orrore.

Julia – Per un mondo migliore

di Berardi Giancarlo, Mantero Maurizio, Marinetti Antonio, Spadoni Cristiano (copertina)

16×21 cm, b/n, 400 pagine, B.

Mossa da un improvviso desiderio di vivere in un mondo più pulito, Julia Kendall abbraccia lo spirito ecologista acquistando un’auto elettrica e mettendo a riposo la sua amata-odiata Morgan, l’auto d’epoca così spesso al suo fianco. Il nuovo mezzo, dotato di incredibili e modernissime tecnologie, la accompagnerà, e avrà anche un ruolo importante, durante alcune drammatiche indagini che ruotano intorno a Goldwater, di solito una placida località termale, almeno finché un delitto non ne turba la tranquillità…

Mister No: La guerra nel Pacifico

di Nolitta Guido, Mignacco Luigi, Diso Roberto, Di Vitto Domenico, Di Vitto Stefano

16×21 cm, b/n, 464 pagine, B.

In un unico volume, la guerra nel Pacifico di Mister No durante il secondo conflitto mondiale. Il celebre antieroe creato da Sergio Bonelli, infatti, dopo una turbolenta adolescenza tra le strade di New York e un viaggio che l’ha portato attraverso gli Stati Uniti fino in California – vicende raccontate rispettivamente nei volumi “C’era una volta a New York” e “La giovinezza” – finirà in Estremo Oriente per combattere contro i giapponesi, partecipando a numerose battaglie aeree prima di essere degradato e appiedato, e segnalandosi, nonostante il carattere, per l’abilità e il coraggio. Il volume raccoglie le avventure “Mister No va alla guerra” ed “Eroi senza gloria”, oltre all’epilogo pubblicato inizialmente nell’albo “Uno straniero a Redención”.

03 settembre

Dampyr 258 – Dottor dolore

di Giusfredi Giorgio, Del Campo Andrea, Riboldi Enea (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Vent’anni fa, nella base della Temsek a Traska, nei Balcani, un folle scienziato conduceva esperimenti di morte su cavie umane… Allora sfruttava gli sfollati e gli emarginati della guerra nell’ex Jugoslavia… Oggi tutto fa pensare che gli immigrati spariti nel sud degli Stati Uniti siano finiti nelle mani del terribile Dottor Dolore!

Tex Willer Extra 3 – Chiricahuas!

di: Boselli Mauro, Andreucci Stefano, Dotti Maurizio (copertina)

16×21 cm, b/n, 80 pagine, B.

Un pugno di uomini e donne senza scampo, circondati da desperados armati sino ai denti… La situazione sembra impossibile per Tex e i suoi compagni. Ed è solo l’inizio di un travolgente finale che vi offrirà rese dei conti e duelli a ripetizione, oltre alla nascita del patto di sangue tra Tex e Cochise dei Chiricahuas!

04 settembre

Storia del West 30 – Sand Creek

di: D’Antonio Gino, Polese Renato, Chiumento Flavio, Chiumento Francesco (colori), D’Antonio Gino (copertina)

19×27, colori, 96 pagine, B.