Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 6 al 12 settembre 2021. Da segnalare i nuovi albi di Tex e Dragonero – il Ribelle e un altro recupero storico nella rinnovata collana Le Storie.

Tex 731 – Dietro la maschera

di Rizzo Antonello, Ruju Pasquale, Benevento Michele, Villa Claudio (copertina)

16×21, b/n, 112 pagine, B.

Morgan Lost Scream Novels 3 – Gli inganni della luna

di Chiaverotti Claudio, Mosca Matteo, De Tommaso Fabrizio (copertina)

17×23, b/n, 64 pagine, B.

Dragonero il Ribelle 23 – L’assalto degli sparvieri

di Enoch Luca, Platano Antonella, Pagliarani Gianluca (copertina)

16×21, b/n, 96 pagine, B.

Nahim, ormai consapevole del disastro in cui versa il proprio reame, ha compreso da che parte schierarsi e deve essere aiutato. Come? Con un audace colpo di mano che lo liberi dalla gabbia dorata in cui Leario lo ha imprigionato. Ma attaccare Vàhlendàrt in modo diretto non è possibile: il sanguinoso fallimento di Gnoon e Yafnan lo ha ben dimostrato… e allora? Esiste un’altra via… quella del cielo!